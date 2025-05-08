القاهرة: أعلنت اليوم شركة ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية تعاون مع ڤيزيتا لاب، مركز الابتكار التابع لمنصة ڤيزيتا الإلكترونية الرائدة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة جيديا، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات قبول المدفوعات الرقمية، وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة الملايين من المرضى بمصر في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسهولة، ومن خلال حلول دفع مرنة.

ومن خلال شراكتها مع ڤيزيتا، تواصل ڤاليو تعزيز تواجدها في قطاع الرعاية الصحية بمصر عبر دمج حلول التكنولوجيا المالية في المنصات الإلكترونية للرعاية الصحية، مستفيدةً من إنجازاتها السابقة في هذا القطاع. وفي إطار هذا التعاون، ستوفر «ڤاليو» خطط سداد مرنة لمشتركي برنامج «شامل»، التابع لمنصة ڤيزيتا، على مختلف الخدمات الطبية ومستلزمات الصيدلية، مع إتاحة خيارات الدفع الإلكتروني غير النقدي المقدمة من «جيديا» لتخفيف الأعباء المالية وتيسير حصول العملاء على خدمات الرعاية الصحية بتكاليف أقل.

يوفر برنامج «شامل» خصومات تصل إلى 80% على مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك العمليات الجراحية، التحاليل، الأشعات، الاستشارات الطبية، وعلاج الأسنان، ضمن شبكة تضم أكثر من 8000 مقدم رعاية صحية في جميع أنحاء مصر. كما سيتم قريبًا إتاحة خطط الدفع المرنة المقدمة من ڤاليو على مزيد من الخدمات الطبية عند إطلاق حلول الدفع الرقمية على منصة ڤيزيتا.

وفي هذا السياق، أكد معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بشركة «ڤاليو»، على أهمية هذه الشراكة، حيث ستسهم في توفير خدمات رعاية صحية بأسعار مخفضة للمرضى، وبالتالي سد فجوة التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الخاصة، في ظل افتقار 90% من سكان مصر للتغطية الصحية الملاءمة، ووصول نفقات الرعاية الصحية الخاصة إلى 180 مليون دولار أمريكي سنويًا. كما أعرب لطفي عن سعادته بهذه الشراكة التي ستثمر عن تحقيق رؤية جميع الأطراف مدعومة بخبراتهم ودرايتهم العميقة بمجال التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية، مما سيتيح المزيد من الفرص للمصريين وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية فائقة الجودة دون مواجهة أي ضغوط مالية. وأوضح لطفي أن دمج حلول «ڤاليو» الابتكارية في المنصات الإلكترونية للرعاية الصحية، يسهم في توفير حلول دفع فعالة وإحداث تغير إيجابي وملموس في حياة المرضى.

ومن جانبها، أضافت علا علي الدين، الرئيس التنفيذي للعمليات في «ڤيزيتا»، "في ڤيزيتا، نؤمن أن لا أحد يجب أن يضطر للاختيار بين صحته والأعباء المالية. إطلاق "شامل" وتعاوننا مع ڤاليو وجيديا يعكس التزامنا القوي بتقديم رعاية صحية عالية الجودة تكون متاحة وميسورة التكلفة. ومع ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، يواجه الكثيرون خيارات محدودة للحصول على الرعاية التي يحتاجونها، وهنا يأتي دور شامل ليساهم في تعزيز القدرة على تحمّل التكاليف وجعل الرعاية الصحية عالية الجودة في متناول جميع شرائح المجتمع المصري، من خلال تجربة رقمية متكاملة عبر تطبيق ڤيزيتا."

