أداء مستقر للإيرادات : بلغت إيرادات المجموعة 6.36 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، مسجلة زيادة بنسبة 1% على أساس سنوي، فيما بلغت إيرادات الربع الرابع 1.70 مليار درهم، لتأتي متقاربة إلى حد كبير مع مستويات الربع الرابع من عام 2024. ويعكس هذا الأداء استمرار النمو في قطاع الشحن المحلي السريع، وقطاع خدمات الشحن، وقطاع الخدمات اللوجستية، في ظل التحولات المستمرة في التجارة العالمية وتواصل إعادة تموضع سلاسل التوريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة-: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وفي تعليقه على النتائج المالية للشركة،الوالأال1للشركة قال نيكولاس سيبويه، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس بالإنابة: "تعكس نتائجنا في عام 2025 قوة ومرونة نموذج أعمال أرامكس المتنوع، واستمرار تنفيذ برنامج التحول واستراتيجيتنا لقطاعات الأعمال. ولا تزال توجهات الاقتراب من أسواق المستهلكين النهائية والتغيرات في مسارات التجارة العالمية تؤثر على نسب مساهمة مختلف القطاعات في الإيرادات والهوامش الربحية، ومع ذلك حققنا أداءً متوافقًا مع توقعاتنا، نتيجة لنهجنا الثابت في ضبط التكاليف والتقدم المستمر في تنفيذ برنامج التحول أكسيلريت 28".

وأضاف: "يعكس الأداء القياسي للإيرادات الذي حققته المجموعة في ديسمبر قوة شبكتنا وكفاءة فرقنا خلال موسم الذروة. ومع دخولنا عام 2026، سيبقى تركيزنا الرئيسي متمحورًا حول تعزيز استفادتنا من مبادرات التحول، وتحسين الأداء عبر تطوير الخدمات، وترسيخ مكانة أرامكس لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل".

أبرز النتائج المالية للمجموعة

تعكس نتائج الربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 استقرار الإيرادات، ومواصلة إعادة هيكلة الهوامش الربحية، والتقدم المستمر في تنفيذ برنامج التحول، في ظل إدارة أرامكس الفعالة للتحولات الهيكلية في التجارة العالمية، والمدفوعة بتعزيز التمركز الإقليمي للاقتراب من أسواق المستهلكين النهائية.

وخلال العام الكامل، بلغت إيرادات المجموعة 6.36 مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة 1% على أساس سنوي مقارنةً مع 6.32 مليار درهم في السنة المالية 2024، فيما استقرت إيرادات الربع الرابع عند 1.70 مليار درهم. وجاء أداء الربع الرابع مدعومًا بتحقيق إيرادات قياسية في شهر ديسمبر، الذي حقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخ أرامكس، ما يعكس قوة الطلب خلال موسم الذروة بنهاية العام وكفاءة العمليات التشغيلية.

واستمر التحول في نسب مساهمة قطاعات الأعمال في إيرادات المجموعة مع توجه الشركات إلى تقريب سلاسل التوريد من الأسواق النهائية، وهو تحول هيكلي أسهم في تحقيق نمو مستمر في النشاط الإقليمي عبر قطاع الشحن المحلي السريع، وقطاع خدمات الشحن، وقطاع الخدمات اللوجستية، ما ساعد في الحد من أثر التراجع في قطاع الشحن الدولي السريع لمسافات طويلة. وسجّل قطاع الخدمات اللوجستية الأداء الأقوى، محققًا نموًا في الإيرادات بنسبة 18% خلال العام الكامل و13% خلال الربع الرابع، في حين ارتفعت إيرادات قطاع الشحن المحلي السريع بنسبة 9% خلال السنة المالية 2025 و8% خلال الربع الرابع. أما قطاع خدمات الشحن، فقد حقق نموًا في الإيرادات بنسبة 4% خلال العام، مع تسجيل تراجع طفيف في إيرادات الربع الرابع على أساس سنوي.

وعلى الصعيد الجغرافي، ظلت دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من أبرز الأسواق المساهمة في إيرادات المجموعة، مدعومةً بالأسس الاقتصادية المرنة واستمرار التدفق التجاري الإقليمي. كما شهدت منطقة أوقيانوسيا مؤشرات واضحة على تحسّن الأداء التشغيلي خلال الربع الرابع من عام 2025، مع توقعات باستمرار هذا الزخم الإيجابي خلال عام 2026.

