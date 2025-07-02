القاهرة – أعلن بنك الاستثمار زيلا كابيتال عن نجاحه في تقديم خدماته الاستشارية لشركة جهينة في صفقة الشراكة الاستراتيجية مع شركة الراشد للتوزيع، إحدى أكبر شركات توزيع المنتجات الغذائية في المملكة العربية السعودية. وتمثل هذه الشراكة الانطلاقة الرسمية لأعمال جهينة في السوق السعودي، في إطار خططها التوسعية في المنطقة.

ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن شركة جهينة من توسيع نطاق انتشارها في السوق السعودي عبر الاستفادة من شبكة توزيع قوية تغطي مختلف أنحاء المملكة، مما يعزز قدرتها على الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء.

وفي هذا السياق، صرح خالد جمال، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بزيلا كابيتال، عن اعتزازه بإتمام هذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن دخول شركة جهينة إلى السوق السعودي يُعد خطوة محورية ضمن مسيرتها التوسعية الإقليمية، ويعكس ثقة الشركات المصرية في فرص النمو بالأسواق الخليجية. وأضاف أن هذه الصفقة تُمثل نموذجًا للدورالذي تقوم به زيلا في دعم وتمكين التوسع الاستراتيجي لعملائها في منطقة الخليج. حيث تُعد مثالًا ناجحًا على قدرة زيلا في تمكين الشركات المصرية الرائدة من اختراق أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل.

كما صرح مصطفى الشنيطي، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بزيلا كابيتال، أن هذه الصفقة تأتي في إطار رؤية زيلا التوسعية نحو تعزيز حضورها في السوق السعودي، وترسيخ مكانتها كمستشار مالي إقليمي يربط بين الشركات المصرية الرائدة والفرص الواعدة في منطقة الخليج، خاصة في السوق السعودي، مستفيدة من علاقاتها الراسخة وخبرتها العميقة بالسوق السعودي.

عن زيلا كابيتال:

هو بنك استثماري رائد في مجال الخدمات المالية وإعادة الهيكلة وترتيب الصفقات والتمويل وإدارة الاستثمارات بما في ذلك الاستشارات المالية وإدارة الأصول والأسهم الخاصة وحلول التمويل غير المصرفية والاستشارات الإدارية. ويمتلك البنك كوادر بنكية محترفة و شبكة واسعة من العلاقات بالشركات و المؤسسات الدولية العاملة بمصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليتيح لعملائه تحقيق أهدافهم الاستراتيجية من خلال تقديم حلول مالية شاملة ومتكاملة.

عن جهينة:

تأسست جهينة للصناعات الغذائية عام ١٩٨٣ كشركة مصرية متخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة واسعة من منتجات الألبان والعصائر ومستلزمات الطهي. واستطاعت الشركة ترسيخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في السوق المصري، إلى جانب توسيع نطاق أعمالها في أسواق الشرق الأوسط، بفضل التزامها المستمر بتقديم منتجات غذائية صحية وآمنة تتميز بجودة عالية، مما جعل علامتها التجارية تحظى بثقة ملايين المستهلكين.

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