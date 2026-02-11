مبادرة رفع الكفاءة والقيمة تُحقق 437 مليون درهم للعام الكامل 2025

زيادة توزيعات الأرباح لعام 2025 بما يصل إلى 20% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 1,194 مليون درهم، مع توزيع أرباح ربع سنوية ونمو سنوي بنسبة 5% حتى عام 2030

انضمام الشركة إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة ساهم في تحقيق زيادة كبيرة في متوسط ​​سيولة التداول اليومية في الربع الرابع من عام 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 11 فبراير 2026: أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" (يشار إليها بـ "أدنوك للإمداد والخدمات" أو "الشركة")، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدولي AEE01268A239، عن تحقيق أداء قوي ومستقر للربع الأخير من عام 2025 ونتائج مالية قياسية للعام بأكمله.

وصلت إيرادات "أدنوك للإمداد والخدمات" لعام 2025 إلى 18,422 مليون درهم (5,016 مليون دولار)، بزيادة قدرها 41% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى الطلب القوي من السوق، والأداء التشغيلي المتميز، والتوسع المستمر في قطاعات عمل الشركة الرئيسية ومجالات النمو. وتمثّل الإيرادات المتعاقد عليها على الأمد الطويل والمتكررة أكثر من 60% من الإيرادات المجمعة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" والمشروعات المشتركة مع شركة "إيه دبليو للملاحة"، مما يعزز كلٍ من وضوح مسار نمو الأرباح والقدرة على مواجهة تقلبات السوق. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 5,562 مليون درهم (1,515 مليون دولار)، مع الحفاظ على هامش ربح بنسبة 30%. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 3,169 مليون درهم (863 مليون دولار). وتؤكد هذه النتائج التطوّر المستمر لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" إلى شركة رائدة عالمياً، مدعومة بنموذج أعمال متنوع ومرن ونهج منضبط في توظيف رأس المال.

وواصلت الشركة تسجيل زخم قوي خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل 4,360 مليون درهم (1,187 مليون دولار). وسجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الفترة نمواً بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 1,437 مليون درهم (391 مليون دولار)، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 29% على أساس سنوي ليصل إلى 852 مليون درهم (232 مليون دولار)، ويؤكد ذلك تحسن الأداء في قطاع الشحن ومواصلة تسجيل أداء قوي عبر محفظة أعمال الشركة.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: "شكّل عام 2025 محطة محورية في مسيرة شركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘، حيث عززنا التركيز على التميز في خدمة العملاء، وحققنا أداءً مالياً غير مسبوق، مع خلق قيمة كبيرة للمساهمين. وقد سجلت الشركة نمواً عبر جميع قطاعات عملها، ووسعت نطاق أعمالها ليشمل مجالات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز حضورها الدولي. وساهم الاستحواذ على شركة ’نافيغ8‘ في الارتقاء بمكانتنا من قوة إقليمية متميزة إلى ريادة عالمية في القطاع".

أسهمت مبادرة رفع الكفاءة والقيمة، التي أُطلقت في مطلع عام 2025، في تحقيق 437 مليون درهم (119 مليون دولار) خلال العام بأكمله، متجاوزةً هدفها بنسبة 19%. وتعمل المبادرة على تحسين كفاءة التكاليف عبر المصروفات التشغيلية، والتمويل، وإدارة السفن، إلى جانب رفع مستوى التكامل مع الشركات التابعة، مدعومة بإجراءات موجهة لدعم الإيرادات. وقد قامت الشركة برفع مستهدف مساهمة المبادرة إلى متوسط سنوي يبلغ 331 مليون درهم (90 مليون دولار) حتى عام 2030، في إطار مواصلة تعزيز مرونة الأعمال.

