محمد الحاج: خطة لتسريع وتيرة التنفيذ في 2026.. و"الجودة والالتزام" دستور الشركة منذ نشأتها

نظمت شركة Palmier Developmentsاحتفالية كبرى بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاقها بالسوق المصرية "اليوبيل البرونزي"، بحضور نخبة من مسئولي الشركة والمطورين العقاريين ووسائل الإعلام المحلية والعربية.

واستعرضت الشركة، خلال الاحتفالية، نتائج أعمالها بالسوق المحلية التي تضمنت 7 مشروعات رائدة آخرها مشروع VERT ، فضلاً عن تسليم 500 وحدة سكنية.

وتناولت الشركة، أيضًا، جانبًا من خططها المستقبلية للتوسع القوي والمستدام بالسوق المحلية، بمقدمتها ضخ استثمارات بقيمة 350 مليون جنيه خلال 2026، مقابل 200 مليون جنيه خلال 2025، لتسريع وتيرة التنفيذ، واستكمال المشروعات القائمة، وتحسين جودة التشطيب والخدمات المقدمة للعملاء.

بهذه المناسبة، قال محمد الحاج، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن "Palmier Developments" لا تحتفل بمرور عشر سنوات فقط، ولكن بعقد من تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة التي تلبي تطلعات السوق المصري، وتتماشي مع رؤية مصر 2030، وخطط الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة، مشددًا على أن الاحتفالية هي بمثابة نقطة انطلاق جديدة نحو المستقبل، في ظل يقين "Palmier Developments" بأن السوق العقاري المصري لا يزال يمتلك فرصاً واعدة للتوسع.

اضاف أن الشركة تركز خلال 2026 على دعم وافتتاح مراحل جديدة في مشروعاتها القائمة؛ مثل Vert وNorth Strik و Eliteو Trio وتسريع وتيرة الإنشاءات، مؤكدًا حرصها على استدامة النمو، وتحقيق توازن بين التوسع المدروس، وتحقيق العائد على الاستثمار، مشددًا على أنها أصبحت نموذجًا خاصًا للتطوير في منطقة الحزام الأخضر والشيخ زايد الجديدة. وبدأت الشركة مع مطلع العام الجاري تسليم المرحلة الأولى من المشروع السكني villa بمنطقة زايد الجديدة.

وأكد الحاج أن الشركة على مدار السنوات العشر الماضية تبنت دستورًا ثابتًا يقضي بالالتزام بالجودة مع الحفاظ على جداول التنفيذ ومواعيد التسليم احترامًا لعملائها، موضحا أنها لا تبنى من أجل البناء ولكن من أجل تحقيق الرفاهية لقاطني تجمعاتها السكنية فقط وتوفير الحياة العصرية لهم.

يُذكر أن شركة Palmier Developments تأسست في 2016 ونجحت خلال سنوات قليلة في تثبيت مكانتها بقطاع التطوير العقاري المصري خاصة في منطقة

-انتهى-

#بياناتشركات

الشيخ زايد، واصبحت أو شركة تسلم العملاء في تلك المنطقة الواعدة.