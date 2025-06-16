أعلنت كلّ من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الإمارات للفضاء، اليوم، عن إنجاز بارز في مجال الابتكار في الفضاء من خلال البدء بتشغيل أول نظام دفع دقيق وآمن على البيئة طُوِّر في دولة الإمارات للاستفادة منه في الأقمار الاصطناعية المصغرة بحجم 6 وحدات. وقد تم تصميم النظام وبناؤه واختباره بالكامل داخل الدولة، ما يمثل خطوة هامّة في تعزيز القدرات الوطنية لتصميم أنظمة الدفع في الأقمار الاصطناعية واستخدامها.

يُعد المشروع جزءًا من مبادرة الأقمار الاصطناعية المصغرة بحجم 6 وحدات، حيث تم بدعم من وكالة الإمارات للفضاء من خلال اتفاقية رسمية مع جامعة خليفة. وتهدف المبادرة إلى استعراض التكنولوجيا المدارية للبعثات التي تُرسَل إلى المدار الأرضي المنخفض، ويشارك في المشروع ستة باحثين جامعيين ومُعاونون بارزون من وكالة الإمارات للفضاء. وقد دخل النظام الآن في المرحلة النهائية من التشغيل التجريبي في مختبر الأقمار الاصطناعية الصغيرة بجامعة خليفة.

ويعد نظام الدفع، الذي طوّره الباحثون في مختبر جامعة خليفة للابتكار وتكنولوجيا الفضاء، بديلًا مستدامًا للأنظمة الكيميائية التقليدية، حيث يستخدم مادة البيروكسيد عالية التركيز، وهي مادة دفع غير سامة تتفكك لتصبح بخار ماء وأكسجين. وتمتلك وحدة الدفع المضغوطة في النظام، التي تتميز بأداء عالي المستوى وحجم وحدتين، خمس محركات ذات حرية في التحكم بمقدار خمس درجات، وهو إنجاز غير مألوف للأقمار الاصطناعية الصغيرة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة سالم بطي القبيسي، المدير العام في وكالة الإمارات للفضاء: "نحتفل اليوم بحدث تاريخي في مسيرة الابتكار الفضائي لدولة الإمارات، بإطلاق نظام الدفع الآمن على البيئة والمطوّر محليًا في الأقمار الاصطناعية الصغيرة بحجم 6 وحدات، حيث يجسد هذا الإنجاز الاستراتيجي التزامنا بتكنولوجيات الفضاء المستدامة، كما يشهد على قدرات أبناء الوطن في مجال الهندسة".

من جهته قال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: "يتماشى مشروع دفع الأقمار الاصطناعية الصغيرة في إطار تعاوننا مع وكالة الإمارات للفضاء، مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز القدرات المحلية والإقليمية في مجال الفضاء، حيث تمثّل هذه الأنظمة المتقدّمة نقلة نوعية في قدرة الدولة على التحقق بصورة مستقلة من تكنولوجيات الفضاء المعقدة والمستدامة. ويسلّط بلوغ المرحلة النهائية من التشغيل التجريبي، الضوء على حرص جامعة خليفة الكبير على رعاية القدرات الوطنية وتعزيز البنية التحتية المحلية والابتكار الذي لا يدعم فقط منظومة الفضاء المكتفية ذاتيًا، إنّما يُسهم أيضًا بشكل هادفٍ في التقدّم العلمي العالمي".

ستُدمج وحدة الدفع في نظام الأقمار الاصطناعية الصغيرة بحجم 6 وحدات ويعمل بكامل طاقته، ويُتوقع إطلاقه بحلول نهاية عام 2026. وتكمن المهمة الأساسية في إظهار قدرات الدفع في المدار عبر التحكم بالارتفاع والمناورات المدارية، ويهدف نجاح التجربة إلى تمهيد الطريق لأول مجموعة أقمار صناعية مصغرة خاصة بدولة الإمارات، وإنشاء قاعدة أساسية للوصول المستدام والقابل للتطوير إلى الفضاء، والذي سيُعتبر أيضًا الأول من نوعه في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

قام الفريق أيضًا ببناء منشأة مخصصة لاختبار الدفع بالميلي نيوتن، تعمل الآن في أبوظبي. وستُتاح هذه المنشأة للاستخدام مستقبلًا من قبل باحثين خارجيين وشركاء في القطاع الصناعي، وهو ما يسهم في تعزيز القدرات الأوسع لدولة الإمارات في مجال البحث والتطوير المتعلّق بالدفع الفضائي. وستقود جامعة خليفة مرحلة التجميع والتكامل والاختبار للأقمار الاصطناعية الصغيرة مع مؤسسات وطنية تشمل وكالة الإمارات للفضاء، إضافةً للشركاء الدوليين لتأمين موعدٍ للإطلاق.

نبذة عن وكالة الإمارات للفضاء

تُعتبر وكالة الإمارات للفضاء هيئةً اتحادية أُنشئت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2014، لتكون مسؤولة عن كافّة المشاريع والأنشطة والبرامج المتعلقة بالفضاء الخارجي. وتهدف وكالة الإمارات للفضاء إلى تنظيم قطاع الفضاء في الدولة ودعمه ودعم الاقتصاد الوطني المستدام وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مجال الفضاء إقليميًا وعالميًّا.

تتولى وكالة الإمارات للفضاء مسؤولية اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط المتعلقة بقطاع الفضاء وتوجيه برامج الفضاء الوطنية وتطوير القدرات الوطنية وجذبها ودعم مشاريع البحث والتطوير ومنح تصاريح للقيام بالأنشطة الفضائية.

كما تقود الوكالة العديد من المشاريع والمبادرات، بما فيها برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز اقتصاد الفضاء الوطني، ومجمع البيانات الفضائية ومنصة التحليلات الجغرافية المكانية وبرنامج تحليلات وحلول الفضاء، ومشروع الإمارات لإستكشاف المريخ - مسبار الأمل، ومهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، وهي المهمة الأولى من نوعها التي تُعنى بدراسة سبعة كويكبات في حزام الكويكبات الرئيس.

نبذة عن مختبر جامعة خليفة للابتكار وتكنولوجيا الفضاء:

أُنشئ المختبر بهدف أن يصبح مركزًا للتميز في قطاع الفضاء في دولة الإمارات، حيث يعتمد المختبر على القدرات الحالية المتعلقة بالفضاء التي طُوِّرت داخل جامعة خليفة لدعم القطاع الصناعي للفضاء، فضلًا عن استخدام الموارد بصورة فعّالة لتحقيق أثرٍ فعّال على دولة الإمارات.

ويستضيف المختبر، مختبر الياه سات للفضاء، والذي تم إنشاؤه لدعم برامج القمر الصناعي المصغّر (كيوب سات) في جامعات الإمارات بشكل عام وبرامج أنظمة الفضاء بجامعة خليفة بشكل خاص، ويُعدّ أول مختبرٍ قادر على تصميم وبناء واختبار الأقمار الاصطناعية الصغيرة البالغ حجمها 6 وحدات (تبلغ أبعادها 30 سم/ 20 سم/ 10 سم).

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نموًا متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

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