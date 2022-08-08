التنقل الأخضر مبادرات الدولة نحو ستساعد منصة مشاركة السيارات على تقليل تكاليف التنقل ودعم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت يودرايف، منصة تأجير السيارات يومياً وبالدقيقة، اليوم عن خطتها للتوسع في المملكة العربية السعودية لتوفير خدماتها المتميزة لقاعدة عملائها المتزايدة، في خطوة عملاقة تهيئ الشركة لتحقيق نمو كبير وتعزيز قيمتها ومرابحها في منطقة الخليج على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

هذا وسيتم تصميم وتنفيذ العمليات الجديدة للشركة وفقاً للطلب المتزايد من المقيمين والزوار والطلاب والشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية للمزيد من خيارات التنقل المريحة بأسعار معقولة.

يدعم نموذج "يودرايف" للتنقل المشترك رؤية المملكة 2030 للتنقل الأخضر الصديق للبيئة. حالياً، يستخدم تسعة من كل 10 أشخاص (92٪) في المملكة سيارة خاصة للذهاب إلى العمل أو المدرسة، مما يؤدي إلى انخفاض جودة الهواء، والازدحام المروري، والحد من قدرة الكثيرين على العيش والسكن المناطق الحضرية.

تبلغ قيمة سوق تأجير السيارات التقليدي في المملكة العربية السعودية، وهي الدولة الأعلى كثافة سكانية وأكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حوالي 1 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.18 مليار دولار بحلول عام 2026.

سيتم إطلاق "يودرايف" لأول مرة في العاصمة السعودية الرياض التي تحتل المرتبة الـ 40 ضمن أكبر مدينة اقتصادية على مستوى العالم في الوقت الحالي، وتستعد لتصبح ضمن أعلى 10 مدن في العالم اقتصادياً بحلول عام 2030. تشير التوقعات إلى أن عدد سكان الرياض سيتضاعف تقريباً من 7.2 مليون إلى 15 مليون بحلول عام 2030. لهذا، تعتبر الرياض سوقاً قوياً لتأجير السيارات لفترات قصيرة وطويلة. يبلغ متوسط نسبة مشاركة السيارات إلى السيارات الخاصة في الرياض 0.02٪ مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 0.5٪ في المدن الكبرى، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لهذا القطاع.

يمكن لمستخدمي "يودرايف" قيادة سيارة بأقل من 0.60 ريال سعودي للدقيقة أو 130 ريال سعودي في اليوم (حتى 200 كم). يشمل ذلك البنزين المجاني والتأمين الشامل ومعظم رسوم وقوف السيارات المدفوعة، مما يزيل من الضغوط المترتبة على ملكية السيارة. توفر مشاركة السيارات 25٪ إلى 50٪ من تكاليف التنقل للمستخدمين، وفقاً لنوع السيارة التي يقودونها. كل ما يحتاجه المستخدم لقيادة السيارة هو بطاقة الهوية الوطنية ورخصة القيادة وبطاقة ائتمان.

"يودرايف" حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للنقل، وتخطط لطرح أساطيلها في جدة وغيرها من المدن السعودية في عام 2023، مما يزيد من عدد أسطولها إلى 500,1 سيارة في عام واحد. كما ستوفر عمليات "يودرايف" في المملكة العربية السعودية دفعة للاقتصاد المحلي، وتخلق فرص عمل جديدة، وتحقق الوصول السهل للسيارات واستخدامها مما يمنح حرية التنقل لأشخاص قد يجدون استئجار سيارة بالطريقة التقليدية مكلّفاً أو محفوفاً بالمخاطر.

وبمناسبة هذا الإطلاق، علّق السيد نيكولاس واتسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يودرايف"، قائلاً: "نحن في غاية الحماس لتوسيع بصمتنا ونطاق أعمالنا لخدمة السوق السعودي المزدهر/ مدفوعين باستراتيجية رؤية المملكة 2030 الطموحة الهادفة لتعزيز الاستدامة والتنقل الأخضر. نلتزم في "يودرايف" بتوفير أفضل تجربة قيادة للركاب وبأسعار معقولة، من منطلق أن نموذج مشاركة السيارات الذي نعمل به سيقلل من تكاليف التنقل للمقيمين والزوار والطلاب والشركات الناشئة مع دعم أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد من خلال تقليل انبعاثات المركبات وتخفيف الضغوط على البنية التحتية."

في دبي، تتركز نقاط مشاركة سيارات "يودرايف" في مرسى دبي، ديرة، مرتفعات البرشا، جميرا بيتش ريزيدنس، مركز دبي المالي العالمي، وواحة دبي للسيليكون. يعزز التدفق المستمر من المغتربين من جيل الألفية في دولة الإمارات العربية المتحدة من ارتفاع الطلب باستمرار على خدمات التنقل من وإلى العمل خلال الأسبوع وللرحلات الطويلة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن سيارات كيا، هونداي، وسيارات "أم جي موتور" قد اكتسبت انتشاراً كبيراً بين هذه الفئة من المستخدمين على مدى العامين الماضيين.

وأضاف، "نشهد حالياً إقبالاً متزايداً على خدمات تأجير السيارات في المملكة، خاصة مع افتتاح المزيد من الشركات والمكاتب في الدولة. كما أن هناك سوق متنامٍ للسيارات بين السكان، حيث أن أكثر من نصفهم تحت سن 25 ويفضلون الانتقال من ملكية السيارات إلى استخدامها بالمشاركة. يجعل هذا المملكة نقطة انطلاق مثالية لعملياتنا الأولى خارج قاعدتنا في الإمارات العربية المتحدة. لقد ضاعفنا أسطولنا ثلاث مرات منذ عمليات الإغلاق بسبب الوباء، ونحن مستعدون لتحقيق نمو كبيرة وتحقيق ربحية متسارعة في المنطقة على مدار الاثني عشر شهراً القادمة."

من المتوقع أن يتوسع سوق مشاركة السيارات حول العالم بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25٪ حتى عام 2022 وأن ينمو بنسبة 34.8٪ على أساس سنوي من الآن وحتى عام 2024، ليبلغ 16.5 مليار دولار.

"يودرايف" منصة رقمية رائدة في مفهوم تأجير السيارات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال نهج يعتمد على تطبيقات الأجهزة المحمولة فقط. للبدء باستخدام خدمات "يودرايف"، كل ما عليك هو تنزيل التطبيق على غوغل بلاي، متجر آبل، هواوي والتسجيل، أو اتباع التعليمات على موقعنا الإلكتروني.

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عن يودرايف

"يودرايف" منصة مخصصة لتأجير السيارات بنظام الدفع بالدقيقة. بدأت يودرايف أعمالها في عام 2017 وتقدم للسائقين في الإمارات العربية المتحدة، والآن في المملكة العربية السعودية، حل قيادة قصير المدى ومنخفض التكلفة. يمكن للسائقين حجز سيارة عبر تطبيق "يودرايف"، والعثور عليها في مكان مناسب لهم، ثم قيادتها بكل بساطة. مع البنزين المجاني والتأمين المشمول في السعر وتغطية معظم رسوم وقوف السيارات العامة، وعدم وجود أي رسوم خفية، لا يمكن أن يكون الأمر أبسط. تشجع "يودرايف" المهتمين بهذه الخدمة على التحدث إلى فريقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك و إنستغرام.