وبلغ الربح الإجمالي للسنة المالية الكاملة 1.45 مليار درهم، مسجّلًا تراجعًا بنسبة 4% على أساس سنوي، مع هامش ربح إجمالي بلغ 22.8%، مقارنةً مع 23.9% في السنة المالية 2024. وخلال الربع الرابع من عام 2025، بلغ الربح الإجمالي 385 مليون درهم، بانخفاض نسبته 3% على أساس سنوي، مع هامش ربح إجمالي قدره 22.7%. ويعكس هذا التراجع انخفاض مساهمة قطاع الشحن الدولي السريع، الذي يُعد أعلى ربحية، إلى جانب استمرار ضغوط التضخم، ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية لقطاعي الشحن المحلي السريع والخدمات اللوجستية. وعلى صعيد المصاريف التشغيلية، حافظت مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية على مستويات منضبطة، مع بقاء نموها متوافقًا إلى حد كبير مع العام السابق، رغم استمرار تنفيذ برنامج التحول وانضمام عملاء جدد.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب 237.7 مليون درهم خلال العام الكامل، و68.4 مليون درهم خلال الربع الرابع، وذلك بعد استثناء بنود تكاليف غير متكررة مرتبطة ببرنامج التحول "أكسيلريت 28"، ومبادرات إعادة الهيكلة، والتكاليف المرتبطة بعملية استحواذ القابضة (ADQ) على الشركة. كما بلغ صافي الأرباح المعدّل للسنة المالية 85.0 مليون درهم، مقارنةً مع 141.8 مليون درهم في السنة المالية 2024، متماشيًا مع توقعات الإدارة، وبما يعكس استمرار التحول في نسب مساهمة قطاعات الأعمال في الربحية. وخلال الربع الرابع، بلغ صافي الأرباح المعدل 24.9 مليون درهم، مقارنةً مع 65.7 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع دخول عام 2026، تواصل أرامكس توجهها الثابت لتعزيز القيمة وتحقيق الاستفادة الكاملة من برنامج التحول "أكسيلريت 28". ومع تعيين رئيس تنفيذي جديد للمجموعة، ستعزّز الشركة نهجها القائم على تطوير الخدمات، مع التركيز على الابتكار المتمحور حول احتياجات العملاء، وتحسين الهوامش، والاستثمار في تطوير بنية تحتية قابلة للتوسع. ومن المتوقع أن يستمر اقتراب سلاسل الإمداد من الأسواق وتعزيز التمركز الإقليمي في التأثير على مستويات الطلب، بما يدعم قطاع الشحن المحلي السريع، وقطاع الخدمات اللوجستية، وخدمات الشحن الإقليمي. كما تتوقع الشركة استمرار قوة تدفقات التجارة الإقليمية، إلى جانب استقرار الأداء التشغيلي عبر القطاعات الرئيسية، مدعومًا بتحسّن الأداء في منطقة أوقيانوسيا، واستمرار ضبط التكاليف على مستوى المجموعة.

أبرز النتائج المالية بحسب قطاعات الأعمال

ملخص النتائج المالية لقطاع التوصيل السريع (يشمل خدمات الشحن المحلي السريع وخدمات الشحن الدولي السريع)

ألف درهم إماراتي الربع الرابع 2025 الربع الرابع 2024 نسبة التغيُّر (سنويًا) السنة المالية 2025 السنة المالية 2024 نسبة التغيُّر (سنويًا) الإيرادات الشاملة 1,095,814 1,095,747 0% 3,987,498 4,098,083 (3%) إيرادات الشحن الدولي السريع 575,453 615,060 (6%) 2,144,254 2,412,484 (11%) إيرادات الشحن المحلي السريع 520,362 480,688 8% 1,843,244 1,685,599 9% الربح الإجمالي الشامل هامش الربح الإجمالي 301,040 27.5% 308,439 28.1% (2%) 1,082,914 27.2% 1,179,219 28.8% (8%) الربح الإجمالي للشحن الدولي السريع هامش الربح الإجمالي 177,952 30.9% 194,877 31.7% (9%) 676,833 31.6% 780,824 32.4% (13%) الربح الإجمالي للشحن المحلي السريع هامش الربح الإجمالي 123,089 23.7% 113,562 23.6% 8% 406,081 22.0% 398,396 23.6% 2%

عدد شحنات قطاع التوصيل السريع (يشمل خدمات الشحن المحلي السريع وخدمات الشحن الدولي السريع)

مليون شحنة الربع الرابع 2025 الربع الرابع 2024 نسبة التغيُّر (سنويًا) السنة المالية 2025 السنة المالية 2024 نسبة التغيُّر (سنويًا) عدد الشحنات الإجمالي 39.7 38.2 4% 143.4 139.4 3% خدمات الشحن الدولي السريع 6.3 7.2 (12%) 23.6 28.1 (16%) خدمات الشحن المحلي السريع 33.4 31.0 8% 119.8 111.3 8%

لا يزال أداء قطاع التوصيل السريع (الذي يضم خدمات الشحن الدولي السريع والشحن المحلي السريع تحت مظلة واحدة)، يعكس التحول الهيكلي المستمر في تدفقات الشحنات، مع تزايد النشاط الإقليمي والمحلي.

وسجّل قطاع الشحن الدولي السريع تراجعًا في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 2.14 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، وبنسبة 6% خلال الربع الرابع، في انعكاس لاستمرار توجهات تقريب سلاسل الإمداد من الأسواق النهائية، وتراجع أعداد الشحنات لمسافات طويلة. كما انخفضت أعداد الشحنات بنسبة 16% خلال العام الكامل وبنسبة 12% خلال الربع الرابع.

وتراجع الربح الإجمالي للقطاع بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 677 مليون درهم، مع انخفاض هامش الربح الإجمالي إلى 31.6%، مقارنةً مع 32.4% في العام السابق، وذلك نتيجة التحول في أداء قطاعات الأعمال.

