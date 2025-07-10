هيلتون تستعد لإطلاق علامتها التجارية العصرية في المملكة من خلال فندق مستوحى من الطابع المحلي في قلب المدينة المنورة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك HLT) عن توقيع اتفاقية لافتتاح فندق "ديار عجوة، مجموعة تابستري من هيلتون"، عبر شراكة مع مجموعة المصباح، في خطوة تمثل أول إطلاق للعلامة التجارية في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع افتتاح الفندق الجديد في وقت لاحق من عام 2025، مما يسلط الضوء على مدى التزام هيلتون بتوسعة حضورها في المملكة، ويعزز تواجدها في واحدة من أبرز وجهات السياحة الدينية في العالم. وتواصل هيلتون بهذه الإضافة مسيرتها نحو تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى 100 فندق عامل أو قيد التطوير في مختلف أنحاء المملكة.

ويتميز فندق "ديار عجوة، مجموعة تابستري من هيلتون"، بموقعه الحيوي شمال المنطقة المركزية للحرم في المدينة المنورة، ويطل على المسجد النبوي الشريف الذي يسهل الوصول إليه سيراً على الأقدام، مما يضمن إقامة مريحة للضيوف. وسيستفيد الفندق من شبكات النقل الحيوية، بما في ذلك قربه من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، واتصاله بخط قطار الحرمين السريع الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

بهذه المناسبة قال محمد المصباحي، مدير مجموعة المصباح: "نحن فخورون بتعاوننا مجدداً مع هيلتون لإطلاق أول فندق يحمل علامة مجموعة فنادق تابستري من هيلتون في المملكة. وبفضل طابعه الفريد الذي يستقي أجواءه من التراث المحلي الغني، سيوفّر هذا الفندق للزوار والحجاج تجربة استثنائية بكل المقاييس في قلب المدينة المنورة. وتعكس شراكتنا المستمرة مع هيلتون رؤيتنا المشتركة في دعم الأهداف التنموية لقطاع الضيافة في المملكة، وتقديم عروض فندقية عالمية المستوى في أهم المدن والوجهات".

ومن المقرر أن يحتضن الفندق 221 غرفة وجناحاً، إلى جانب مطعم يقدّم الوجبات للضيوف على مدار اليوم، ومقهى، ومركز لياقة بدنية. ويستمد التصميم الداخلي للفندق إلهامه من تمر العجوة الشهير، الذي يُزرع حصرياً في المدينة المنورة، مما يثري الطابع الثقافي المميز لتجربة الضيوف.

من جانبه قال كارلوس خنيصر، الرئيس التنفيذي للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون: "يسعدنا إطلاق علامتنا التجارية "مجموعة فنادق تابستري من هيلتون" للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية من خلال توقيع اتفاقية فندق "ديار عجوة، مجموعة تابستري من هيلتون"بالشراكة مع مجموعة المصباح. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لعلاقتنا الوثيقة وطويلة الأمد مع المجموعة، وتؤكد التزام هيلتون بتوسيع وتنويع محفظتها من خلال إدخال المزيد من علاماتها الحائزة على الجوائز في وجهات رئيسية في مختلف أنحاء المملكة".

تضمّ "مجموعة فنادق تابستري من هيلتون" محفظة عالمية من الفنادق المستقلة التي يتميز كل منها بطابعه الحيوي الفريد. ويحمل كل فندق تفاصيل خاصة تستند إلى التصاميم الراقية وخيارات الأطعمة والمشروبات المستوحاة من الطابع المحلي، لتمنح الضيوف تجارب أصيلة في وجهات تستحق الاستكشاف.

وتتولى هيلتون حالياً تشغيل 20 فندقاً في المملكة، وتعمل على تطوير 77 فندقاً جديداً، بما يمثل نحو ربع عدد الغرف الفندقية التابعة لعلامات تجارية عالمية قيد الإنشاء في السوق السعودية. وكانت هيلتون قد وقعت مؤخراً اتفاقية مع "مجموعة المصباح" لإطلاق فندق "سبارك باي هيلتون مكة العزيزية"، ليشكّل هذا المشروع أول وجهة للعلامة التجارية الاقتصادية الراقية في المملكة العربية السعودية. ويعكس هذا النمو التزام الشركة بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تقديم تجارب ضيافة ذات مستوى عالمي بكل المقاييس.

نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 24 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها أكثر من 8,600فندق ومنتجع وما يقرب من1.3 مليون غرفة حول 139 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune’s 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لسبع سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 218 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، X، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.

نبذة عن مجموعة فنادق تابستري من هيلتون

تضم مجموعة فنادق تابستري من هيلتون نحو 160 فندقًا تمنح الضيوف أجواء حيوية وأنيقة وتشجعهم على التواصل مع وجهتهم والاستمتاع بالتجارب المختلفة وغير المطروقة. وفيما يروي كل فندق قصته الخاصة التي تحيا من خلال التصميم المتميز والأطعمة والمشروبات المتخصصة، فإن كل فنادق مجموعة تابستري تشترك فيما بينها بسمات هيلتون المعهودة والمزايا العديدة التي يوفرها لهم برنامج الولاء الحاصل على الجوائز هيلتون أونرز. عيشوا تجربة مجموعة فنادق تابستري من هيلتون من خلال الحجز عبر الرابط tapestrycollectionbyhilton.com أو عبر تطبيق هيلتون أونرز. يمكن لأعضاء برنامج هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرة عبر قنوات هيلتون المفضلة الحصول على مزايا فورية رائعة. اعرفوا المزيد عن فنادق مجموعة تابستري من هيلتون عبر الرابط stories.hilton.com/tapestry وتابعوا العلامة على فيسبوك وإنستجرام وX.

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