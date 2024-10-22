دبي: عيّن ون زعبيل المشروع الأيقوني متعدد الاستخدامات المركز التنفيذي (ذي اجزاكيوتف سنتر) - أكبر مزوّد مساحات العمل المرنة والفاخرة في آسيا – للإشراف على إدارة الافتتاح والعمليات التشغيلية في ون أوفيسس، المكاتب المدارة الفاخرة المقرر افتتاحها في يناير 2025.

تقع ون أوفيسس ضمن مشروع ون زعبيل المرموق، وتقدم مساحة مكتبية عالمية المستوى من الدرجة الأولى مصممة لتلبية الطلب القوي على تجارب مساحات العمل المتميزة في إحدى أكثر المدن حيويةً على مستوى العالم. ستطرح المكاتب المفروشة بالكامل، المدارة من قبل المركز التنفيذي (ذي اجزاكيوتف سنتر)27 جناحًا خاصًا و307 مكاتب، إضافةً إلى المساحات المشتركة ومناطق الاستقبال المخصصة وصالات الأعمال وغرف الاجتماعات والتركيز والمخازن والمساحة المخصصة للفعاليات وغيرها المزيد. تم تصميم هذه المساحات المعاصرة عبر مجموعة متنوعة من الحلول والتصاميم لمساحات العمل المتاحة بما فيها خيارات العمل الخاص والعمل المشترك.

يربط الموقع الاستراتيجي لـ ون أوفيسس، هذه المكاتب المجهزة بالكامل بحي مركز الأعمال في دبي، ومركز دبي التجاري العالمي ومركز المدينة ومركز المعارض ومطار دبي الدولي. كما تقدم خدمات الكونسيرج والأمن المخصصة على مدار 24 ساعة في اليوم، إضافةً إلى توافر 7 مستويات من الطوابق السفلية ومواقف السيارات الذكية، وخدمات صف السيارات تسهل الوصول إلى المبنى، بينما تسمح مرافقه المتطورة بتجربة رائعة خالية من المتاعب. يربط مجتمع الأعمال في ون أوفيسس المقيمين بشكلٍ مباشر بأفضل نظام شامل ومتكامل يضم منصات البيع بالتجزئة والمطاعم والضيافة وغيرها الكثير.

حصد هذا المشروع الحاصل على جوائز عدة ثمار جهوده المبذولة بخصوص ممارسات الاستدامة والاتصال الموثوق عبر حصوله على شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold) وكذلك شهادة WiredScore البلاتينية التي تعترف بالمباني الذكية وسرعة وموثوقية الاتصالات الرقمية فيها والتي تقود رحلة هذا المبنى القادم من المستقبل نحو الازدهار والنجاح.

وبهذه المناسبة، قال هنري ماثيو، مدير التأجير في ون زعبيل: "تتطلب الأعمال الحديثة بيئات متطورة تتماشى مع توقعاتهم المتنامية بما يخص مساحات العمل المبتكرة والصديقة للبيئة والتي تمتلك بنية تحتية رقمية قوية. يوفر ون زعبيل المنزل المثالي لـ ون أوفيسس من خلال مزايا موقعه المتميز، والخدمات عالية الجودة، وفوائد نظامه الشامل والمتكامل الذي لا مثيل له، حيث يبعد عنها مسافة رحلة المصعد فقط. نرحب بـ ون أوفيسس ونتمنى لها النمو لتصبح من أشهر المعالم في سوق دبي لثقتنا بالدور الرائد الذي ستلعبه في دفع الشركات لتقديم أقصى إمكاناتها."

ومن جهته علق راجات كابور، المدير الإداري للمركز التنفيذي (ذي اجزاكيوتف سنتر) في الإمارات والسعودية وشمال الهند، بهذه المناسبة قائلًا: "يفخر المركز التنفيذي (ذي اجزاكيوتف سنتر) بتوليه إدارة العمليات التشغيلية في ون أوفيسس، مساحات العمل المجهزة بالكامل والفاخرة التابعة لمشروع ون زعبيل. نسعى جاهدين لتوظيف خبراتنا العالمية من أجل إضافة مساحات عمل على مستوى عالمي إلى النظام المتكامل والشامل لون زعبيل. تتزايد أهمية مساحات العمل المرنة في المحفظة العقارية لأي مؤسسة، ولذا نشهد نموًا متسارعًا في الطلب عليها. يتطلع المركز التنفيذي (ذي اجزاكيوتف سنتر) إلى شراكة طويلة الأمد ومثمرة مع ون زعبيل، لكي نقدم تجارب استثنائية لشركائنا المميزين في هذا المعلم الأيقوني."

سوف يستفيد المستأجرون في مكاتب ون أوفيسس مزدوجة التراخيص من مزايا المنطقة الحرة في مركز التجارة العالمي في دبي، وسيرحب أيضًا بالمستأجرين المسجّلين داخل الإمارات. تساهم هذه الميزة في ازدهار الشركات المحلية والعالمية في أرجاء هذا المشروع الذي حقق لقب غينيس للأرقام القياسية. للتعرف على المزيد عن فرص الاستئجار تفضلوا بزيارة موقع executivecentre.ae.

لمحة عن ون زعبيل

يضيف ون زعبيل بتصميمه المعماري المميز أيقونةً جديدةً في سماء دبي. ويشمل هذا المشروع متعدد الاستخدامات شققاً سكنية فاخرة، مساحات مكتبية فخمة، متاجر للبيع بالتجزئة، فندق سايرو وهو فندق الرفاهية واللياقة البدنية والعافية، فندق ون آند أونلي، برايفت هومز ون آند أونلي وأجنحة راقية ومنصة مشاهدة. ويتكوّن هذا المشروع المتطور من برجين حديثين شاهقين متّصلين بمبنى كابولي معلق يُسمى "ذا لينك"، يمنح الزائر مشاهدة بانورامية لأفق دبي، ويقدم فرصة فريدة لتجربة أفضل المطاعم وعروض الضيافة المميزة.

يرمز ون زعبيل إلى الطموح والابتكار في دبي. يقف هذا المشروع بشموخ في قلب دبي ليصبح وجهة آسرة وملهمة لكل من يراه. صمّم كوجهة سكنية وتجارية وترفيهية ترتبط جميعها بسلاسة لتحاكي متطلبات المقيمين والزائرين ممّا يوفر أسلوب حياة راق وفريد. يجتمع في المشروع خدمات التسوق والإقامة والترفيه لتمنح الزوار والضيوف تجربة غنية وفريدة وسلسة لا مثيل لها، مهيئةً لسكان دبي ما يستحقونه من أسلوب حياة راقٍ وفاخر.

للمزيد من المعلومات والاستفسارات، الرجاء التواصل عبر البريد الالكتروني: pressenquiries@sabaconsultants.ae

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