في المقابل، واصل قطاع الشحن المحلي السريع أداءه القوي، محققًا نموًا في الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 1.84 مليار درهم، فيما ارتفعت إيرادات الربع الرابع بنسبة 8% لتبلغ 520 مليون درهم. كما نمت أعداد الشحنات بنسبة 8% خلال العام الكامل والربع الرابع على حد سواء، مدفوعةً بالطلب الإقليمي القوي واستمرار إعادة توجيه الشحنات من الشبكات الدولية إلى الشبكات المحلية.

وارتفع الربح الإجمالي لقطاع الشحن المحلي السريع بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 406 ملايين درهم، إلا أن هامش الربح الإجمالي تراجع إلى 22.0%، متأثرًا بالاستثمارات في البنية التحتية المحلية، وضغوط التكاليف الناتجة عن التضخم، إلى جانب اشتداد المنافسة السعرية.

إجمالي الشحنات في قطاع خدمات الشحن

سجّل قطاع خدمات الشحن نموًا مستقرًا في الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.79 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، مدعومًا بارتفاع أحجام الشحنات عبر أنشطة الشحن الجوي، والشحن البحري، والشحن البري. في المقابل، تراجعت إيرادات الربع الرابع بشكل طفيف بنسبة 2% على أساس سنوي لتبلغ 454 مليون درهم.

وارتفع الربح الإجمالي للقطاع بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 224.7 مليون درهم خلال العام، في حين انخفض بنسبة 17% خلال الربع الرابع، مع تراجع هامش الربح الإجمالي إلى 12.5% للسنة المالية 2025 و10.6% للربع الرابع. ويعكس هذا التراجع بشكل رئيسي إعادة تصنيف بعض الرسوم التشغيلية من بند المصاريف العمومية والإدارية إلى التكاليف المباشرة الخاصة بالقطاع، وهو تعديل محاسبي أثّر مؤقتًا على هوامش الربحية، من دون أن يؤثر على الربحية الأساسية للقطاع.

وخلال العام، سجّل قطاع خدمات الشحن نموًا جيدًا في إجمالي الشحنات عبر مسارات التجارة الرئيسية، حيث جاء نمو الشحن الجوي مدعومًا بزيادة الحركة من أوروبا إلى الشرق الأوسط، في ظل تعزيز قدرات التجميع في أوروبا. كما استفاد الشحن البحري من ارتفاع إجمالي الشحنات الصادرة من الصين عبر شبكة أرامكس، في حين حقق الشحن البري نموًا في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، ويعود ذلك إلى تعزيز الاستفادة من البنية التحتية القائمة.

ملخص النتائج المالية لقطاع الخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلسلة التوريد

ألف درهم إماراتي الربع الرابع 2025 الربع الرابع 2024 نسبة التغيُّر (سنويًا) السنة المالية 2025 السنة المالية 2024 نسبة التغيُّر (سنويًا) الإيرادات 138,462 122,730 13% 536,748 455,318 18% الربح الإجمالي هامش الربح الإجمالي 26,497 19.1% 21,013 17.1% 26% 104,614 19.5% 70,362 15.5% 49%

واصل قطاع الخدمات اللوجستية أداءه القوي، محققًا نموًا في الإيرادات بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 536.7 مليون درهم، فيما ارتفعت الإيرادات خلال الربع الرابع بنسبة 13% لتبلغ 138.5 مليون درهم. وجاء هذا الأداء مدفوعًا بمساهمة واسعة النطاق من عدة مواقع تشغيلية، ما يعكس قدرة أرامكس على التوسع والحفاظ على كفاءة واستقرار عملياتها اللوجستية.

وارتفع الربح الإجمالي للقطاع بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 104.6 ملايين درهم خلال عام 2025، وبنسبة 26% خلال الربع الرابع، مع نمو الهوامش الربحية إلى 19.5% في السنة المالية 2025 و19.1% في الربع الرابع، مقارنة مع 15.5% و17.1% على التوالي في العام السابق.

واستفاد القطاع من الزخم القوي في توقيع عقود طويلة الأجل بهوامش ربحية جيدة، مدعومة باستراتيجيات تسعير منضبطة، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في تقنيات التخزين التي أسهمت في تعزيز الطاقة الاستيعابية للمراكز اللوجستية عبر مختلف الأسواق. وعلى الرغم من التوسع المحدود في مساحات التخزين، حافظت العمليات على كفاءتها التشغيلية بفضل تحسن القدرة الاستيعابية وضبط التكاليف، في انعكاس مباشر للتركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية خلال السنوات الماضية.

نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها في العام 1982 نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي (منذ العام 2005)، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع قطاعات أعمال رئيسية تضمن نطاق عمليات واسعًا ومتنوعًا، وتوفر عروض خدمات شاملة تلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. لذا، نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، وبما يضمن إحداث تأثير إيجابي على المدى البعيد والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات. ونلتزم بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، لذلك نسعى للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 ، ونحرص على مواءمة جهودنا مع مستهدفات العمل المناخي العالمية ودمج الممارسات المستدامة عبر كافة عملياتنا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.aramex.com.

