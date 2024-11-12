دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق حملة جديدة بالشراكة مع هيئة السياحة الحكومية الإسبانية "تورسبانا"، وبالتعاون مع منطقة كوستا ديل سول، لتشجيع السياحة في هذه المنطقة التي تشكل إحدى أبرز الوجهات الخلابة في إسبانيا.

ويهدف التعاون المميز إلى جذب المسافرين والسياح إلى وجهة كوستا ديل سول الأيقونية، التي تزخر بالمناظر الطبيعية الآسرة والإرث الثقافي الغني.

وفي إطار الحملة، تعتزم ويجو الاستفادة من منصتها الرائدة لتقديم مجموعة من التجارب السياحية وخيارات السفر إلى منطقة كوستا ديل سول، وتحديداً لملايين العملاء من مستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وغيرها. وتتنوع هذه الخيارات بين الوجهات الشاطئية الساحرة والمدن النابضة بالحياة، وصولاً إلى المعالم التاريخية العريقة والمأكولات عالمية المستوى. فهذه المنطقة تقدم مزيجاً غنياً بالتجارب التي تجمع بين الاسترخاء والمغامرات والثقافة، ما يجعلها خياراً مثالياً لمختلف تفضيلات المسافرين.

وتشتهر منطقة كوستا ديل سول بوصفها إحدى أكثر الوجهات السياحية جمالاً وجاذبية في إسبانيا، بفضل مناخها الدافئ والمشمس طيلة العام، والإطلالات الخلابة على الساحل، بالإضافة إلى وجهات الجذب التي تحتضنها، مثل المنتجعات الفاخرة والمعالم التاريخية والمنتزهات الطبيعية.

كما تسعى ويجو من خلال هذا التعاون إلى تشجيع المسافرين على استكشاف الوجهات المتنوعة التي تتمتع بها كوستا ديل سول، حيث تقدم المنصة عروض سفر مصممة حسب الطلب وخيارات واسعة من حجوزات الطيران إلى المنطقة، مع محتوى مُخصص لتعزيز تجربة التخطيط للسفر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال لويجو: "يسرنا التعاون مع تورسبانا ومنطقة كوستا ديل سول لتعزيز حضور هذه المنطقة الأيقونية والارتقاء بها إلى قائمة وجهات السفر المفضلة لدى مستخدمينا. وتمثل إسبانيا وجهة سفر رئيسية للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط، وتعزز كوستا ديل سول هذا الخيار بفضل مزيج التجارب التي تقدمها، بما في ذلك الترفيه والثقافة والمغامرات. ونطمح من خلال هذا التعاون مع هذه المنطقة إلى توفير تجارب سفر سلسلة ومريحة لجميع عملائنا إليها، مع تزويدهم بأفضل العروض على حجوزات الطيران".

وتدعم مشاركة تورسبانا في الحملة أهداف التعاون، إذ تعزز التزام إسبانيا بجذب المسافرين من منطقة الشرق الأوسط خارج موسم الذروة. وتسعى الجهود المشتركة لهذه الحملة التسويقية إلى توفير محتوى غني ومعلومات خاصة حول خيارات السفر إلى كوستا ديل سول، إلى جانب تعزيز حضور هذه الوجهة على منصة ويجو، ما يتيح للمسافرين استكشاف مجموعة متنوعة من التجارب المرتقبة فيها.

نبذة عن "ويجو"

يعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور، وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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