ساهم الأداء الإيجابي للشركة وإدراجها في "مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" في شهر نوفمبر من العام الماضي في تحسين سعر السهم، حيث استقطب تدفقات نقدية تجاوزت 881 مليون درهم (240 مليون دولار)، وجاء ذلك عقب الطرح الثانوي لأدنوك بقيمة 1.16 مليار درهم (317 مليون دولار)، والذي رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة لتصل إلى 22% تقريباً. وقد ساهم ذلك بدوره في تعزيز سيولة السهم وتسهيل إمكانية وصول المستثمرين العالميين إليه، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في المتوسط اليومي لقيمة التداول إلى 72 مليون درهم (19.7 مليون دولار) في الربع الأخير من عام 2025.

نمو قوي لقطاعات الأعمال خلال العام الكامل 2025

حقق قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة، أكبر قطاعات شركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، نتائج استثنائية، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 9,288 مليون درهم (2,529 مليون دولار)، مدفوعةً بطلب قوي من السوق واستمرار الزخم عبر الأعمال الرئيسية. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21% على أساس سنوي لتبلغ 3,046 مليون درهم (829 مليون دولار)، ويعود ذلك إلى تحسن ملموس في الكفاءة التشغيلية. وقد جاء هذا النمو القوي والمربح نتيجة الارتفاع المستمر في معدلات استخدام أسطول منصات الإسناد البحرية إلى جانب استقرار معدلات الإيجار اليومي، وتحسن الربحية في منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب توسّع نشاط تأجير سفن الدعم البحري. كما ساهمت أحجام مناولة المواد القياسية والتقدم السريع في عمليات حقلَي "الحيل" و"غشا"، في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك التقدم المحرز في مشروع جزيرة "العميرة" الاصطناعية، في تحقيق زيادات قوية في الإيرادات.

وشهد قطاع الشحن البحري انتعاشاً قوياً خلال الربع الأخير، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 122% على أساس سنوي لتصل إلى 7,802 مليون درهم (2,125 مليون دولار) وذلك رغم تباطؤ النمو العضوي في إيرادات القطاع خلال معظم العام نتيجة ظروف السوق الصعبة. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى 2,272 مليون درهم (619 مليون دولار)، حيث شكل الاستحواذ الناجح على شركة "نافيغ8" خطوة مهمة في جهود التوسع الاستراتيجي العالمي للشركة. وساهم تنفيذ العمليات المنضبط ضمن القطاع والأداء القوي لأسطوله في تحقيق هامش أرباح قوي بنسبة 29%، مما يؤكد قدرته على خلق قيمة مستدامة.

من جهة أخرى، استمر ت مساهمة قطاع الخدمات في دعم نموذج الأعمال المتنوع للشركة. وقد سجل القطاع نمواً قوياً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 1,331 مليون درهم (362 مليون دولار)، كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 221 مليون درهم (60 مليون دولار). ويعود ذلك لتجمعات السفن التجارية ومساهمات خدمات تزويد السفن بالوقود التابعة لـ “Integr8"، مما يؤكد استقرار أداء هذا القطاع ومرونته.

مستجدات الخطط الاستراتيجية للشركة

استمرت "أدنوك للإمداد والخدمات" في تعزيز استراتيجيتها التحوّلية للنمو خلال عام 2025، محققةً إنجازات بارزة في مجالات التوسع العالمي، وتطوير الأسطول، والشراكات الاستراتيجية، وأسواق رأس المال، والتمويل، والمبادرات التي تعنى بالكفاءة والقيمة. وقد أسهمت هذه التطورات في ترسيخ مكانة الشركة كأحد أبرز الرواد في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة.

وساهم استحواذ "أدنوك للإمداد والخدمات" على 80% من شركة "نافيغ8" في يناير 2025 مقابل 3.7 مليار درهم (999 مليون دولار)، يليه الإدماج السريع لأسطولها المكون من 32 سفينة، واعتماد قدرات تجارية ورقمية متقدمة، في تعزيز الحضور العالمي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ليشمل 19 مدينة. وقد حصلت هذه الصفقة على جائزة "صفقة العام" من مجلة "مارين موني"، مضيفة قيمة تجارية ملموسة، وعزّزت قاعدة إيرادات الشركة، وسهّلت الوصول إلى أسواق الطاقة والسلع العالمية. كما توفر شركة "نافيغ8" منصة لتحفيز النمو المستقبلي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" على الصعيد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، وسّعت الشركة أسطولها من خلال إضافة ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب أول ناقلتين من أصل تسع ناقلات الإيثان العملاقة، بما يسهم في تحقيق إيرادات تعاقدية طويلة الأجل.

