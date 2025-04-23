أبوظبي, الامارات العربية المتحدة: أعلنت كلٌّ من شركة "واحة"، الرائدة في مجال تكنولوجيا المناخ، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن تعزيز شراكتهما لتحسين كفاءة الطاقة والاستفادة من إمكانات جهاز "واحة فابورايتر"، وهو تكنولوجيا تعتمد على خاصّية الامتصاص لتوليد المياه الجوية لتعزيز الأمن المائي في كافّة أنحاء دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

سيركز التعاون على تحسين اختيار المواد المتقدمة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة لجهاز "واحة فابورايتر" لتوليد المياه من الغلاف الجوي، حيث توفر هذه التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع طاقة تتميّز بكفاءة لا تضاهى لأنظمة توليد المياه الجوية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء القائمة على الامتصاص، ما يسهم في إنشاء مصادر مياه صالحة للشرب موزعة وموثوقة وتتميّز بتكلفة اقتصادية تعمل بصورة مستقلة عن الإمدادات الحالية للمياه.

تعتمد هذه الشراكة على العلاقة القائمة بين جامعة خليفة وشركة "واحة"، حيث قامت جامعة خليفة باختبار إصدارين من جهاز "واحة فابورايتر" في أبوظبي منذ شهر أبريل من عام 2024، وقد أظهر الإصدار الأخير أداءً استثنائيًا بنسبة تشغيل بلغت 100% ونسبة موثوقية 99.9% مع تعزيز كفاءة الطاقة وتجاوز أهداف الإنتاج اليومي للمياه أيضًا.

من جهته قال البروفيسور صموئيل ماو، الخبير الرائد في تكنولوجيات الطاقة والمياه ومدير معهد أسباير البحثي الافتراضي المعني بالطاقة المستدامة، والأستاذ الممارس في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة خليفة:

"ينقلنا هذا التعاون بين جامعة خليفة وشركة "واحة" إلى مرحلة جديدة في مواجهة تحديات ندرة المياه في منطقتنا، حيث نهدف إلى تقديم حلول مائية جوهرية ومستدامة لدولة الإمارات وخارجها من خلال الجمع بين خبرتنا في بحوث المواد وتكنولوجيا توليد المياه الجوية المبتكرة القائمة على الامتصاص والتابعة لشركة "واحة"، وتؤكد نتائج اختباراتنا الجارية على قدرة هذه التكنولوجيا على إحداث فرق حقيقي في المناطق التي تعاني من شح المياه."

وفي هذا الصدد، قال كريس كاي، رئيس شركة "واحة": "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع جامعة خليفة من خلال هذه المبادرة الهامة، حيث تمتلك تكنولوجيا شركة "واحة" لتوليد المياه الجوية القدرة على إحداث ثورة في مجال إنتاج المياه في المناطق القاحلة، وسيسهم هذا التعاون في تسريع تحقيق أهدافنا الرامية إلى توفير مصادر مياه موثوقة وموفرة للطاقة للحكومات والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، كما يؤكّد الأداء المتميز لآخر إصدارٍ من جهازنا في مناخ أبوظبي المليء بالتحديات، صحة نهجنا ويحفزنا لهذه الشراكة الموسعة."

تتماشى هذه الشراكة مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات وتمتلك القدرة على إحداث أثرٍ فعّالٍ على الأمن المائي وإدارة الموارد في المنطقة، كما يهدف التعاون إلى معالجة أحد أهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط في يومنا هذا، من خلال الاستفادة من القدرات البحثية لجامعة خليفة والتكنولوجيا المبتكرة لشركة "واحة".

نبذة عن شركة "واحة"

شركة "واحة" هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المناخ تكرّس جهودها لتطوير حلول مبتكرة تتصدّى لمشكلة شحّ المياه، وتوفر تكنولوجيا "واحة فابورايتر" التابعة لشركة "واحة" والحاصلة على براءة اختراع، كفاءة طاقة لا تضاهى مجال استخدام الطاقة لأنظمة توليد المياه الجوية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات عن منتجات الشركة من خلال التواصل معنا عبر:

info@wahainc.com

ويمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات عن منتجات الشركة في دولة الإمارات من خلال التواصل مع المدير المحلي في دولة الإمارات، ساتيش تشاندران عبر:

satish.chandran@wahainc.com

أو مع شريكنا في دولة الإمارات:

www.dicodetechnologies.com

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: http://www.ku.ac.ae/

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