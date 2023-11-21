تعتزم يوروتك الشرق الأوسط تعيين عشرات الأفراد الموهوبين أو أكثر في مكاتبها الإقليمية

يركز مايكل أندرسن، الرئيس التنفيذي لشركة يوروتك الشرق الأوسط والمستثمر المتمرس، بشدة على رعاية المواهب الإقليمية الشابة، وذلك على مستوى الشركة نفسها وشبكته من الشركات الناشئة على حد سواء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في أعقاب عام حافل بالنجاحات الاستثنائية، يسرّ شركة يوروتك الشرق الأوسط، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات المتطورة وحلول الأنظمة السمعية والبصرية وأنظمة الأمن في المنطقة، أن تعلن عن توسيع فريقها، سعيًا منها لتحقيق أهدافها الطموحة للعام 2024، كما وتعيين المهارات الشابة ورعايتها لضمان نموها داخليًا ضمن الشركة. وتجدر الإشارة إلى أنّ للشركة عددًا من المكاتب ما بين الإمارات العربية المتحدة (دبي) والمملكة العربية السعودية (الرياض) وتتكوّن من أفراد ماهرين متخصّصين في مجالات مختلفة، بما في ذلك الهندسة، والمبيعات، وتكنولوجيا المعلومات، والتسويق، وغيرها.

ويقع هذا الإعلان تحت مظلّة المبادرات الاستراتيجية التي تنفّذها الحكومة المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تهدف إلى تحسين الفرص المتاحة للمهنيين الشباب وتعزيز دور المواهب المحلية في القطاع الخاص. وإلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعاون شركة يوروتك الشرق الأوسط أيضًا مع حكومات إقليمية أخرى، مثل حكومة المملكة العربية السعودية، لتوظيف الجيل القادم من المهنيين المهرة.

وتعليقًا على الإعلان، قال مايكل أندرسن، مؤسس يوروتك الشرق الأوسط ورئيسها التنفيذي: "لقد حافظنا، على مدار 14 سنة، على حضور قوي في المنطقة، وها نحن اليوم نشهد مرحلة من النمو المستمر. في الواقع، لقد عمدنا، خلال هذا العام وحده، إلى توسيع فريقنا بنسبة 45%، وحققنا نموًا ملحوظًا في الأعمال التجارية يزيد عن 100٪ مقارنة بالعام 2022. هذا وقد جهّزنا عددًا من المشاريع المثيرة للعام 2024. واسمحوا لي في هذا الإطار أن أعبر عن مدى فخرنا كشركة بقدرتنا على توسيع فريقنا وتعيين المواهب المحلية. أمّا عن نفسي، فأرسّخ التزامي برعاية الجيل القادم، وهو ما يتجلى على مستوى الشركة، حيث نقدم برامج تدريبية ذات صلة وشاملة لتعزيز نمو موظفينا داخل شركتنا، كما وعلى مستوى الشركات الناشئة التي أستثمر فيها، ما يمكّنني من التعاون الوثيق مع رواد الأعمال."

على نحو آخر، باتت شركة يوروتك الشرق الأوسط، اعتبارًا من العام 2009، مزودًا موثوقًا للحلول التكنولوجية المبتكرة للعديد من العلامات التجارية الشهيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما وعدد من الجهات الحكومية المختلفة في المملكة العربية السعودية. وتكمن خبرات الشركة في ابتكار حلول تكنولوجية متطورة تمكن الشركات من الازدهار في العصر الرقمي، وذلك من خلال توظيف أحدث الأنظمة السمعية والبصرية والبنية التحتية المتينة لتكنولوجيا المعلومات في سبيل تحويل مساحات العمل إلى بيئات حديثة وفعالة وتعاونية. كذلك تختصّ يوروتك الشرق الأوسط في الكابلات الهيكلية، والتكامل السمعي البصري، وخدمات دعم تكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على الأولوية للجودة الفائقة والحلول السلسة والمبتكرة، ما يميزها عن غيرها من منافسيها.

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نبذة عن شركة يوروتك الشرق الأوسط

تأسست شركة يوروتك في العام 2009 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد برزت كمزود رائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والحلول السمعية والبصرية في المنطقة. وتقدّم الشركة مجموعة واسعة من الحلول والخدمات المخصّصة، بما في ذلك تكامل تكنولوجيا المعلومات والحلول السمعية والبصرية، إلى جانب استشارات في التصميم لإنشاء أماكن عمل وظيفية تعزز الكفاءة والتعاون.

وتتمثل رؤية يوروتك الشرق الأوسط في رفع مستوى المعايير في القطاع من خلال القيادة بالقدوة وتجاوز توقعات العملاء باستمرار عبر تمكين الشركات من تعزيز الأداء الوظيفي وتحسين الإنتاجية بواسطة مجموعة من حلول التكنولوجيا.

بالإضافة إلى تقديم حلول تكنولوجية مخصصة وعالية الجودة، يقدم فريق الخبراء في يوروتك الشرق الأوسط أيضًا خدمات صيانة وإدارة في عدد من المجالات، بدءًا من مكاتب المساعدة المخصصة وصولًا إلى حلول التوظيف بدوام كامل، ما يضمن تلبية احتياجات العملاء بأقصى قدر من الاحتراف والكفاءة.

وفي ضوء التحالفات القوية التي أبرمتها يوروتك الشرق الأوسط والاعتمادات القطاعية التي استحصلت عليها من علامات تجارية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك سيسكو وإتش بي ومايكروسوفت وأبل وميراكي وغيرها، تواصل الشركة تنمية أعمالها، لا سيما من خلال التوسع الأخير في المملكة العربية السعودية. كذلك تهدف شركة يوروتك الشرق الأوسط، من خلال فريقها في المملكة، إلى مواصلة تقديم أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والحلول السمعية والبصرية المصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات المحددة للمشهد التكنولوجي في المنطقة.

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