أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق الإمارات للنمو، المنصة الوطنية المتخصصة في تمويل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية عبر رأس المال الاستثماري للنمو والمدعومة من مصرف الإمارات للتنمية، عن أولى استثماراته اليوم، وذلك من خلال الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في ترميم هيلث كير هولدينغ ال تي دي ، ، المنشأة الطبية المتخصصة في جراحة العظام والعمود الفقري.وقد تم الإعلان عن الصفقة خلال منتدى "اصنع في الإمارات" 2025، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة الصناعية الرامية إلى تسريع نمو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

ويأتي هذا الاستثمار في اطار تفويض الصندوق لدعم الشركات الاماراتية الواعدة العاملة في القطاعات ذات الاولوية الوطنية، وتمكينها من التطور والتوسع المؤسساتي والنمو المستدام عبر رأس مال طويل الامد، وتوجيه استراتيجي فعال. تعمل ترميم هيلث كير هولدينغ ال تي دي حاليًا في أبوظبي، والتي تملك مستشفى ترميم التخصصي للعظام والعمود الفقري، ومركز ترميم الطبي للعظام والذي يتكون من عدة فروع وتخدم أكثر من 20,000 مريض سنويًا، وتسير بخطى ثابتة لمضاعفة نطاق عملياتها خلال الـ18 شهرًا القادمة. تعتمد الشركة نموذجا متكامل والذي يشمل تقديم خدمات مبتكرة في مجال جراحة العظام والعمود الفقري وإعادة التأهيل وخدمات عالية الجودة تركز على المريض، ويشرف عليها نخبة من خبراء جراحة العظام باستخدام أحدث التقنيات المتطورة.

وفي تعليقه على هذا الاستثمار، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو: "يمثل هذا الاستثمار ترجمة فعلية لهدف الصندوق المتمثل في سد فجوة تمويل النمو التي تعيق توسع شريحة حيوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وهي الشركات التي غالباً ما تُهمش من قبل أدوات التمويل التقليدية. وخاصة تلك التي لاتعد شركات ناشئة ولكنها أيضا لاتجد الدعم عبر قنوات التمويل المعتادة. نحن نركز في الصندوق على دعم الشركات التي تمتلك مقومات قوية وإمكانات وطنية حقيقية، بهدف تمكينها من تحقيق النمو المستدام وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.

قالت سعادة نجلاء أحمد المدفع، نائب الرئيس والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو في تعليق لها على هذا الاستثمار:

"نحن فخورون بأن تكون أولى استثماراتنا في مستشفى ترميم، الذي يمثل نموذجاً حقيقياً للمؤسسات الإماراتية القادرة على التوسع ومتوافقة مع الاحتياجات المتطورة للدولة. مع سعي الإمارات لتعزيز سيادتها ومرونتها في قطاع الرعاية الصحية، فإن "ترميم" في موقع مثالي للقيادة ووضع معايير جديدة للتميز في الرعاية الصحية المتخصصة.

تأسس المستشفى عام 2019 على يد الدكتور علي السويدي، أحد أبرز جراحي العظام في الدولة، استجابة لحاجة مجتمعية واضحة لمنشأة طبية تقدم خدمات متقدمة ومتكاملة في جراحة العظام والعلاج الطبيعي.

وقال الدكتور علي السويدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ترميم هيلث كير هولدينغ ال تي دي: "يسعدنا التعاون مع صندوق الإمارات للنمو في هذه المرحلة المهمة من مسيرتنا. لقد وجدنا في الصندوق شريكاً استراتيجياً يقدّر أهمية بناء مؤسسات محلية قوية ومؤثرة، ويشاركنا التزامنا بتقديم رعاية صحية متخصصة بمستوى عالمي."

سيساهم استثمار الصندوق في دعم خطة التوسع لشركة ترميم هيلث كير هولدينغ ال تي دي والتي تملك مستشفى ترميم التخصصي ومركز ترميم الطبي في مدينة خليفة والعين. كما سيقدم الصندوق دعماً فعّالاً في مجالات الحوكمة، وتطوير الاستراتيجية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يعزز من قدرة الشركة على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة مجال الرعاية الصحية المتخصصة في الدولة.

ويُعد تطوير قطاع الرعاية الصحية أحد المحاور الرئيسة في "رؤية نحن الإمارات 2031"، والتي تسعى إلى ترسيخ منظومة وطنية مرنة ومتكاملة للرعاية الصحية. ومن خلال هذا الاستثمار، يواصل صندوق الإمارات للنمو التزامه بتمكين المؤسسات الإماراتية القادرة على إحداث أثر تنموي حقيقي، وبناء قدرات وطنية طويلة المدى في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

نبذة عن "صندوق الإمارات للنمو"

يُعد "صندوق الإمارات للنمو" منصة استثمارية بقيمة مليار درهم مدعومة من الحكومة، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال توفير رأس المال والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو المستدام والتوسع الفعّال.

وبدعم من مصرف الإمارات للتنمية، يقدّم الصندوق رأس مال صبور ومرن إلى جانب شراكة استراتيجية نشطة تساعد الشركات ذات الإمكانات العالية على تجاوز التحديات، وتطوير قدراتها المؤسسية، وتعزيز جاهزيتها للنمو محلياً وإقليمياً.

يركّز الصندوق على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي تنشط في القطاعات ذات الأولوية الوطنية مثل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة.

نبذة عن شركة ترميم هيلث كير هولدينغ ال تي دي

تعد شركة ترميم هيلث كير هولدينغ ال تي دي أحد أبرز مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في دولة الإمارات، وتتخذ من العاصمة أبوظبي مقرًا لها. وتملك الشركة مستشفى ترميم التخصصي للعظام والعمود الفقري، كما وتملك مركز ترميم الطبي في مدينة خليفة والعين. أسس الشركة كل من الدكتور علي السويدي وعمر السويدي، بهدف تقديم خدمات مبتكرة في مجال جراحة العظام والعمود الفقري وإعادة التأهيل عبر تبنّي نموذج متكامل يتمحور حول المريض. ويواصل مستشفى "ترميم" وفريقه من الأخصائيين المتميزين، تحقيق أثر إيجابي في قطاع الرعاية الصحية، كما يلتزم المستشفى بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية المتخصصة في دولة الإمارات، بما يسهم في إرساء معايير جديدة للتميز في مجال جراحة العظام على مستوى الدولة.

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