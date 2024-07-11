الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: مع بدء الإجازة الصيفية للمدارس، وبينما يبحث الأهل عن خيارات للترفيه في المساحات الداخلية لأطفالهم، يقدم هيلتون أبوظبي جزيرة ياس الخيار الأمثل من خلال النادي الصيفي التعليمي والترفيهي.

يستمر النادي الصيفي من 11 يوليو إلى 30 أغسطس وتقام فعالياته في نادي الأطفال بالفندق، ويمتاز ببرنامج حافل بالفعاليات الشيقة التي تعزز المهارات الحركية لدى الأطفال وتدعم مهارات التفكير التحليلي والإبداعي لديهم.

يناسب النادي الصيفي الأطفال من عمر 4 سنوات إلى 11 سنة، ويوفر لهم الأنشطة البدنية مثل الزومبا المائية واليوجا وتمارين الرقص والسباحة والبولو المائي وكرة القدم. كما يشارك أعضاء المخيم الصيفي بأنشطة الفنون والمشغولات اليدوية ويتعلمون كيفية صنع الحليّ وإجراء التجارب العملية والاستمتاع بالرسم على الوجه، أو المشاركة في لعبة بينجو أو المسابقات وغيرها، إذ يتضمن البرنامج محاور متنوعة منها الاستدامة والصداقة والقراصنة.

وخلال المشاركة، يحصل الأطفال على غداء شهي ومرطبات منعشة يوميًا في مطعم جرافوس سوشال كيتشن، كما يتم تزويدهم بالمناشف. وبوسع أولياء الأمور الاستمتاع بيوم من الاسترخاء بفضل بطاقة مجانية لاستخدام بركة السباحة ليوم واحد (لا تشمل يومي الجمعة والسبت).

تقام فعاليات النادي الصيفي يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا، ويمكن لأولياء الأمور اختيار دفع رسم يومي قدره 130 درهمًا إماراتيًا، أو رسم أسبوعي قدره 600 درهم إماراتي، أو 2,300 درهم إماراتي لشهر واحد. كما يتاح خيار دفع 4,500 درهم إماراتي تغطي فترة المخيم الصيفي بالكامل. لمزيد من المعلومات أو للحجز، يرجى الاتصال بالرقم أو 02 208 6977 أو عبر العنوان auhyi_rec@hilton.com.

كما يحصل أولياء الأمور الذين يحجزون جلسات التدليك لمدة 60 دقيقة أو 90 دقيقة في إيفوريا سبا في الفترة من 10 صباحًا إلى 7 مساء من الاثنين إلى الخميس خلال شهري يوليو وأغسطس على دخول مجاني للنادي الصيفي لطفلين.

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