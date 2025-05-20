دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر ويجو، التطبيق الأول وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) أن يعلن عن شراكته الاستراتيجية الجديدة مع هيئة السياحة الأذرية بهدف تسليط الضوء على أذربيجان كوجهة سياحية مثالية طوال العام للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومع تزايد الطلب من المسافرين العرب على تجارب سفر غامرة ومتّصلة بالطبيعة وغنية بعناصر العافية، تركّز هذه الشراكة على إبراز جاذبية أذربيجان بما يتجاوز معالم مدينة باكو المعروفة.

من الينابيع الحرارية الغنية بالمعادن في نفتالان، إلى المنتجعات الجبلية الساحرة في شاهداغ، ووصولاً إلى وادي شاماخي الذي يزخر بكروم العنب، تبرز أذربيجان كواحدة من أبرز الوجهات الخفية والمتميزة في المنطقة. فهي تجمع بين إجازات شاملة، واستكشاف ثقافي عميق، وتجارب سفر مستدامة تلبي تطلعات جميع المسافرين.

قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: " تأتي هذه الشراكة في سياق تزايد اهتمام المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتجارب تجمع بين الأصالة، والعافية، والجمال الطبيعي. وتتميز أذربيجان بتقديم مزيج فريد من هذه العناصر، مدعومة بحفاوة استقبال تجعل الزوار يشعرون وكأنهم في وطنهم. من خلال هذا التعاون، تسعى ويجو إلى تسليط الضوء على قصة جديدة ملهمة، ودعوة مستخدميها لاكتشاف الجوانب الغنية والفرص الواعدة التي تقدمها أذربيجان على مدار العام وفي جميع المواسم."

تركّز الحملة على موضوعات رئيسية مثل السياحة العلاجية، مسارات التراث الثقافي، الإقامة البيئية الفاخرة، والمغامرات المذاقية، بدءاً من تذوق دبس الرمان في غويتشاي، إلى إستكشاف طرق الحرير التي تمر عبر مدينة شيكي.

وسيقوم كل من ويجو وهيئة السياحة الأذرية بنشر المحتوى عبر قنوات رقمية متعددة، مدعومة بسرد قصصي ملهم، وجداول سفر يقودها مؤثرون، وباقات سفر حصرية مصممة خصيصاً للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال فلوريان سينغستشميد، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الأذرية: "نحن سعداء بالتعاون مع ويجو للتقديم أذربيجان كوجهة سياحية حيوية ومفعمة بالتجارب الفريدة على مدار العام. بفضل موقعها الجغرافي القريب، وإجراءات الحصول على التأشيرات الميسرة، وتنوع تجاربها التي تتراوح بين الجبال المغطاة بالثلوج والغابات شبه الاستوائية، تبرز أذربيجان كخيار مثالي للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط الباحثين عن وجهات قريبة ومبهرة. ومن خلال شراكتنا مع ويجو، سنحرص على إيصال هذه التجارب المميزة إلى الجمهور المستهدف في الوقت المناسب، مع تسليط الضوء على ما يجعل أذربيجان وجهة لا تُنسى."

تعكس هذه الشراكة إلتزام ويجو بإعادة تعريف كيفية إكتشاف المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للوجهات الجديدة والملهمة. تهدف هذه الشراكة من خلال الاستفادة من الرؤى اللحظية القائمة على بيانات ويجو، والخبرة المحلية العميقة لهيئة السياحة الأذرية، إلى تقديم تجارب مصممة خصيصاً للمسافرين.

ويطمح الطرفان معاً إلى فتح آفاق جديدة للسفر، وتعزيز الوعي بجمال وتنوع أذربيجان بين مسافري منطقة الشرق الأوسط، مع إلهام جيل جديد من المسافرين الباحثين عن تجارب تتجاوز العطلات التقليدية، لتصبح رحلتهم تجربة لا تُنسى.

نبذة عن ويجو يُعد ويجو التطبيق الأول وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يقدم مواقع إلكترونية حائزة على جوائز وتطبيقات هاتف محمول مصنفة ضمن الأفضل للمسافرين المقيمين في آسيا، المحيط الهادئ، والشرق الأوسط.

تستفيد ويجو من تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام تعتمد على أتمتة عملية البحث والمقارنة بين مئات شركات الطيران، الفنادق، ومواقع وكالات السفر الإلكترونية.

يقدم ويجو مقارنة محايدة لجميع منتجات السفر وأسعارها المتوفرة في السوق من تجار محليين وعالميين، مما يمكّن المتسوقين من العثور بسرعة على أفضل العروض وحجزها سواء عبر شركات الطيران والفنادق مباشرة أو عبر مواقع الطرف الثالث.

تأسست الشركة عام 2005، وتتخذ من دبي وسنغافورة مقرين رئيسيين لها، ولديها عمليات إقليمية في بنغالور، الرياض، القاهرة، لاهور، وكوالالمبور.

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