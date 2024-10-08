دبي، الإمارات العربية المتحدة: يقدم ويجو (Wego)، تطبيق السفر رقم 1 وأكبر سوق للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، قائمة بأبرز الوجهات التي يتطلع إليها المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشتاء.

مع اقتراب موسم نهاية العام، يبدأ المقيمون والمغتربون في دول مجلس التعاون الخليجي بوضع خطط لعطلاتهم أو رحلات العودة إلى أوطانهم. وفقًا لبيانات ويجو حتى الآن، تتصدر القاهرة قائمة المدن الأكثر شعبية بين المسافرين الخليجيين، بينما يكمل القائمة كل من جدة، إسطنبول، كوتشين، بانكوك، لاهور، لندن، دبي، والكويت كأكثر المدن بحثًا.

تكشف بيانات ويجو أن الاهتمام المتزايد بالوجهات الرئيسية يعود إلى وجود جاليات كبيرة من المصريين والهنود المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يستغلوا عطلة نهاية العام للسفر إلى أوطانهم.

كما تُظهر أبحاث ويجو اهتمامًا متزايدًا بين المسافرين الخليجيين بالسفر إلى أوروبا كوجهة مثالية لقضاء العطلات في نهاية العام. ورغم أن لندن تظل الخيار المفضل بفضل سهولة الحصول على إذن السفر الإلكتروني (ETA) لمواطني دول الخليج، إلا أن مدنًا أوروبية أخرى بدأت تبرز بفضل تجاربها الفريدة وسهولة الوصول إليها.

تعد موسكو، بمناظرها الشتوية الساحرة وتراثها الثقافي الغني، خيارًا جذابًا للمسافرين الباحثين عن أجواء شتوية ساحرة. في حين برزت مدن مثل باكو وتبليسي كخيارات مغرية، حيث تقدم مزيجًا من وسائل الراحة الحديثة والتاريخ الغني، وكل ذلك على مسافة قصيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستغرق الرحلات المباشرة إلى هذه الوجهات عادة أقل من 4 ساعات، مما يجعلها مثالية لقضاء عطلة سريعة وخالية من المتاعب.

إضافة إلى ذلك، تواصل المدن العالمية مثل ميلان وباريس استقطاب المسافرين الباحثين عن تجربة تسوق راقية وتذوق المأكولات الفاخرة والاستمتاع بالاحتفالات الموسمية. ويضفي سحر هذه المدن خلال فصل الشتاء، بما في ذلك أسواق الأعياد والفعاليات الثقافية، أجواء فاخرة وملاذًا مثاليًا للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي الباحثين عن تجربة احتفالية مميزة.

ارتفاع تكاليف السفر

يشير ويجو أيضًا إلى أن أسعار تذاكر الطيران إلى الوجهات العشر الأكثر رواجًا شهدت ارتفاعًا هذا العام بنسبة 10.81% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت الرحلات إلى الكويت الاستثناء الوحيد، حيث انخفضت أسعارها بنسبة 7.33% مقارنة بالشتاء السابق.

ينصح ويجو المسافرين بالحجز المبكر لتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار مع اقتراب موسم العطلات.

نبذة عن "ويجو"



يعد ويجو التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

-انتهى-

#بياناتشركات