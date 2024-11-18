الرياض، المملكة العربية السعودية، يسر شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) أو "المجموعة" أن تعلن عن موافقة تداول السعودية (تداول) على انتقال المجموعة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي).

يتضمن هذا الانتقال نقل 209,836,060 سهماً عادياً، تمثل إجمالي أسهم الشركة، وخلال الفترة الانتقالية سيستمر تداول أسهم جاهز على سوق نمو، كما سيكون مستند الانتقال متاحاً على موقعي تداول ومجموعة جاهز ، وسيتم إيقاف التداول على أسهم جاهز مؤقتاً لمدة أقصاها خمس جلسات تداول بعد فترة النشر لإنهاء إجراءات الانتقال، حيث سيتم الإفصاح عن تاريخ الانتقال في السوق الرئيسية بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات.

وصرح المهندس غصاب بن سلمان المنديل، الرئيس التنفيذي لمجموعة جاهز قائلاً: "يمثل الانتقال إلى السوق الرئيسية إنجازاً مهماً آخر لشركة جاهز منذ الاكتتاب العام الأولي في عام 2022م، ومع استمرار نمو جاهز، فإن إدراجنا في السوق الرئيسية سيعزز من ظهورنا ومكانتنا في أسواق المال في المنطقة، لا يزال التزامنا راسخاً بتقديم نظام بيئي متكامل من الخدمات حسب الطلب في المملكة العربية السعودية مع انتشار إقليمي واسع، مما يعود بالنفع على عملائنا وتجارنا وشركائنا، نحن متحمسون لهذه المرحلة بتقديم قيمة أكبر لشركائنا وتعزيز ريادتنا في المملكة وخارجها.

منذ الاكتتاب العام في عام 2022م، رسّخت جاهز مكانتها كعلامة تجارية رائدة في السعودية مع ربحية ونمو قويين، مع معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات يزيد عن 60% ومنظومة متكاملة متنوعة تمتد إلى ما هو أبعد من توصيل الطعام، فإن جاهز في وضع فريد للاستفادة من نمو المملكة العربية السعودية كأكبر وأسرع سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تواصل المجموعة، المجهزة بأحد أكبر الأساطيل اللوجستية في المملكة والمدعومة بالابتكار، زيادة حصتها في السوق عبر أسواقها الرئيسية (المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين) مع استكشاف فرص جديدة إقليمياً، وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، سجلت المجموعة ارتفاعاً قياسياً في إجمالي الطلبات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (Adj.EBITDA)، مدفوعة بنمو يزيد عن 30% في إجمالي قيمة البضائع على أساس سنوي."

عن مجموعة جاهز

تمارس مجموعة جاهز أعمالها تحت عدة علامات تجارية عن طريق شركة جاهز الدولية والشركات التابعة لها، وتقدم من خلال منصاتها التقنية، خدمات عند الطلب (On-Demand Services) والتجارة السريعة (Quick Commerce) وخدمات التوصيل للميل الأخير (Last Mile Delivery) والحلول الرقمية بالإضافة إلى خدمات المطابخ السحابية (Cloud kitchens) والرفوف. حيث تربط بين العملاء والمتاجر ومناديب التوصيل في 100 مدينة في المملكة بالإضافة إلى مملكة البحرين ودولة الكويت. وقد كانت منصة "جاهز"، التي أُطلقت في عام 2016، واحدةً من القوى الرئيسية وراء التحول في خدمات طلب وتوصيل الطعام عبر الإنترنت في المملكة، نظراً للقيمة التي أضافتها هذه الخدمة للعملاء ولانتشار الأجهزة المحمولة وثقافة التوصيل على مدار السنوات الماضية.

وفي نهاية سبتمبر 2024م، كان لدى المجموعة شبكة تضم أكثر من 43 ألف فرعاً للمتاجر، و4.2 مليون عميل نشط عبر المنصات ، وأكثر من 57 ألف مندوب توصيل. وفي إطار سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء والمتاجر، طورت المجموعة عروض خدماتها حيث تقدم في الوقت الحالي مجموعة كبيرة من خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية من خلال مسارات أعمالها الرئيسية المتمثلة فيما يلي:

منصة جاهز ( (Jahez : تحتل منصة جاهز مكانة أساسية في عمليات المجموعة ووظائفها التقنية المتطورة باعتبارها مصدر طلبات للمتاجر، حيث توفر الدعم اللوجستي الكامل وعمليات تحصيل المدفوعات . ويتمثل الهدف من منصة جاهز في الربط بين المتاجر والعملاء ومناديب التوصيل في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت عبر تطبيق هاتف محمول سهل الاستخدام، من خلال توفير تجربة توصيل شاملة سريعة وسلسة وشبه مؤتمتة بالكامل .