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الرياض، المملكة العربية السعودية، يسر شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) أو "المجموعة" أن تعلن عن موافقة تداول السعودية (تداول) على انتقال المجموعة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي).
يتضمن هذا الانتقال نقل 209,836,060 سهماً عادياً، تمثل إجمالي أسهم الشركة، وخلال الفترة الانتقالية سيستمر تداول أسهم جاهز على سوق نمو، كما سيكون مستند الانتقال متاحاً على موقعي تداول ومجموعة جاهز ، وسيتم إيقاف التداول على أسهم جاهز مؤقتاً لمدة أقصاها خمس جلسات تداول بعد فترة النشر لإنهاء إجراءات الانتقال، حيث سيتم الإفصاح عن تاريخ الانتقال في السوق الرئيسية بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات.
وصرح المهندس غصاب بن سلمان المنديل، الرئيس التنفيذي لمجموعة جاهز قائلاً: "يمثل الانتقال إلى السوق الرئيسية إنجازاً مهماً آخر لشركة جاهز منذ الاكتتاب العام الأولي في عام 2022م، ومع استمرار نمو جاهز، فإن إدراجنا في السوق الرئيسية سيعزز من ظهورنا ومكانتنا في أسواق المال في المنطقة، لا يزال التزامنا راسخاً بتقديم نظام بيئي متكامل من الخدمات حسب الطلب في المملكة العربية السعودية مع انتشار إقليمي واسع، مما يعود بالنفع على عملائنا وتجارنا وشركائنا، نحن متحمسون لهذه المرحلة بتقديم قيمة أكبر لشركائنا وتعزيز ريادتنا في المملكة وخارجها.
منذ الاكتتاب العام في عام 2022م، رسّخت جاهز مكانتها كعلامة تجارية رائدة في السعودية مع ربحية ونمو قويين، مع معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات يزيد عن 60% ومنظومة متكاملة متنوعة تمتد إلى ما هو أبعد من توصيل الطعام، فإن جاهز في وضع فريد للاستفادة من نمو المملكة العربية السعودية كأكبر وأسرع سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تواصل المجموعة، المجهزة بأحد أكبر الأساطيل اللوجستية في المملكة والمدعومة بالابتكار، زيادة حصتها في السوق عبر أسواقها الرئيسية (المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين) مع استكشاف فرص جديدة إقليمياً، وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، سجلت المجموعة ارتفاعاً قياسياً في إجمالي الطلبات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (Adj.EBITDA)، مدفوعة بنمو يزيد عن 30% في إجمالي قيمة البضائع على أساس سنوي."
عن مجموعة جاهز
تمارس مجموعة جاهز أعمالها تحت عدة علامات تجارية عن طريق شركة جاهز الدولية والشركات التابعة لها، وتقدم من خلال منصاتها التقنية، خدمات عند الطلب (On-Demand Services) والتجارة السريعة (Quick Commerce) وخدمات التوصيل للميل الأخير (Last Mile Delivery) والحلول الرقمية بالإضافة إلى خدمات المطابخ السحابية (Cloud kitchens) والرفوف. حيث تربط بين العملاء والمتاجر ومناديب التوصيل في 100 مدينة في المملكة بالإضافة إلى مملكة البحرين ودولة الكويت. وقد كانت منصة "جاهز"، التي أُطلقت في عام 2016، واحدةً من القوى الرئيسية وراء التحول في خدمات طلب وتوصيل الطعام عبر الإنترنت في المملكة، نظراً للقيمة التي أضافتها هذه الخدمة للعملاء ولانتشار الأجهزة المحمولة وثقافة التوصيل على مدار السنوات الماضية.
وفي نهاية سبتمبر 2024م، كان لدى المجموعة شبكة تضم أكثر من 43 ألف فرعاً للمتاجر، و4.2 مليون عميل نشط عبر المنصات ، وأكثر من 57 ألف مندوب توصيل. وفي إطار سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء والمتاجر، طورت المجموعة عروض خدماتها حيث تقدم في الوقت الحالي مجموعة كبيرة من خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية من خلال مسارات أعمالها الرئيسية المتمثلة فيما يلي:
- منصة جاهز ((Jahez: تحتل منصة جاهز مكانة أساسية في عمليات المجموعة ووظائفها التقنية المتطورة باعتبارها مصدر طلبات للمتاجر، حيث توفر الدعم اللوجستي الكامل وعمليات تحصيل المدفوعات. ويتمثل الهدف من منصة جاهز في الربط بين المتاجر والعملاء ومناديب التوصيل في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت عبر تطبيق هاتف محمول سهل الاستخدام، من خلال توفير تجربة توصيل شاملة سريعة وسلسة وشبه مؤتمتة بالكامل.
