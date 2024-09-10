في إطار سعيها الدائم لتطوير فريق المستشارين والخبراء العقاريين المتميزين، أعلنت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي عن ضمها كل من جيسون باروكلو، ريغان فوكنر، إيوانا أرميانو، وكونور ماكاي، بهدف التوسع بشكل أكبر في المناطق الرئيسية في دبي.

عززت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي، وهي وكالة رائدة في مجال العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، هيمنتها على السوق من خلال التوسع الاستراتيجي لشبكتها الإقليمية. رحبت الشركة خلال هذا الصيف بأربعة من أبرز مستشاري العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6% في حجم فريق الوساطة العقارية لديها. وتعزز هذه الإضافات ذات الأداء العالي قدرة الشركة على الاستحواذ على أسواق العقارات الرئيسية والفاخرة والهيمنة عليها.

باعتبارها جزءاً من أكبر شبكة عقارية في العالم، حققت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي العديد من الإنجازات، بما في ذلك بيع فيلا فاخرة في جزيرة جميرا باي مقابل 240.5 مليون درهم إماراتي، وقصر مكون من 8 غرف نوم في تلال الإمارات مقابل 148 مليون درهم إماراتي، وأكثر من 10 مبيعات تزيد قيمتها عن 100 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. وتعمل دبي سوثبيز الآن على زيادة تركيزها في المناطق الرئيسية الناشئة مثل ديستريكت ون، دبي هيلز استيت، وقصور تلال الغاف من خلال دعم خبرة فريقها المتنامي.

كريس وايتهايد الشريك الإداري في شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي وصف المشهد قائلاً "لا يتعلق توسعنا بالأرقام فحسب، بل يتعلق بالجودة أيضاً. إن فريقنا سواء المنضمون الجدد أو الحاليين، يتمتع بمواهب فطرية تجلب الطاقة التي نحتاجها بالفعل، والمعرفة المتخصصة في مجالاتهم، وهو ما يتماشى تماماً مع القيم والطموحات التي زرعناها في شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي".

ومن بين الموظفين الجدد جيسون باروكلو، وهو مستشار أول معروف بأدائه المتميز في مدينة محمد بن راشد وميدان، حيث بلغت أعلى صفقة له 45 مليون درهم إماراتي. مع مبيعات تجاوزت 670 مليون درهم إماراتي على مدار العامين الماضيين، فإن سجل باروكلو يتحدث عن نفسه. وينضم إليه ريغان فوكنر وإيوانا أرميانو الثنائي الديناميكي الذي يتخصص حصرياً في العقارات التي تزيد قيمتها عن 50 مليون درهم إماراتي. وقد باعا معاً منازل بقيمة تزيد عن 373 مليون درهم إماراتي على مدار العام الماضي، مما عزز سمعتهما كخبراء رائدين في سوق العقارات الفاخرة في دبي.

ومن بين أبرز المنضمين الجدد كونور ماكاي، وهو مستشار عقاري كبير معروف بتحطيم الأرقام القياسية في قطاع العقارات الفاخرة. من أبرز إنجازات ماكاي بيع فيلا بقيمة 280 مليون درهم إماراتي في نخلة جميرا وبيع أكبر قطعة أرض على الإطلاق في تلال الإمارات. وهو يمتلك الكثير من الخبرة التي تضاف إلى قيمة مناطق نخلة جميرا وتلال الإمارات وقصور دبي هيلز.

وأضاف كريس وايتهايد "نحن فخورون ببناء شبكة من الوكلاء الأكثر قوة وخبرة في دبي. يجمع هذا التوسع في الفريق ما بين ألمع العقول في هذه الصناعة، مما يخلق تآزراً سيؤدي بلا شك إلى إنجازات أكبر لفريقنا ككل. معاً نحن على استعداد لرفع المستوى إلى الأعلى وإعادة تعريف معايير العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة ".

نبذة عن شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي

تعد شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي وكالة رائدة في مجال العقارات الفاخرة، وتتخصص في الأسواق العقارية الرئيسية والفاخرة. وتقدم الوكالة خبراتها لعملائها المميزين في أكثر المناطق المرغوبة في دبي، بما في ذلك تلال الإمارات، ومنطقة ديستريكت ون، ونخلة جميرا، وغيرها. وباعتبارها جزءاً من شبكة سوثبيز إنترناشونال ريالتي العالمية، فإنها توفر وصولاً لا مثيل له إلى جمهور عالمي في 84 دولة ومنطقة حول العالم.

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