وفي سياق متصل، أوضح شكري أسمر، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي في «ڤيزيتا» ورئيس «ڤيزيتا لاب»، أن استراتيجية الأعمال في «ڤيزيتا لاب» تركز على الشراكات وصفقات الدمج والاستحواذ التي تعزز الابتكار لدعم عملاء «ڤيزيتا». وأشار أسمر إلى أن الشراكة الثلاثية بين ڤاليو وجيديا و«ڤيزيتا لاب» تأتي في إطار التزام المركز بدمج حلول التكنولوجيا المالية في منصات الرعاية الصحية، وهو ما سيثمر عن توفير خطط سداد وخيارات دفع غير نقدية وتمويلات مرنة، لتمكين ملايين المصريين من الوصول إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية دون تحمل أي أعباء مالية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أضاف أحمد نادر، الرئيس التنفيذي لشركة جيديا مصر، أن الشركة تعكف على تقديم حلول دفع رقمية ابتكارية تلبي الاحتياجات المتطورة للسوق المصرية، وتعزز الشمول المالي بتوفير كافة احتياجات الدفع الإلكتروني المطلوبة من خلال منصة مبتكرة تمكن مستخدمي التطبيق من الدفع بأكثر من طريقة من خلال بوابه التجارة الإلكترونية، مؤكدًا على أهمية الشراكة مع «ڤاليو» و«ڤيزيتا»، حيث ستسهم في تحسين تجربة الدفع الرقمي، ولا سيما في قطاع الرعاية الصحية، عبر تقديم خيارات دفع سلسة وآمنة للمرضى. كما أشاد نادر بهذا التعاون الذي يعكس التزام الشركة بتوفير حلول تكنولوجية متقدمة تعزز نمو الأعمال، وتسهل المعاملات المالية للشركات والعملاء.

عن شركة «ڤاليو»

تقدم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وأكثر من 2,000 موقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«أكيد» وصولاً إلى «Ulter» و«Flip». وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية.

عن شركة «ڤيزيتا لاب»

«ڤيزيتا لاب» هو مركز تابع لشركة «ڤيزيتا»، المنصة الإلكترونية الرائدة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويهدف إلى تعزيز البحث والتطوير لابتكار حلول متقدمة في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات السوق دائمة التغير. ويعد المركز بمثابة منصة للابتكار لدعم خطط النمو الخاصة بالشركة ومساعدتها في التوسع بنطاق خدماتها في العديد من الأسواق المختلفة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المركز إلى دعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية بحلول جديدة مثل D-Circle والتوسع في مجال التكنولوجيا المالية من خلال VPay لتقديم حلول وتسهيلات دفع ابتكارية، وذلك مع مواصلة عقد الشراكات واستكشاف فرص الدمج والاستحواذ التي تعزز نمو «ڤيزيتا»، دون التأثير على العمليات اليومية.

للاستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع:

بشاير الريدي، مدير أول للعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي

Bash.alridi@vezeeta.com

عن شركة «جيديا»

جيديا هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الإلكتروني. وقد نجحت الشركة في التوسع السريع بنطاق عملياتها في جميع أنحاء المنطقة كونها رائده للدفع الإلكتروني في السعودية، ولا سيما في مصر والإمارات العربية المتحدة. وخلال العامين المقبلين، تهدف الشركة إلى التوسع بعملياتها في 7 دول أخرى لتلبية احتياجات المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

تأسست شركة جيديا عام 2008. وتؤمن الشركة بأهمية توفير أحدث حلول الدفع الرقمية والتجارة الإلكترونية بأسعار معقولة للجميع. وتواصل الشركة التزامها بتمكين التجار بالأدوات اللازمة لتأسيس وإدارة وتنمية أعمالهم، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية أعمالها.

بالإضافة إلى ذلك، جيديا أول مؤسسة غير مصرفية في السعودية تحصل على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لتقديم الخدمات المالية مباشرة للتجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأيضا تعتبر شركة جيديا في مصر أسرع شركات الدفع الإلكتروني نمواً خلال العامين السابقين حيث تقدم خدماتها لأكثر من مئة ألف تاجر في مصر.

وتصنفها مجلة فوربس ضمن أفضل 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط. www.Geidea.net/Egypt

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