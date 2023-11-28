أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، تعلن شركة الوثبة الوطنية للتأمين (AWNIC)، الشركة الرائدة في مجال التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق إنجاز هام يتمثّل في قيام وكالة "ستاندرد آند بورز العالمية" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف شركة الوثبة الائتماني وتعديل نظرتها المستقبلية للتصنيفات الائتمانية من مستقرة إلى إيجابية، مما يؤكد القوة الائتمانية والمالية طويلة الأجل للشركة عند مستوى (BBB-).

تحول إيجابي في المنظومة المالية

لقد ساهمت السياسات المالية الاستراتيجية التي انتهجتها شركة الوثبة الوطنية للتأمين في عام 2023 بخفض اعتمادها على التمويل الخارجي بشكل كبير، وهو عامل جدير بالثناء والذي أدى إلى تعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المالية، وقد حظي هذا التحوّل الاستراتيجي والمتزامن مع التزام الشركة الثابت بالتميز بتقدير كبير وملحوظ من وكالة " ستاندرد آند بورز العالمية " للتصنيفات الائتمانية.

والجدير بالذكر ان شركة الوثبة الوطنية للتأمين تحتفظ بقوة مركزها المالي وتتمتع بكفاية استثنائية لمستوى رأس المال، وبالرغم من التحديات والتقلبات المالية التي سادت خلال الفترة السابقة فقد تمكنت الشركة من تجاوزها بنجاح وتعود هذه المرونة إلى كفاءة إدارة الشركة لعوائد الاستثمار القوية لديها، مما يضع الأساس لأداء أكثر قوة في الفترات المالية القادمة.

تعديل النظرة المستقبلية والتأكيد على القوة المالية

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز العالمية " للتصنيفات الائتمانية رسمياً عن قيامها بتعديل نظرتها المستقبلية للتصنيفات الائتمانية لشركة الوثبة الوطنية للتأمين من مستقرة إلى إيجابية، كما قامت في الوقت ذاته بتثبيت تصنيفها الائتماني طويل الأجل وتصنيفها الائتماني للقوة المالية عند مستوى (BBB-)، ما يؤكد على الثقة في القدرة المالية للشركة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النظرة المستقبلية الإيجابية لا تشكّل انعكاساً للقوة المالية الحالية فحسب، وإنما تشير أيضاً إلى احتمال رفع التصنيف الائتماني للشركة خلال العامين المقبلين، وذلك رهناً باستمرار شركة الوثبة الوطنية للتأمين في تحقيق النمو الكبير في أداء الاكتتاب وإلتزام الشركة الراسخ بالحفاظ على مستوىات عالية من كفاية رأس المال كعامل محوري واساسي في تحفيز هذا المسار الإيجابي.

رؤية استراتيجية للمستقبل

وتعليقاً على هذا الإنجاز الهام، أعرب فريدريك بيسبجيرج، الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين، عن حماسه الراسخ حيال التوجه الاستراتيجي الذي تنتهجه الشركة حيث يعدّ حصول الشركة على هذه النظرة الإيجابية من وكالة "ستاندرد آند بورز العالمية" للتصنيفات الائتمانية بمثابة شهادة على تفانينا في تبني الممارسات المالية السليمة والتي تمهّد الطريق لمزيد من النجاحات في المستقبل، ونؤكد على التزامنا بشكل حازم على مواصلة التحسين والتطوير المستمر لضمان حصول عملائنا وأصحاب المصلحة على الثقة الراسخة والتمتع في الوقت ذاته بمشاهدة الانجازات التي تتحقق في مسيرة نمونا المثيرة والديناميكية."

#بياناتشركات

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لمحة عن شركة الوثبة الوطنية للتأمين:

يقع المقر الرئيسي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين في امارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بإرث غني يمتد لأكثر من 25 عاماً في خدمة سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بتحالف قوي يضم شركات إعادة التأمين الدولية ذات التصنيف العالمي، مما يضمن الاستقرار المالي والمرونة بشكل دائم.

هذا وقد حصلت شركة الوثبة الوطنية للتأمين على تقدير المصرف المركزي الإماراتي لتميزها في التحول الرقمي والخدمات الذكية في عامي 2018 و2019، وتعد الوثبة للتأمين، والتي تبوأت مكانة رائدة في المنطقة من أولى الشركات التي نشرت تقريراً حول الممارسات البيئية والمجتمعية والممارسات ذات الصلة بالحوكمة، الأمر الذي يؤكد مدى تفانيها في تطبيق الممارسات المستدامة للأعمال.

وكما حازت الشركة على تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط باعتبارها واحدة من أكثر الشركات قيمة في الشرق الأوسط لعام 2020، وحصدت أيضاً الشركة جائزة الشيخ خليفة للامتياز المرموقة عن الفئة الفضية لالتزامها الثابت بالجودة والتميز التشغيلي والتحول الرقمي وخدمة العملاء المتميزة، ومع احراز الشركة تقييماً للقوة المالية عند مستوى (BBB-) حسب تصنيفات وكالة "ستاندرد آند بورز العالمية" للعام 2023، تؤكد شركة الوثبة الوطنية للتأمين من جديد مكانتها كمزود تأمين موثوق وجدير بالثقة على نطاق عالمي.