كما أبرمت الشركة شراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، من أبرزها توقيع اتفاقية مع شركة "تعزيز "تمتد لـ 50 عاماً لتأسيس أول ميناء متخصص للكيماويات في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائد تتجاوز قيمتها 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) خلال أول 27 عاماً. كما تعزز الشراكة الاستراتيجية الممتدة لـ 15 عاماً مع شركة "بروج" قاعدة الإيرادات التعاقدية للشركة في قطاع تصدير البتروكيماويات، بقيمة تقديرية تبلغ 1.95 مليار درهم (531 مليون دولار).

ولتعزيز قوة التدفقات النقدية التشغيلية وضمان مرونة مالية إضافية خلال مرحلة النمو المتسارع، قامت "أدنوك للإمداد والخدمات" بتفعيل كامل لأداة حقوق ملكية مختلطة بقيمة 2 مليار دولار، مما أسهم في تحسين تكلفة التمويل ودعم النفقات الرأسمالية للنمو، مع الحفاظ على التوازن المالي المستهدف.

التكنولوجيا والابتكار والاستفادة من الذكاء الاصطناعي

مع استمرار الجهود الهادفة لتعزيز رقمنة العمليات الأساسية، أصبح التكامل الذكي لأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة أحد أبرز المحركات لتعزيز جودة الخدمة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتحسين النتائج المالية، وتعزيز معايير السلامة عبر جميع مجالات الشركة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، حل الميناء الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي أسهم في خفض زمن إنجاز عمليات السفن بنسبة تصل إلى 90%، وتقليص زمن تأمين الخدمات من ثلاث ساعات إلى 45 ثانية فقط.

وأسهمت التطويرات المستمرة في نظام الإدارة اللوجستية المتكاملة والتحديثات على منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، في زيادة سعة استيعاب البضائع بنسبة تصل إلى 40%، وتحسين استخدام السفن. وشملت هذه التطويرات مبادرة مبتكرة لمناولة البضائع تعتمد على التكديس المزدوج لوحدات حاويات الشحن، وإعادة تصميم الحاويات، كما تجسِّد هذه الابتكارات التزام الشركة بتعزيز التميز التشغيلي والنمو المدعوم بالتكنولوجيا.

كذلك أطلقت الشركة مجموعة من مبادرات الابتكار الرئيسية، والتي شملت تجربة مركبة "فايس روي" البحرية الكهربائية من شركة "ريجنت" الأمريكية لتقييم مدى ملاءمتها لنقل العاملين من وإلى المنشآت البحرية لقطاع الطاقة بطريقة أكثر أماناً وسرعة وأقل انبعاثات كربونية. بالإضافة إلى ذلك، عقدت "أدنوك للإمداد والخدمات" شراكة استراتيجية مع "ديجيتال أوشن" (Digital Ocean) لتطوير منصة رقمية تساهم في تعزيز فعالية عمليات استئجار سفن الدعم البحري، مما يسهم في تبسيط عمليات التخطيط ويُحسّن كفاءة الخدمة. وكشفت الشركة عن أول نموذج في دولة الإمارات لسفينة إنزال مصممة للتشغيل عن بُعد، والتي تم تصميمها بالتعاون مع شركة "سي أول" (SeaOwl). ويمكن تشغيل السفينة عن بُعد من مركز التحكم التابع لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في منطقة مصفح الصناعية بأبوظبي، مما يساهم في الارتقاء بمعايير السلامة والكفاءة والاستدامة في الخدمات اللوجستية البحرية.

النظرة المستقبلية

تعلن "أدنوك للإمداد والخدمات" على توجيهاتها فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الدخل لعام 2026، مدفوعة بالأداء القوي في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة واستمرار الأداء الإيجابي في سوق الشحن، برغم التقلبات العالمية المستمرة.

إيرادات المجموعة : تتوقع الشركة تحقيق نسبة انخفاض متوسطة في نطاق خانة واحدة على أساس سنوي في عام 2026، مدفوعاً بالاكتمال المقرر لمشروع خدمات الهندسة والمشتريات والبناء لجزيرة العميرة الاصطناعية في الربع الأخير من عام 2025.

: تتوقع الشركة تحقيق نسبة انخفاض متوسطة في نطاق خانة واحدة على أساس سنوي في عام 2026، مدفوعاً بالاكتمال المقرر لمشروع خدمات الهندسة والمشتريات والبناء لجزيرة العميرة الاصطناعية في الربع الأخير من عام 2025. الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة : تتوقع الشركة نمواً سنوياً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة بنسبة منخفضة إلى متوسطة في نطاق خانة واحدة على أساس سنوي في عام 2026.

: تتوقع الشركة نمواً سنوياً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة بنسبة منخفضة إلى متوسطة في نطاق خانة واحدة على أساس سنوي في عام 2026. صافي دخل المجموعة: تتوقع الشركة نمواً سنوياً بنسبة منخفضة إلى متوسطة في نطاق خانة واحدة على أساس سنوي في عام 2026.

تجدد الشركة تأكيد ثقتها بتوقعاتها المستقبلية على المدى المتوسط وتوجيهاتها بشأن معدل النمو السنوي المركب للفترة 2026-2029، مما يعني تعزيز هذه التوجيهات بصورة فعالة بسبب تأثير سنة الأساس الأعلى، بعد الأداء المتميز للشركة مقارنة بتوجيهاتها السابقة لعام 2025.

كما تستمر الاستثمارات في النمو على المسار الصحيح، دون تغيير في التوجيهات المتعلقة بالإنفاق الرأسمالي. وتحتفظ الشركة بالقدرة المالية لتمويل 11 مليار درهم (3 مليار دولار) إضافية تتجاوز المشروعات المعلنة. ومن المقرر أن ترتفع توزيعات الأرباح للسنة المالية 2025 بنسبة 20% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 1,194 مليون درهم (325 مليون دولار)، على أن يتم دفعها على أساس ربع سنوي، وتستمر في الزيادة بنسبة 5% من عام 2026 حتى عام 2030، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة. كما تستهدف "أدنوك للإمداد والخدمات" تحقيق نسبة لصافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 2.0 و2.5 مرة على المدى المتوسط.

الأحداث اللاحقة في يناير 2026

دخلت "أدنوك للإمداد والخدمات" في اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد غير مضمون من فئة الشركات العليا (RCF) مع شركتها الأم (أدنوك) أدنوك بقيمة 7 مليار درهم (2.0 مليار دولار)، مع إمكانية زيادة قيمة التسهيل بمبلغ إضافي قدره 2,203 مليون درهم (600 مليون دولار). ويحلّ هذا التسهيل محلّ التسهيل الائتماني غير المضمون من فئة الشركات العليا لأجل محدد والتسهيل الائتماني المتجدد اللذين تم إنشاؤهما مع الشركة الأم في عام 2023، واللذين بلغ حجمهما 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) و1,285 مليون درهم (350 مليون دولار) على التوالي.

أكملت "أدنوك للإمداد والخدمات" عملية بيع ناقلة النفط العملاقة ليستر التي تم بناؤها عام 2017 (مملوكة بنسبة 90%) مقابل 408 ملايين درهم (111 مليون دولار)، وهو ما يتجاوز القيمة الدفترية الحالية للسفينة والبالغة 305 ملايين درهم (83 مليون دولار)، محققةً بذلك مكاسب ناجمة من الأصول فوق مستويات السوق السائدة. وتؤكد هذه الصفقة نهج الشركة المنضبط في التعامل مع ظروف السوق، كما ستسهم في تحقيق ربح رأسمالي قدره 99 مليون درهم (27 مليون دولار)، الأمر الذي يدعم استراتيجية "أدنوك للإمداد والخدمات" لتجديد أسطولها.

