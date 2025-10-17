دبي: أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، عن إطلاق شركة "يو آي باث" الرائدة عالميًا في مجال الأتمتة الذكية، منصة "أوتوميشن كلاود" المتكاملة مع "مايكروسوفت أزور" في الدولة، ما يوسع نطاق عملياتها العالمية في دولة الإمارات، إحدى أهم الدول الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ويمثل نقلة نوعية تواكب رؤية الدولة الطموحة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وتسهم في تعزيز ريادة الإمارات عالميًا.

وتتيح المنصة فرصة إدارة البنية التحتية والتطبيقات الذكية والبيانات بشكل سيادي ومحلي في القطاعين الحكومي والخاص مع الالتزام بقوانين البيانات، لتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تشهد إقبالاً عالمياً متسارعاً.

وتعتمد "يو آي باث" على تقنيات "السحابة"، وتسعى إلى دعم شركائها في تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي والأتمتة على نطاق واسع من خلال منصاتها التي تعزز من السرعة والكفاءة وسهولة الوصول إلى التقنيات.

عمر سلطان العلماء: الإمارات تتبنى الابتكار محركاً للتحول الرقمي الشامل

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات تتبنى رؤية قيادية استشرافية تؤمن بأن الابتكار هو المحرك الأساسي للتقدم والتحول الرقمي الشامل، وهو القوة الدافعة لتعزيز ريادتها العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وصناعة المستقبل.

وقال معاليه إن حكومة دولة الإمارات تواصل العمل على تعزيز منظومة رقمية متكاملة وآمنة تُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والذكاء الاصطناعي، مدعوم بالشراكات العالمية، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل، ويدعم مكانتها مركزاً للتقنيات الحديثة على مستوى العالم.

أشرف الزرقا: دولة الإمارات مركز رئيسي لتحويل ابتكارات الذكاء الاصطناعي إلى واقع

من جهته، أكد أشرف الزرقا نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان في "يو آي باث" مواءمة المبادرة المتميزة مع أهداف الدولة وجهود المؤسسات الرائدة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وطموح خبراء التكنولوجيا، مشيراً إلى مكانة دولة الإمارات مركزاً رئيسياً للريادة في تحويل ابتكارات الذكاء الاصطناعي إلى واقع ملموس.

وأشار أشرف الزرقا إلى أهمية هذا الاستثمار في دعم البنية التحتية المحلية للبيانات وتعزيز مسيرة التحول الرقمي ودعم روّاد تبنّي الذكاء الاصطناعي من مختلف الجهات والفئات المجتمعية.

عمرو كامل: توفير حلول ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتوسع تدعم الابتكار المسؤول

وأشار عمرو كامل مدير عام شركة مايكروسوفت الإمارات إلى أن دولة الإمارات تسرع الخطى للتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبني أحدث تقنياته المتمثلة بوكيل الذكاء الاصطناعي، والذي يعيد تعريف مختلف القطاعات الحيوية، مشددا على أن إطلاق منصة "أوتوميشن كلاود" في دولة الإمارات سيسهم في توفير حلول ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتوسع تدعم الابتكار المسؤول.

وأكد عمرو كامل أن دمج تقنيات "مايكروسوفت أزور" مع منصة تقنيات "يو آي باث" للأتمتة سيعزز المرونة والامتثال وأمن البيانات ويدعم أهداف دولة الإمارات وريادتها العالمية في هذا المجال ويسهم في صناعة مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي.

حلول سحابية لإدارة المؤسسات

وتوفر منصة "أوتوميشن كلاود" حلولاً سحابية لإدارة المؤسسات وتمكين إدارة كافة عمليات الأتمتة، والدعم من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتنسيق العمليات، ودمج مصادر البيانات في موقع مركزي واحد، وتتيح المنصة نشر وتشغيل وتوسيع الأتمتة خلال ثوانٍ، ودعم تحويل الأفكار الكبيرة إلى واقع ملموس خلال أيام قليلة ما يمكن المؤسسات من الانتقال من أتمتة المهام البسيطة إلى مشروعات أتمتة معقدة قائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال أسابيع معدودة.

وتجمع المنصة بين مرونة وقابلية توسّع منصة "يو آى باث" لوكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسيق العمليات، والمعايير الأمنية العالية لمراكز بيانات "مايكروسوفت أزور" ما يمكّن المستخدمين من الاستفادة من أمن البيانات مع الأخذ في عين الاعتبار المتطلبات المحلية للبيانات.

كما تقدم منصة اختبارات سحابة "يو آي باث" المبتكرة دعمًا لفرق اختبار التطبيقات من خلال أتمتة شاملة، تمزج بين خبرة الإنسان وذكاء الآلة، ما ينشئ تكاملاً يدفع بعمليات الاختبار إلى مستوى جديد من الكفاءة.

