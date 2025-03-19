دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدر ويجو، تطبيق السفر رقم 1 وأكبر سوق للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، تحليلات حصرية حول توجهات السفر لسكان الإمارات خلال شهر رمضان 2025، مسلطاً الضوء على الطلب المتزايد على الوجهات الدولية، وأنماط الحجز الاستراتيجية، وعودة الاهتمام بالإقامات المحلية.

ارتفاع الطلب على السفر الدولي

أظهرت تحليلات ويجو أن عمليات البحث عن الرحلات الدولية من الإمارات سجلت زيادة بنسبة 32.45% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس إقبالًا متزايداً على السفر خلال الشهر الفضيل.

وضمت قائمة الوجهات الأكثر بحثاً من الإمارات خلال رمضان كلًّا من مصر، والهند، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والفلبين، ولبنان، والمغرب، ونيبال.

وتؤكد هذه القائمة على الوجهات الرمضانية التقليدية، مما يشير إلى استمرار رحلات العودة إلى الوطن والسفر الديني والإجازات السريعة كعوامل رئيسية في خطط سفر سكان الإمارات خلال هذه الفترة.

وشهدت جميع الوجهات العشر نمواً ملحوظاً في عمليات البحث هذا العام، حيث سجلت نيبال (+214.76%)، وباكستان (+82.65%) أعلى معدلات الزيادة مقارنة بالعام الماضي.

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

ترافق هذا النمو في الاهتمام بالسفر مع ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران.

فقد سجلت أسعار الرحلات إلى 9 من أصل 10 وجهات رمضانية شائعة على ويجو ارتفاعاً سنوياً، حيث تصدرت مصر (+42.29%) ولبنان (+40.94%) قائمة الزيادات الأكبر.

في المقابل، كان الأردن الاستثناء الوحيد، حيث شهد تراجعاً طفيفاً في سعر الرحلات بنسبة 1.17% مقارنة بعام 2024.

وفي هذا السياق، يحذر خبراء ويجو من احتمال ارتفاع الأسعار بشكل أكبر مع اقتراب عيد الفطر.

سلوك الحجز المبكر الاستراتيجي

يميل المسافرين من الإمارات إلى التخطيط المسبق لرحلات خلال شهر رمضان المبارك، إذ تم حجز غالبية رحلات رمضان 2024 قبل أكثر من شهر، وهو اتجاه مرشح للاستمرار فى عام 2025.

توجه نحو الفخامة بأسعار معقولة للإقامات في دبي

سجل متوسط أسعار الفنادق في دبي خلال رمضان انخفاضاً بنسبة 54.04% مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع عمليات البحث عن الإقامات المحلية على ويجو بنسبة 3%.

كما كشفت بيانات ويجو أن الفنادق ذات الأربع نجوم استحوذت على 40.15% من الحجوزات، حيث يحرص المسافرون على تحقيق التوازن بين الجودة و القيمة مقابل التكلفة.

نبذة عن "ويجو"

يعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور.

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