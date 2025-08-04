دبي، الإمارات العربية المتحدة– أبرمت يانغو تك، المنظومة التكنولوجية المتكاملة التي تقدم حلولاً متطورة للشركات المحلية، مؤخراً شراكة مع روتس، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الأغذية والتجزئة، لتوفير مجموعة ممن الحلول التقنية المُصممة خصيصاً لقطاع التجزئة بهدف الارتقاء بكل مرحلة من مراحل دورة حياة الطلب، وإحداث نقلة نوعية في تجربة تسوق البقالة. تُقدم يانغو تك مجموعة واسعة من التقنيات الرائدة لشركائها، بدءً من الاستشارات الاستراتيجية إلى أحدث الحلول المُدعمة بالذكاء الاصطناعي.

في إطار هذه الشراكة، بدأت روتس بطرح روبوتات التوصيل ذاتية التشغيل من يانغو تك، وتواصل الآن رحلة التحول الرقمي بتسخير أحدث تقنيات التجزئة.

وبهذه المناسبة، صرح ماكس أفتوخوف، الرئيس التنفيذي لشركة يانغو تك ريتيل، قائلاً: "نلتزم في يانغو تك بتمكين الشركات الطموحة بحلول تجزئة مُبتكرة تُساعدها على النمو، وتعزيز الكفاءة، وتقديم خدمات استثنائية، ونفتخر بشركة روتس كإضافة مميزة لشبكة شركائنا. ومع التوقعات بنمو سوق البقالة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة إلى 15.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، أصبح توفير تكنولوجيا موثوقة وقابلة للتطوير أكثر أهمية من أي وقت مضى."

ستبادر روتس بتطبيق العديد من التقنيات المتقدمة من يانغو تك ريتيل لتعزيز عملياتها المرتبطة بالبيع بالتجزئة. تشمل هذه التقنيات نظام إدارة المستودعات، التطبيق الرائد الذي يُمكّن من انتقاء المنتجات بكفاءة من الرفوف في المتاجر التقليدية لتبسيط معالجة الطلبات داخل المتجر؛ وتطبيق "بيكر" (Picker)، وهو تطبيق أندرويد مُصمم للقوى العاملة المسؤولة عن انتقاء وتجميع طلبات العملاء؛ وتطبيق "كوريور" (Courier)، وهو تطبيق أندرويد مُخصص لشركات الشحن يعرض الطلبات المُخصصة والمدفوعات، ويُساعد في الارتقاء بمنظومة التوجيه والتوزيع والتوصيل.

بالإضافة إلى ذلك، تجمع منصة يانغو تك لإدارة معلومات المنتجات جميع بيانات المنتج في مصدر واحد موثوق. كما تُسهّل هذه المنصة عملية إضافة المنتجات إلى النظام من خلال ميزة "الصورة إلى البطاقة" (Image-To-Card) المُدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُدخل تفاصيل المنتج تلقائياً من صورته. تمكّن هذه المزايا متاجر البقالة الإلكترونية من إنشاء كتالوجات مدعومة بالعروض وحزمات التسعير الديناميكية، وتصنيف المنتجات بسهولة باستخدام الوسوم، لتجربة تسوق سلسة. يُعزز هذا كله من سرعة وصول المنتجات إلى السوق ويضمن وصفاً دقيقاً ومتسقاً لها عبر مختلف المنصات لتحقيق رضا العملاء.

ومن جهته، علّق فلوريان جانسن، مؤسس روتس، قائلاً: "في روتس، نضع تجربة العميل في صميم كل ما نقوم به، بدءً من كيفية الحصول على منتجاتنا إلى كيفية توصيلها. ستساعدنا شراكتنا مع يانغو تك على أتمتة وتبسيط العمليات المهمة، مما يمكّن فريقنا من التركيز على ما الجوانب التي تميز روتس عن غيرها. بالإضافة إلى تسخير أحدث التطورات التكنولوجية، ستعزز هذه الشراكة من الثقة وتدعم السرعة والتوسع، ونحن نتطلع إلى العمل معاً لمواصلة إرساء معايير جديدة في مجال تجارة التجزئة الغذائية."

فضلاً عن ذلك، ستقوم يانغو تك بتزويد روتس بتطبيقها الخاص الذي يعمل بنظامي التشغيل أندرويد و “iOS”. يتيح هذا التطبيق المحمول المتميز بسهولة الاستخدام للعملاء تقديم الطلبات بسهولة من أي مكان، مما يضمن سلاسة الوصول إلى كتالوج منتجات وخدمات شركة روتس.

تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق عمليات روتس وتلبية توقعات المستهلكين المتطورة من الشركة. ومع اختيار 72% من العملاء للبقالة الإلكترونية لراحتها، من المتوقع أن تتسارع سرعة تلبية الطلبات بشكل ملحوظ من أربع ساعات إلى 30 دقيقة فقط بحلول عام 2028، مما يجعل الوصول إلى تكنولوجيا تجزئة فعّالة أمراً بالغ الأهمية.

بفضل تكنولوجيا البيع بالتجزئة المتكاملة من يانغو تك، أصبحت روتس في وضع يسمح لها بتلبية الطلب المتزايد على خدمات البقالة الإلكترونية السريعة والموثوقة مع تعزيز سمعتها كشركة تدعم الابتكار في مجال تكنولوجيا الأغذية.

عن يانغو تك

يانغو تك جزء من مجموعة يانغو، المنظومة التكنولوجية الموحدة التي تعمل على تحويل الحلول والابتكارات المتطورة إلى خدمات يومية مصممة خصيصاً لتعزيز خدمات وعمليات الشركات الحديثة. تقدم يانغو تك مجموعة عالمية من الأدوات التي تغطي قطاعات التخزين وإدارة المستودعات، النقل، تجارة التجزئة وأكثر، والتي تم تصميمها لتحسين العمليات والارتقاء بتجارب المستخدمين، ودفع عجلة النمو المستدام. تشمل هذه المنظومة حلول تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجارة التجزئة، مثل يانغو تك للتجزئة (Yango Tech Retail)، و "يانغو تك أوتونومي" (Yango Tech Autonomy) لخدمات توصيل الميل الأخير، و "يانغو روبوتكس" (Yango Robotics) لحلول أتمتة المستودعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويانغو ريتيل ميديا (Yango Retail Media) لحلول الإعلانات، وحل "روت كيو" (RootQ) لإدارة التوصيل في الميل الأخير، ومنصة "يانغو تك كلاود"(Yango Tech Cloud)، التي تقدم متصفح يانغو للشركات (Yango Tech Browser)، وقاعدة بيانات يانغو (YangoDB). من خلال تسخير أحدث الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن "يانغو تك" الشركات من الحفاظ على تنافسيتها والازدهار في العالم الرقمي.

عن روتس

روتس شركة متخصصة في بيع المواد الغذائية بالتجزئة، تُعنى بتقديم منتجات طبيعية، طازجة، يتم اختيارها بدقة وبأقل درجة من المعالجة، وم. يعتمد مفهوم الشركة على آراء العملاء، مع مراعاة جميع التعليقات المتعلقة بالخدمة، وتشكيلة المنتجات وجودتها. تتمحور رسالة الشركة حول توفير الأغذية الطبيعية، وتضع متاجرها الأولوية للعروض الطازجة والمحلية المصدر، مما يُمكّن العملاء من تناول طعام صحي، والشعور بالانتماء العميق لمجتمعهم.

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