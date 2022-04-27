الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت "يوشي ماركتس" منصة تقديم الخدمات المالیة وخدمات "الحافظ الأمین" للاستثمار الجماعي في الأصول الرقمیة، والحاصلة على تصريح "ھیئة تنظیم الخدمات المالیة" لسوق أبوظبي العالمي اليوم، توقيع اتفاقية مع شركة "تيزوس جلف" للتعاون على تطوير منظومة بيئية شاملة مدعومة بتقنة بلوك تشين لبروتوكول "تيزوس" مفتوح المصدر الآمن والقابل للترقية. وستتخذ الأصول الأساسية شكل "رموز أمان رقمية" باستخدام بروتوكول "تيزوس" الذي يدعمه مجتمع عالمي من المدققين والباحثين والمطورين.

وبحسب الاتفاقية، ستتعاون يوشي ماركتس" و"تيزوس جلف" لتطوير وتقديم حل رقمي للأصول الرقمية باستخدام تقنية دفتر الأستاذ الرقمي للتداول والاحتفاظ وتسوية رموز الأمان الرقمي.

وستقوم "يوشي ماركتس" بتوفير رموز الأمان الرقمية للتداول على منصتها للتداول متعدد الأطراف وكذلك تخزين هذه الرموز المميزة في عهدتها. وقد حصلت "يوشي ماركتس" مؤخرًا على تصريح "ھیئة تنظیم الخدمات المالیة" لسوق أبوظبي العالمي الذي يخولها تقديم الخدمات المالیة وخدمات "الحافظ الأمین" للاستثمار الجماعي في الأصول الرقمیة. وبينما تستعد "يوشي ماركتس" لطرح العملات المشفرة للتداول على منصتها ومن بينها بتكوين وإيثيريوم وغيرها، فستقوم أيضًا بتطوير مجموعة من عروض المنتجات المبتكرة مثل رموز الأمان الرقمية، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية.

وسيستفيد عملاء "يوشي ماركتس" والمستثمرون إلى حد كبير من سهولة الاستثمار في رموز الأمان ضمن بيئة ميسرة لتداول رموز الأمان، بفضل بنيةبروتوكول "تيزوس" التحتية المتطورة المدعومة بتقنية بلوك تشين والبنية التحتية لمنصة "يوشي" للتداول والحفظ.

وقال مصطفى خريبة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ "يوشي ماركتس": نهدف في "يوشي ماركتس" إلى إتاحة مزيج من خيارات التداول على مختلف منتجات السوق المالية من خلال الاستفادة من تقنية بلوك تشين. ويسعدنا التعاون مع "تيزوس"، الشركة الرائدة في مجال تحويل الأصول التي يتم تداولها يومياً إلى رموز رقمية باستخدام بروتوكول "تيزوس". وبصفتها منصة معتمدة ومنظمة بالكامل لتقديم خدمات التداول والحفظ، تسعى "يوشي ماركتس" إلى تقديم منتجات مبتكرة باستخدام تقنية بلوك تشين وذلك فور تلقي الموافقة التنظيمية."

ومن جهته قال، وليد رسولي، رئيس عمليات "تيزوس" لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي: "إن مشاريع تعاونية من هذا النوع تعد مثالاً رائعاً على مستقبل الاستثمار. وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات على وجه التحديد، التي تقود الطريق نحو تشجيع تداول الأصول الافتراضية وتقنيات الاستثمار مثل التقنيات التي نقدمها، والتي سوف تمكّن المزيد من الناس من توسيع محافظهم والوصول إلى فرص استثمارية جديدة بالإضافة الى أنها سوف تقدم لهم أيضاً العديد من الخيارات. ومن هنا قررنا التعاون مع "يوشي" والاستفادة من خبرتنا الشاملة التي يحظى بها فريق الإدارة والبنية التحتية لدى كل من الطرفين."

وبدوره قال أرشاد خان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "يوشي ماركتس": "من شأن رموز الأمان الرقمية أن تحدث نقلة نوعية في كيفية تداول المنتجات المالية، حيث سيتم تداول المزيد من الأصول وتسويتها على شكل رموز رقمية خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، مدفوعة بتبنى المزيد من المؤسسات المالية لتقنية بلوك تشين وما تقدم من فوائد مثل الأمان والشفافية. ونحن في "يوشي ماركتس" نريد أن نصبح الشركة الرائدة في الابتكار من خلال تعزيز جاهزيتنا لمثل هذه النوعية من المنتجات المستقبلية لتلبية تطلعات السوق لهذه المنتجات حالياً ومستقبلاً."

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