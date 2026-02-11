دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، اليوم بانه قد تم نقل ملكية اسهم شركة الإمارات باور انفستمنت (الإمارات باور)، وهي شركة مملوكة ومسيطر عليها من قبل دبي القابضة (” دبي القابضة“)، في شركة الإمارات المركزية لأنظمة التبريد (امباور) الى هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن طريق شركة دبي للإيداع ذ.م.م.

وقد قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بشراء 2.4 مليار سهم في امباور من شركة الإمارات باور انفستمنت، مما سيعزز حصتها الاستراتيجية ويدعم التزام هيئة كهرباء ومياه دبي الراسخ والطويل الأمد تجاه قطاع التبريد المركزي.

أبرز نقاط الاتفاق:

حصة هيئة كهرباء ومياه دبي الحالية في امباور : 5,600,000,000 سهم ما يمثل56 %

الأسهم التي تم شرائها من شركة الإمارات باور انفستمنت (الإمارات باور): 2,400,000,000سهم ما يمثل 24%

سعر الشراء للسهم الواحد: 2.16 درهم إماراتي

السعر الإجمالي: 5.184 مليار درهم

حصة الهيئة بعد شراء الاسهم 80 %

صفقة تتماشى مع رؤية دبي طويلة الأمد

قال معالي سعيد محمد أحمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يسعدنا الإعلان عن زيادة حصة هيئة كهرباء ومياه دبي في شركة إمباور لتصل إلى ما مجموعه 80%، مما يعزز الموقع الاستراتيجي لهيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع التبريد المركزي، الذي يُعد من العناصر الحيوية للبنية التحتية الحضرية المستدامة وكفاءة الطاقة في الإمارة.

تمثل هذه الصفقة علامة فارقة مهمة في استراتيجية النمو طويلة المدى لهيئة كهرباء ومياه دبي ويعكس التزامنا الراسخ لدعم أجندة تطوير دبي الطموحة، انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في تطوير بنية تحتية مستدامة في دبي.

كما اكد الطاير: رسّخت شركة إمباور مكانتها الرائدة عالميا في مجال التبريد المركزي، وهذه الصفقة تعزز ثقتنا في الإمكانيات المستقبلية للشركة، بينما تعزز قدرة هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق التكامل التشغيلي، وإطلاق قيمة طويلة المدى، ودعم توجهات الطاقة النظيفة في دبي. نحن نواصل التركيز على متابعة الاستثمارات الاستراتيجية التي تتماشى مع أولويات دبي الاقتصادية، وتسريع التنمية المستدامة، وتحقيق عوائد قوية ومرنة لمساهمينا وأصحاب المصلحة على المدى الطويل. وستواصل شركة إمباور العمل كشركة مساهمة عامة مستقلة مدرجة في سوق دبي المالي، مع الحفاظ على تركيزها على تقديم خدمات تبريد المناطق الفعالة والمستدامة في جميع أنحاء دبي.

تعكس هذه الصفقة تركيز هيئة كهرباء ومياه دبي المستمر على التزامها في تعزيز القيمة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الرئيسية التي تدعم النمو الاقتصادي في الإمارة.

نبذة عن هيئة كهرباء ومياه دبي:

تم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وتم إدراجها في سوق دبي المالي في شهر إبريل 2022. وساهمت إنجازات الهيئة في جذب المستثمرين وتحقيق النجاح التاريخي لإدراج أسهم الشركة، حيث بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 85 مليار دولار أمريكي وفاقت طلبات الاكتتاب الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة. وتعمل الهيئة على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين في جميع أنحاء الإمارة. وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي نسبة 80% في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة. وتمتلك إمباور وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة دبي. وينضوي تحت مظلة المجموعة عددٌ من الشركات التابعة ومنها شركة إنتاج وتوزيع المياه المعبأة "ماي دبي"، وشركة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة والمختصة بتقديم الحلول الرقمية للشركات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، المختصة بتطوير ونشر حلول تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.dewa.gov.a

للتواصل:

لعلاقات المستثمرين، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني dewainvestors@dewa.gov.ae للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني media@dewa.gov.ae

