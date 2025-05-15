القاهرة، أعلنت "ڤودافون مصر" عن توقيع شراكة استراتيجية مع "كيو للتطوير العقاري" لتوفير حلول اتصالات متكاملة لمشروعي "كيو هيلز" و"كيو نورث". تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية "ڤودافون مصر" لتعزيز ريادتها في سوق خدمات "الهوم كومباوند" المتكاملة داخل مصر.

توفر "ڤودافون مصر" من خلال هذه الشراكة باقة متطورة من حلول "التريبل بلاي"، والتي تشمل الإنترنت عالي السرعة، الهاتف الثابت، والتلفزيون الرقمي، بالإضافة إلى خدمات المنزل الذكي، مما يمنح سكان المشروعات تجربة معيشية أكثر تطورًا ورفاهية.

وتمثل خدمات البيت الذكي نقلة نوعية في إدارة المنازل، حيث تعتمد على حلول تكنولوجية متقدمة مثل إنترنت الأشياء (IoT) لتوفير تجربة معيشية ذكية ومريحة. وتتيح هذه الخدمات للمستخدمين التحكم في الأجهزة المنزلية مثل الإضاءة، وأجهزة التكييف، والأمن، وحتى الأجهزة الكهربائية عن بُعد باستخدام الهواتف الذكية أوعن طريق التحكم الصوتي.

ولا تقتصر مزايا حلول المنازل الذكية على سهولة التشغيل والاستخدام فقط، ولكنها تعمل على توفير استهلاك الطاقة والمياه، وهو ما يعني الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.

وفي هذا السياق، صرّح كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في ڤودافون مصر ، قائلاً: " تمثل الشراكه خطوة مهمة في إطار استراتيجيتنا لتوسيع نطاق خدماتنا في المجتمعات السكنية والسياحية الجديدة داخل مصر. لقد تمكنت ڤودافون مصر من أن تصبح الشريك الأول والمفضل لكبرى الشركات العقارية في السوق المصري، وتمكنا من إثبات ريادتنا في تقديم خدمات 'الهوم كومباوند' المتكاملة في العديد من المجمعات السكنية في مصر، ونسعى دائمًا لتلبية احتياجات السوق وتوقعات العملاء من خلال حلولنا الرقمية المبتكرة. وخلال 2025، تسعى ڤودافون مصر للاستحواذ على أكبر حصة لهذا السوق الكبير، من خلال توقيع المزيد من الشراكات مع كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، خاصة وأننا توسعنا أيضًا خارج نطاق القاهرة الكبرى، حيث تمتد شراكاتنا الآن في العديد من المدن الساحلية في مصر."

من جانبه، اضاف المهندس أحمد ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة كيو للتطوير العقاري ان توقيع شراكة بين Q developments وفودافون مصر لتقديم خدمات "هوم كومباوند" المتكاملة ما هو إلا تجسيد لفكر Q developments والقائمين عليها للسعي دائمًا نحو تقديم افضل وآمن الخدمات وتسهيل خيارات الدفع الإلكترونية لعملائنا،وأضاف ثابت ان تقديم خدمات "هوم كومباوند" في مشروعي "كيو هيلز" و"كيو نورث" يأتي في إطار رؤية القائمين علي Q developments لخلق مجتمع مستدام حيث ان مثل هذة الخدمات المقدمة لعملاء Q developments ستعمل على توفير استهلاك كميات الطاقة والمياه المستهلكه وهو ما يعني الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة

تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية ڤودافون مصر لتوسيع نطاق خدمات "هوم كومباوند" لتشمل أكبر عدد ممكن من المجتمعات السكنية والسياحية الجديدة في مصر، مما يعزز مكانتها كرائدة في تقديم خدمات Triple Play وحلول البيت الذكي التي تعتمد على كابلات الألياف الضوئية "الفايبر أوبتكس" فائقة السرعة.

نبذة عن كيو للتطوير العقاري:

كيو للتطوير العقاري هي شركة تطوير شابة وديناميكية مبنية علي الجهود الجماعية وخبرة فريق من المحترفين ذوي عقود من الخبرة في العقارات والبناء والتصميم وإدارة العقارات بمحفظة اراضي 259 فداناً في الساحل الشمالي وزايد الجديدة بإستثمارات 22 مليار جنيه حالياً، ومع 12 مليار جنيه استثمارات مخططة في المستقبل القريب وتمتلك كيو حصة مسيطرة في العديد من الشركات الشقيقة بما في ذلك جميرا مصر للتجارة والإنشاءات، كيو لإدارة الأصول، إنفستا للإستثمار العقاري، كيو آرت هاوس، إيجي كابيتال للإستثمار العقاري، وكيو لإدارة الفنادق والإستثمار السياحي.

نبذة عن ڤودافون مصر:

ڤودافون مصر هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات. وتتمحور استراتيجيتها حول صياغة مستقبل العالم الرقمي، مع وضع العملاء في مقدمة أولوياتها. فعلى مدار 25 عامًا، استثمرت الشركة ما يزيد عن 100 مليار جنيه مصري للمساهمة في تغيير حياة أكثر من ٥٠ مليون عميل وتحقيق تأثير إيجابي ملموس من خلال تقديم خدمات الاتصالات المتطورة بهدف التواصل من أجل مستقبل أفضل، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة لتعزيز التواصل بين الأفراد وتطوير الأعمال والمساهمة في تقدم المجتمعات المستدامة.

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