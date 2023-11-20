دبي، الإمارات العربية المتحدة – حصلت هيلتون على لقب "أفضل مكان عمل في العالم" لتكون بذلك أول شركة في قطاع الضيافة تتصدر القائمة، وجاء هذا اللقب من مجلة Great Place to Work و Fortune ، كما يمثل هذا التكريم تتويجاً لثماني مشاركات متتالية في قائمة "الأفضل في العالم".

ومنذ مشاركة هيلتون في هذه القائمة في عام 2016، واصلت المجموعة التزامها في بناء ثقافة قوية لخلق مكان عمل شامل يوفر فرصاً قوية للنمو لأكثر من 460000 موظف حول العالم.

وقال سيمون فنسنت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس هيلتون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: " نفخر بالحصول على لقب أفضل مكان عمل في العالم، والذي يأتي تتويجاً لعدد من الجوائز في أكثر من 20 دولة من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا."

وأضاف: "تعكس هذا الجائزة جهود فريقنا في تبني ثقافة الابتكار والشمولية في مكان العمل لأكثر من قرن، وهي تمثل نتاج استثمارنا في موظفينا لخلق مكان عمل استثنائي يمكن للجميع تحقيق النجاح من خلاله."

وتلتزم هيلتون ببناء ثقافة شاملة تدعم أعضاء الفريق في كل مرحلة من رحلتهم الشخصية والمهنية وتمكينهم في بناء شخصيتهم الحقيقية والأصيلة إلى العمل، كما توفر أفضل المزايا في فئتها لأعضاء الفريق، بما في ذلك إجازة الأبوة وإجازة التبني ومزايا السفر المميزة من خلال برنامج سفر أعضاء فريق Go Hilton الشهير.

كما أعلنت هيلتون اليوم عن إطلاقها لبرنامج Hilton Cares بالتعاون مع مؤسسة هيلتون العالمية، الذي يعكس الالتزام المستمر لهيلتون بتطوير كافة الطرق لزيادة المرونة في فنادقها ومكاتب الشركات، بالإضافة إلى التزامها بتقديم عرض قيمة يوفر نظام عمل مرن يقدم الدعم لأعضاء الفريق.

وسيوفر البرنامج 500 ألف دولار على شكل منح دراسية ومساعدة مالية لكل من أعضاء الفريق وأعضاء المجتمع الملهمين لبناء وتنمية الوظائف في مجال الضيافة، حيث سيتم فتح باب تقديم الطلبات في أوائل عام 2024.

أربع ركائز لأفضل مكان عمل

تركز هيلتون على إطار عمل مكون من أربع ركائز لدعم تجربة إنسانية متكاملة في مكان العمل:

الشمولية: تلتزم هيلتون بتكوين قوى عاملة عادلة ومرحبة تمثل نطاقاً واسعاً من الثقافات والخلفيات ووجهات النظر التي تمثل مجتمعاتها. رحبت Fair360 بشركة هيلتون في قاعة المشاهير الخاصة بها في عام 2022، بعد حصولها على التصنيف الأول لعام 2021 في قائمة أفضل 50 شركة للتنوع في المنظمة.

العافية: كجزء من منصة Thrive at Hilton الخاصة بها، تدعم هيلتون أعضاء الفريق بشكل استباقي في رعاية أنفسهم، والأشخاص الأقرب إليهم. وفي عام 2022، أطلقت الشركة مبادرة الرعاية للجميع الرائدة في الصناعة، وهي عبارة عن منصة قوية من الأدوات والموارد لدعم الصحة العقلية واحتياجات تقديم الرعاية لأعضاء الفريق.

النمو: تفخر هيلتون بتوفير الفرص حيث يأتي أعضاء الفريق للحصول على وظيفة ولكنهم يكتسبون الخبرة والمهارة في المجال، حيث تشمل الفرص التعليمية دورات مجانية من خلال جامعة هيلتون، وتحسين مهارات قادة الأفراد، والتعليم الخالي من الديون من خلال شراكة الشركة مع Guild، وبرامج القيادة والتطوير Lead@Hilton.

الغرض: لأكثر من قرن من الزمان، ساعد أعضاء الفريق في تحقيق الرؤية التأسيسية لكونراد هيلتون لنشر ثقافة الضيافة في جميع أنحاء العالم. حتى أثناء تحديات وباء كوفيد-19، لم يغفل أعضاء فريق هيلتون أبداً عن هذا الهدف ووجدوا طرفاً لاستخدام مواهبهم المتنوعة لتقديم تجارب استثنائية للضيوف، ولإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات وللمساعدة في تحقيق لحظات من الفرح واللطف إلى الحياة من خلال السفر.

لتحديد أفضل أماكن العمل في العالم كل عام، تدعو منظمة Great Place to Work الشركات للمشاركة في نموذج صارم قائم على البيانات يحدد تجربة الموظف. تتضمن العملية التماس تعليقات الموظفين من خلال الدراسات الاستقصائية، وجمع البيانات حول ثقافة الشركة والقوى العاملة والحصول على حالة الشهادة. ومن هنا، يجب تحديد الشركات على أنها أصحاب عمل عالميين متميزين من خلال الظهور في خمس قوائم على الأقل لأفضل أماكن العمل في آسيا أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو إفريقيا أو أمريكا الشمالية أو أستراليا خلال عام 2022 أو أوائل عام 2023.

ويأتي هذا التكريم نتيجة للردود الإيجابية المباشرة من أعضاء الفريق ضمن قوة عاملة تضم 460 ألف شخص في 124 دولة ومنطقة. بالإضافة إلى جائزة أفضل مكان عمل في العالم، تم اختيار هيلتون في وقت سابق من هذا العام كأفضل مكان عمل للنساء في الولايات المتحدة، ويشرفها أن يتم الاعتراف بها طوال عام 2023 كأفضل مكان عمل في العديد من البلدان، بما في ذلك الأرجنتين والنمسا والصين، جمهورية الدومينيكان وفرنسا والهند وإيطاليا وبيرو والبرتغال وسويسرا وأوروغواي. في المجمل، تم تكريم هيلتون في أكثر من 450 قائمة لأفضل أماكن العمل منذ عام 2016. اقرأ المزيد عن منهجية Great Place to Work هنا.

لمزيد من المعلومات حول المزايا الموسعة لأعضاء فريق هيلتون، وثقافة مكان العمل الحائزة على جوائز، وأنواع الوظائف العديدة المتاحة، تفضل بزيارة jobs.hilton.com.

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نبذة عن هيلتون

هيلتون (رمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضم محفظتها 22 علامة عالمية المستوى، تضم ما يقارب 7300 فندق ومنتجع، وأكثر من 1.1 مليون غرفة في 123 بلداً وإقليماً. تسعى هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفر إقامة مضيافة بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وحصلت على المركز الأول في قائمة فورتشن لأفضل 100 شركة للعمل فيها وتم تصنيفها كشركة رائدة عالميًا في مؤشرات داو جونز للاستدامة على مدى ست سنوات متتالية.

وقدمت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك المفتاح الرقمي Digital Key Share والترقيات المجانية التلقائية للغرف، والقدرة على حجز غرف متصلة مؤكدة. ويتيح برنامج هيلتون للولاء (هيلتون أونرز) الحائز على عدة جوائز لحوالي 165 مليون عضو يحجزون مباشرة مع هيلتون ربح نقاط مقابل الإقامات الفندقية والتجارب التي لا تقدر بثمن. تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة.