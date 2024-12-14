مسؤولون من دولتي الإمارات واليابان يجتمعون على هامش النسخة الثانية من حوار أبوظبي للفضاء

أكثر من 50 خبيرًا ومسؤولًا حكوميًا من البلدين يشاركون في ورشة عمل مشتركة لبحث سبل التعاون

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت وكالة الإمارات للفضاء، ورشة عمل مشتركة بين الإمارات واليابان في قطاع الفضاء، بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة رائدة من القطاعين العام والخاص في البلدين، على هامش النسخة الثانية من حوار أبوظبي للفضاء، والتي عُقدت على مدار يومي 10 و11 ديسمبر 2024، برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وتعد ورشة العمل المشتركة حدثا تعاونيا يهدف إلى الجمع بين الخبراء وقادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين من دولتي الإمارات واليابان لتعزيز التعاون في مجال استكشاف الفضاء.

وحضر ورشة العمل عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم سعادة شهاب أحمد محمد الفهيم، السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان، وسعادة كين أوكانيوا، السفير فوق العادة الياباني لدى الدولة، واللذان أكدا خلال كلمتهما الافتتاحية أهمية التعاون لتعزيز قطاع الفضاء. كما ألقى سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كلمة تناولت عرض القيمة المقترحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تبع ذلك سلسلة من العروض التقديمية التي تناولت قطاع الفضاء في كلا البلدين، مسلطة الضوء على الشراكة الإماراتية-اليابانية في هذا المجال. وشارك في تقديم هذه العروض كل من: سعادة سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وسعادة سالم المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور هيروشي ياماكاوا رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، وهيدييوكي أوراتا، نائب المدير العام لمكتب الصناعات التحويلية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وهدفت ورشة العمل إلى توطيد التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع الفضاء، في خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة على المستوى العالمي، مع التركيز على استكشاف فرص جديدة للشراكات والابتكار.

وناقش المتحدثون ضمان استدامة البيئة المدارية للأجيال القادمة، والاستفادة من تكنولوجيا الفضاء لمعالجة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، وتعزيز التعاون الدولي في المهام الفضائية، وتحسين قدرات الاتصالات وتحديد المواقع والملاحة والتوقيت لتعزيز الدقة والموثوقية في التطبيقات العالمية، بما يدعم الأهداف العالمية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في استكشاف الفضاء.

من جانبه، قال سعادة سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، «يعكس التعاون بين دولتي الإمارات واليابان الالتزام المشترك بتعزيز استكشاف الفضاء والابتكار العالمي، كما يتماشى هذا التعاون المستمر مع الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، إذ نحقق معاً تقدماً ملموساً، ونعزز الاستدامة، ونمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً في قطاع الفضاء».

وشارك الحضور في جلسات نقاش جماعية هدفت إلى تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع الفضاء من كلا البلدين، حيث وفرت منصة متفردة لتبادل الرؤى. واستعرض المشاركون مهام مؤسساتهم، وخبراتهم، وإنجازاتهم الأخيرة في مجال الفضاء، كما شملت النقاشات مجالات متعددة مثل استكشاف الفضاء، ورصد الأرض، والملاحة، والاتصالات.

وترتبط دولتا الإمارات واليابان بعلاقات طويلة المدى في مجالات متعددة وخاصة استكشاف الفضاء. ومن أبرز الإنجازات المشتركة إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» على صاروخ ياباني، في خطوة تؤكد الثقة والتعاون المتميز بين البلدين، وتضع أساسًا قويًا للشراكات المستقبلية.

ويأتي التعاون بين وكالة الإمارات للفضاء وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، مؤخرا، لإطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، خطوة محورية تعكس الدور المتنامي لدولة الإمارات في اقتصاد الفضاء العالمي. كما تسلط هذه الشراكة الضوء على الابتكار التكنولوجي، وتبادل المعرفة بين البلدين لدفع حدود استكشاف الفضاء.

نبذة عن وكالة الإمارات للفضاء:

وكالة الإمارات للفضاء هي جهة اتحادية أنشئت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لعام 2014، وهي مسؤولة عن جميع المشاريع والأنشطة والبرامج المتعلقة بالفضاء الخارجي. تهدف الوكالة إلى تنظيم قطاع الفضاء في الدولة ودعمه، وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام، وترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الفضاء الإقليمية والعالمية.

تتولى الوكالة اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط الخاصة بقطاع الفضاء، وتقديم التوجيه للبرامج الفضائية الوطنية، وتطوير الكفاءات الوطنية واستقطابها، ودعم مشاريع البحث والتطوير، ومنح التراخيص للأنشطة الفضائية.

كما تقود الوكالة العديد من المشاريع والمبادرات مثل برنامج المناطق الاقتصادية الفضائية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتعزيز اقتصاد الفضاء الوطني، ومجمع البيانات الفضائية، ومنصة تحليل البيانات الفضائية، وبرنامج ساس للتطبيقات الفضائية، ومهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، ومهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، الأولى من نوعها لدراسة سبع كويكبات في الحزام الرئيسي.

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