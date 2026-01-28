المنصة العالمية رفيعة المستوى لـ ’فورمولا 1‘ تعزز قدرات ستاندرد تشارترد العابرة للحدود في إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار

تتيح الشراكة تجربة فريدة لعملاء البنك في مختلف انحاء العالم، على أن يصل الظهور الإعلاني على حلبات السباق إلى أكثر من 1.6 مليار مشاهد عبر أكثر الأسواق العالمية حيوية

تشمل الشراكة الرعاية الرسمية لأكاديمية ’فورمولا 1‘، بهدف تعزيز الشمولية في رياضة السيارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن ستاندرد تشارترد اليوم أنه سيصبح الشريك الرسمي لإدارة الثروات في ’فورمولا 1‘، والشريك الرسمي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البطولة، وذلك بموجب اتفاقية متعددة السنوات ابتداء من هذا العام.

وتجمع هذه الشراكة الأيقونية بين مؤسستين تتشاركان السعي الدائم نحو الأداء العالي والتميّز، والارتباط العالمي العميق. وتُعد ’فورمولا 1‘إحدى أسرع الرياضات نمواً في العالم، حيث تجذب قاعدة جماهيرية أصغر سناً وأكثر تنوعاً، إذ تقل أعمار 43 في المئة من المشجعين عن 35 عاماً، فيما تشكل النساء 42 في المئة من إجمالي الجمهور.

ويعكس الانتشار العالمي لـ ’فورمولا 1‘ شبكة ستاندرد تشارترد العالمية العابرة للحدود، حيث تتواجد عمليات المجموعة في 19 من أصل 21 سوقاً تستضيف سباقات ’فورمولا 1‘. وستشهد الشراكة حضور علامة ستاندرد تشارترد عبر منصات ’فورمولا 1‘ العالمية، بما في ذلك الظهور الإعلاني على حلبات السباق، مع إتاحة مجموعة من التجارب الحصرية للعملاء في مختلف الأسواق.

ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل ستاندرد تشارترد أيضاً مع ’فورمولا 1‘على دعم التقدم العالمي والقيم المشتركة والطموحات، لا سيما من خلال تعزيز الشمولية عبر الشراكة مع أكاديمية ’فورمولا 1‘، التي تُعنى بدعم وتطوير مشاركة النساء في رياضة السيارات.

وقال روبرتو هورنويغ، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في ستاندرد تشارترد: "نفخر بأن نصبح شريكاً رسمياً لـ الـ ’فورمولا 1‘، التي تتقاطع قيمها مع التزامنا الراسخ بالأداء العالي والابتكار وتقديم تجربة عملاء عالمية المستوى، إلى جانب ارتباط عالمي مميز. ويعكس الانتشار العالمي لـ الـ ’فورمولا 1‘ شبكتنا العابرة للحدود، من خلال حضورنا في 19 من أصل 21 سوقاً تستضيف سباقات ’فورمولا 1‘، إضافة إلى العديد من الدول الأخرى التي يستمتع فيها عملاؤنا بمتابعة إحدى أكثر الرياضات إثارة وأسرعها نمواً في العالم."

وأضافت جودي تسو، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد في ستاندرد تشارترد: "سيعمل ستاندرد تشارترد، من خلال شبكته العالمية وبصفته أحد أبرز مديري الثروات الدوليين، على تقريب عملائه من عالم الـ ’فورمولا 1‘. وبما أن هؤلاء العملاء يتوقعون تجربة استثنائية تجمع بين خدمة رفيعة المستوى، وابتكارا نوعي، واتصال عالمي سلس ومتكامل، فإن هذه الشراكة ستوفر لهم تجارب حصرية ترقى إلى أعلى مستويات تطلعاتهم. كما أن دعم ستاندرد تشارترد لأكاديمية ’فورمولا 1‘، يعزز التزامه الراسخ بتمكين المواهب النسائية وتطوير الجيل القادم من نجوم رياضة السيارات عبر بصمتنا العالمية الفريدة."

وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي ورئيس ’فورمولا 1‘: " يسعدني الترحيب بستاندرد تشارترد، أحد أكبر المؤسسات المالية العالمية، كشريك جديد لـ ’فورمولا 1‘. فكلتا المؤسستين تتمتعان بطابع عالمي حقيقي، وتعملان في مواقع مميزة حول العالم، ويجمعهما الطموح ذاته لتعزيز الأداء وتقديم تجارب تثير حماس الناس وتقرّبهم من بعضهم البعض. ومع دعم ستاندرد تشارترد لأكاديمية ’فورمولا 1‘، نتطلع إلى العمل معاً واستكشاف ما يمكن تحقيقه من هذه الشراكة."