- منصة بك (PIK): منصة تجارة سريعة (Quick Commerce) وهي جيل جديد من التجارة الإلكترونية، ويتمثل الهدف منها في ربط العملاء بالعلامات التجارية المفضلة لديهم والحصول على المنتجات المطلوبة في غضون مدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات مباشرةً من المتجر. وقد أنشأت المجموعة منصة بك في عام 2020م بهدف توسيع نطاق أعمالها ليتجاوز توصيل الطعام، فأصبحت حالياً قادرة على تزويد العملاء بمختلف السلع، بدءاً من الأزياء ومستحضرات التجميل وصولاً إلى المعدات الحاسوبية والأجهزة.
- منصة بلو (BLU Store): أنشأت المجموعة (بالشراكة مع شركة نادي الهلال الاستثمارية) في عام 2022م شركة التطبيق الأزرق والتي تعمل في مجال عرض وتسويق وبيع المنتجات المختلفة التي تحمل علامات وأسماء تجارية مختلفة وتقديم الخدمات عبر الانترنت من خلال تطبيق " متجر بلو" الالكتروني.
- شركة كو (Co): استحوذت المجموعة على حصة نسبتها 60% في شركة كو في عام 2020م، كما استحوذت على حصة 40% المتبقية من الشركة خلال الربع الأول من عام 2024م، وهي عبارة عن منصة مطابخ ورفوف سحابية (Cloud Kitchens) تهدف إلى تزويد المطاعم بمساحات مطابخ لإعداد وجباتها ثم بيعها لعملائها، بالإضافة إلى مساحات لتخزين الأطعمة وغيرها من المنتجات لبيعها عبر منصات التوصيل فقط، وتعد المطابخ والرفوف السحابية نموذج عمل جديد للمتاجر، إذ تعتمد المتاجر بشكل متزايد على توصيل الأطعمة والمنتجات عبر الإنترنت باعتباره سبيلاً لزيادة وصولها دون تحمل التكاليف الإضافية للإيجار المرتفع وطاقم الخدمة.
- شركة لوجي (Logi): أنشأت المجموعة شركة لوجي في عام 2021م، لتكون عامل تمكين لقطاع التجارة الإلكترونية والتوصيل من خلال تقديم الحلول اللوجستية. وتهدف شركة لوجي إلى أن تكون قوة رائدة تدعم خدمة التوصيل للميل الأخير (Last Mile Delivery) في المملكة، وإلى تمكين المتاجر المحلية عبر خفض نفقاتهم التشغيلية. وستعمل لوجي أيضاً كمنصة مركزية لدعم المجموعة في احتياجاتها اللوجستية والتشغيلية.
- شركة اللون الأحمر (Red Color): أنشأت المجموعة شركة اللون الأحمر في عام 2021م لتكون ذراعها الاستثماري من أجل تحقيق أهدافها التوسعية. وتستهدف المجموعة الاستثمار في القطاعات التقنية التي تستفيد من شركائها من العملاء والمتاجر ومناديب التوصيل.
- شركة أعمال مرن (Marn): استحوذت المجموعة على كامل حصص ملاك شركة أعمال مرن لتقنية المعلومات في يناير 2023م، والتي تمكن المتاجر من بناء بيئتها الفريدة من خلال تطوير أنظمة لأصحاب الأعمال عن طريق توفير حلول رقمية مختلفة تعمل بالتزامن مع مزودي الخدمات والشراكات المختلفة، يتماشى هذا الاستحواذ مع رغبة المجموعة في إضافة المزيد من القطاعات إلى أنشطتها ومواصلة نموها.
- شركة سول (Sol): قامت المجموعة بالاستثمار في شركة سول (Sol) وذلك بشرائها 35% من حصة الشركة، حيث انطلقت شركة سول في عام 2021 بهدف توفير المواد الأساسية والبيع بالجملة للمطاعم والمقاهي والفنادق وشركات التموين بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والأدوات المكملة عن طريق حلول تقنية فعالة وسهلة لأصحاب المتاجر.