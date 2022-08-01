الرئيس التنفيذي لوسط جدة للتطوير: "الموقع الجغرافي الفريد لجدة على ساحل البحر الأحمر يجعلها ملائمة بشكل مثالي لتطبيق هذه التقنية المتقدمة"

جدة، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة وسط جدة للتطوير، المطور الرئيسي لمشروع وسط جدة وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ووترايز العالمية الرائدة في تطوير البنية التحتية المستدامة للمياه، ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة، إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الشرق الأوسط. وتهدف الاتفاقية إلى مشاركة أطرافها الثلاثة في دراسة تطوير وتنفيذ تقنية جديدة لتحلية المياه ستحدث تحولاً في صناعة تحلية المياه.

وسيكون لتطوير وتنفيذ هذه التقنية الجديدة لتحلية المياه دور فعال في تحقيق أحد أهداف شركة وسط جدة للتطوير فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لحماية البيئة الطبيعية وتعزيزها، بالإضافة الى مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة للاستفادة من الإمكانات الطبيعية للمملكة لتنمية قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة والحدّ من الأثر الكربوني، كما تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه لتوفير قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها.

وتعليقاً على الاتفاقية قال المهندس أحمد بن عبدالعزيز السّليم، الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير، "تُستخدم تقنيات تحلية المياه على نطاق واسع في المنطقة وعلى مدار سنوات طويلة، وكان لها دور حيوي في استمرار النمو السكاني السريع والتوسع العمراني في منطقة الخليج، ونحن نتطلع من خلال هذه الشراكة الجديدة مع ووترايز ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة إلى أن تصبح مدينة جدة، رائدة في مجال سلامة المياه خلال السنوات المقبلة، وبخاصة وأن الموقع الجغرافي الفريد لجدة على ساحل البحر الأحمر يجعلها ملائمة بشكل مثالي لتطبيق هذه التقنية المتقدمة لتحلية مياه البحر."

ويمتاز نظام تحلية المياه المتطور الذي تقدمه شركة ووترايز بدمجه ما بين تقنية التناضح العكسي (وهو عملية تنقية تستخدم أغشية شبه نفاذة لعزل المواد الملوثة)، وتقنية أخرى متطورة تكون فيها المعدات المستخدمة مغمورة بالكامل تحت سطح البحر. ويسهم هذا النظام في تقليل استخدام الأراضي الساحلية إلى حد كبير، كما يقلل من الأثر البيئي والانبعاثات الناتجة عن كافة عمليات التشغيل، وذلك من خلال الحد من تصريف المحلول الملحي المركز في المياه الساحلية. إضافة إلى ذلك، تستفيد ووترايز في تقنيتها المتطورة من خاصية الضغط الهيدروستاتيكي، وهو الضغط الطبيعي في أعماق البحار، بما يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة المطلوبة لتحلية المياه بنسبة تصل إلى 50٪، كما أن انخفاض المحتوى العضوي في مياه البحر العميقة المستخدمة في عملية التحلية الأولية سيسهم كذلك في استدامة المشروع وفوائده بشكل عام.

وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال نيلز بيتر رايت، الرئيس التنفيذي لشركة ووترايز، "نحن ملتزمون بالاستدامة في كافة أنشطتنا المتوافقة مع البيئة، ونستثمر فيها لأنها تعود بمنافع لأعمالنا ولكوكبنا الذي نعيش فيه، وكذلك لعملائنا ومجتمعاتنا."

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة، المهندس علي عبد الرحمن الحازمي، "سعداء بشراكتنا مع وسط جدة للتطوير وشركة ووترايز للمساهمة في هذا المشروع بالغ الأهمية، وما يزيد حماسنا هو أهمية هذه التقنية المتقدمة ودورها في استمرار ازدهار وطننا، وما يعزز ذلك أن نموذج التخطيط الحضري والبنية التحتية الذي تنفذه شركة وسط جدة للتطوير سيمهد الطريق لتطوير العديد من المشاريع الأخرى في جميع أنحاء المملكة."

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