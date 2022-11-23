المنظمة الدولية المعنية بتوثيق واعتماد المباني الذكية لتعزيز الاستدامة

الاعتماد يمثل خطوة كبيرة لإدارة استهلاك الطاقة بكفاءة وتقليل البصمة الكربونية

إيكوستركشر يحول المباني إلى منشآت ذكية وصديقة للبيئة مع خدمات متطورة مثل شحن وسائل التنقل الكهربائية والصيانة الاستباقية

لندن، بريطانيا: أضافت وايرد سكور، الوكالة العالمية لاعتماد الاتصالات الرقمية، منصة إيكو ستركشر من لشركة شنايدر إلكتريك ضمن حلولها المعتمدة في توثيق واعتماد المباني والمنشآت الذكية، في خطوة ستمكن شنايدر إلكتريك من مواءمة حلولها التقنية مع معايير اعتماد سمارت سكور ودعم مطوري العقارات على استيفاء المعايير الحديثة للمباني الذكية.

دعم معايير المباني الذكية على مستوى العالم

تلعب المباني الذكية دوراً كبيراً في دعم جهود تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال توفير بيانات يمكن تحليلها بشكل آني للتعزيز من كفاءتها التشغيلية وبالأخص فيما يتعلق باستخدامات الطاقة مثل التدفئة والتبريد والإضاءة، مما يتيح لمطورين العقارات من تعزيز استدامة المباني من خلال التقنيات الحديثة، مع تقديم تجربة معيشية أفضل للسكان. هذا وكما يوجد اليوم حالياً طلب كبير لإمكانيات تمكن من دمج للبيانات والحلول الرقمية في قطاع العقارات بشكل يساعد إنشاء مبانٍ ذكية ومتصلة، وبنقس الوقت تقلل من البصمة الكربونية وتعزيز تحقيق أهداف الاستدامة.

ومن خلال هذا التوثيق، وأصبحت منصة إيكو ستركشر، والتي تعد الركيزة الأساسية للتكنولوجيا لتقنيات شنايدر إلكتريك لأنظمة ومنتجات الطاقة، من أوائل الحاصلين على ذلك الاعتماد من وايرد سكور. وسيوضح ذلك الاعتماد كيف تدعم منتجات وتكنولوجيا وبرامج شنايدر تنفيذ مبانٍ ذكية وجاهزة للمستقبل.

رواد يستشرفون مستقبل قطاع البناء

سيقدّم الاعتماد معايير معترف بها عالمياً تثبت بصورة أفضل قيمة الاستثمارات في التكنولوجيا الذكية للمباني التجارية. وستمكّن حلول شنايدر إلكتريك، مثل مستشار البناء ومستشار الموارد، وظائف المستخدمين التي تضم تحسين جودة الهواء والارتقاء بمستوى الراحة وإعداد تقارير أكثر دقة عن الطاقة وشحن وسائل التنقل الكهربائية والصيانة الوقائية. ويتابع ذلك الإعلان جهود الشركة لتقديم حلول رقمية ذكية تمكّن الشركات من إنشاء مساحات ذكية وصديقة للبيئة وصحية.

وقال كاس محمد، نائب الرئيس لشؤون الطاقة الرقمية لدى شنايدر إلكتريك: "يسعدنا بدء هذه الرحلة مع وايرد سكور وأن تصبح إيكو ستركشر إحدى أوائل الحلول المعتمدة التي جرى إطلاقها. كما ندرك، تمتلك البيئة المبنية إمكانات هائلة لتحقيق التحول الرقمي في كيفية إدارة استهلاك الطاقة بكفاءة ودفع عجلة تقليل انبعاثات الكربون على نطاق عالمي. تشكل هذه المبادرة خطوة كبيرة نحو مساعدة عملائنا على فهم القيمة التي يحققها استثمارهم في التكنولوجيا الرقمية".

وتابع: "تشكل الشراكات وتبادل المعرفة عاملين حيويين لبلوغ أهداف الاستدامة. نرى أن هذه الخطوة الأولى تعد واحدة من خطوات عديدة ضمن رحلة مثمرة ستمكّن منصة إيكو ستركشر التابعة لشنايدر إلكتريك ووايرد سكور من توضيح كيف يمكن ربط العقارات بالتكنولوجيا الذكية، وبذلك اتخاذ خطوة مهمة نحو محايدة الكربون".

وقال آري باريندريخت، مؤسس شركة وايرد سكور ورئيسها التنفيذي: "سررنا بإطلاق حلولنا المعتمدة في السوق، والتي تهدف إلى بناء جسور بين العقارات والتكنولوجيا، وتمكين الربط بين أصحاب العقارات والحلول التكنولوجية التي تخدمهم بسلاسة".

وأضاف: "منذ إطلاق سمارت سكور، شهادتنا لاعتماد المباني الذكية عام 2021، لاحظنا أن تعبير "الذكية" لا يزال موضوعاً غامضاً في قطاع العقارات. ويواصل الكثيرون البحث عن المشورة حول كيفية تنفيذ المباني الذكية، وعن مقدمي الحلول الذين يمكنهم التعاون معهم، وحتى ما تعنيه كلمة "الذكية" نفسها. نثق بأن حلولنا المعتمدة ستساعد على إزالة الغموض الذي يكتنف تحقيق النجاح في تنفيذ المباني الذكية".

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