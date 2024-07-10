تتميز دبي الجنوب كإحدى أكثر الوجهات حيويةً في دولة الإمارات العربية المتحدة بمجاورتها لجبل علي ومدينة إكسبو واحتضانها مطار آل مكتوم الدولي. واستجابةً للرؤية الرائدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإنّ الإمكانيات غير المستفاد منها سابقاً في هذه المنطقة المحورية تمهّد الطريق أمام مستقبل أفضل للسكان والمستثمرين، مرتكزةً على نهج تدريجي لبناء الغد الزاخر بالنمو.

ويأتي البدء في تشييد مبنى جديد للمسافرين في مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 35 مليار دولار كدعم حافل ونقلة نوعية في مسار تطوير دبي الجنوب وتجديد سوق العقارات، حيث سيكون المطار الأكبر في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر، كما سيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي في الجانب الآخر من المدينة. وفي سياق هذا التوسّع الشامل، فإنّ المنطقة الحرة في دبي الجنوب آخذة في التحوّل إلى بيئة اقتصادية متماسكة تشجّع الشركات وتدعم الخدمات في مجالات التكنولوجيا والفعاليات والضيافة والقطاعات الجديدة الرائدة.

تتميز دبي الجنوب بالتزامها الدائم بالاستدامة، مع الحرص على تكوين مدينة ذكية وبنية تحتية خضراء بما يتوافق مع رؤية الحكومة الرشيدة لإنشاء مجتمعات مستدامة وديناميكية وواعية بيئياً تستقطب طلباً متزايداً.

كما تضم المقترحات العقارية المعلن عنها سابقاً لدبي الجنوب مشاريع سكنية راقية من داماك، ومنازل على الواجهة البحرية ومرافق ترفيهية فاخرة في ساوث باي، وملعباً للجولف من إعمار، وتجديداً لمدينة إكسبو كقرية عصرية متكاملة.

بمعرض حديثه عن تطوير منطقة دبي الجنوب، قال آرش جليلي، الرئيس التنفيذي لشركة يونيك العقارية: "نلاحظ باستمرار تحرك المستثمرين بسرعة للاستفادة من التكاليف المنخفضة والإمكانات المستقبلية في منطقة دبي الجنوب، مقارنةً بالمناطق المركزية مثل وسط مدينة دبي والخليج التجاري ومرسى دبي. يعود هذا الاهتمام المتزايد إلى الإمكانية الكبيرة لزيادة رأس المال مع نضوج التنمية. بفضل فريق مبيعاتنا الموهوب، تمكنت يونيك العقارية من بيع أكثر من 300 وحدة سكنية في منطقة دبي الجنوب بنجاح، مما يعزز مكانتنا كشريك موثوق به في مجال الاستثمار العقاري".

كما اضافَ جليلي :"تفخر يونيك العقارية بتصنيفها ضمن أفضل 10 شركات وساطة تعمل مع إعمار، إحدى شركات التطوير الرائدة في المنطقة. حيث تستفيد الوكالة من مشاريع إعمار المبتكرة والمشاريع الرئيسية في منطقة دبي الجنوب، مما يجعلها وجهة استثمارية رئيسية. بالإضافة إلى ذلك، عززت مدينة إكسبو بشكل كبير اهتمام المستثمرين الأوروبيين والصينيين. من خلال فرق أوروبية وصينية متخصصة، إذ تُقدم يونيك مشورة مخصصة وخدمة استثنائية لهؤلاء المستثمرين".

ستستمر هذه الظاهرة بالنمو وجذب المزيد من الشركات والسكان لمواكبةً النمو لمطار آل مكتوم الدولي. فقد سجلت منطقة دبي الجنوب قفزة بنسبة 19.6 % في عائدات الإيجار خلال الأشهر الستة الماضية وحدها، ومن المتوقّع في البيانات استقبال حوالي مليون مقيم وتقديم أكثر من 500 ألف فرصة عمل جديدة، ما يثمر عن زيادات أخرى في المستقبل القريب والمتوسط.

وتتضمّن المزايا الأخرى التي تدفع قيمة الاستثمار في هذه البيئة الشمولية الممتدة على مساحة 145 كيلومتراً مربعاً مكانتها الواعدة كمنطقة حرة بملكية أجنبية بنسبة 100% وإعفاء ضريبي بنسبة 100% للمؤسسات والأفراد وهيئة تأشيرات وتراخيص ضمن الموقع ومساحات جاهزة لتطوير البنية التحتية.

تتصدّر شركة "يونيك العقارية" طليعة هذا التطوير المشوّق في مشهد العقارات، وهي وكالة عقارية حائزة على جوائز كثيرة من مختلف المطورين العقاريين بخبرة تزيد عن 16 عاماً. كما تبلغ مبيعاتها أكثر من 24 مليار درهم إماراتي في جميع أنحاء دبي، من خبرتها الواسعة وعلاقاتها الاستراتيجية لربط العملاء بأكثر الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة. ومن خلال الاهتمام الشخصي والدعم القوي وتوجيهات الخبراء، لا تركّز "يونيك العقارية" على مجرّد إيجاد أفضل صفقة لكل عميل، بل تكرّس جهودها لاستكشاف العقارات ذات الإمكانيات الممتازة للبيع و للإيجار والاحتمالية العالية لزيادات القيمة المستقبلية. حيث يتمثل هدف الشركة في توفير المعلومات الحصرية لكل عميل من أجل اتخاذ قرارات ذكية وتنمية استثماراته بشكل أفضل.

نبذة عن "يونيك بروبرتيز"

تأسست شركة "يونيك العقارية" في عام 2008 وهي واحدة من وكالات العقارات الرائدة في دبي. تتمثل مهمّة الوكالة في ضمان حصول العملاء على أفضل الصفقات والمشورة التفصيلية بشأن المنازل المميّزة والاستثمارات الإيجارية والفرص المالية في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتقدّم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات، بما فيها نقل الملكية وإدارة الممتلكات والتصميم الداخلي. كما توفر "يونيك العقارية" خدمات متخصّصة فيما يخص التأشيرات والحسابات المصرفية وتأسيس الشركات والمعاملات الحكومية والترجمات إلى اللغة العربية وتسجيل العلامات التجارية/الملكية الفكرية والتصديق وغير ذلك الكثير. وتتميّز الشركة بالتزامها الراسخ بالخدمة الممتازة مع إيلاء الأولوية للاهتمام الشخصي والدعم القوي والتوجيه المتخصّص في كل خطوة. مع اختيار العملاء لشركة "يونيك العقارية" يعني وجود شريك ماهر ومتفانٍ في تحققي النجاح العقاري.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا