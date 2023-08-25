دبي: أبرمت "هيتاشي إنرجي" Hitachi Energy، إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، اتفاقية شراكة استراتيجية مع "جوجل كلاود" Google Cloud، لتعزيز التعاون والابتكار المشترك في العديد من الحلول والخدمات البرمجية السحابية بهدف تسريع التحول في قطاع الطاقة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتوفر حلول "هيتاشي إنرجي" على سوق "جوجل كلاود" الإلكتروني، بما يعكس الجهود التي ستبذلها المؤسستان معاً لتلبية الاحتياجات المتنامية للأسواق والعملاء على الحلول القائمة على السحابة التي تدفع التحول في قطاع الطاقة.

وسيعتمد التعاون بين "جوجل كلاود" و"هيتاشي إنرجي" على حلول "إدارة محفظة الطاقة" EPM من "هيتاشي إنرجي" إلى جانب قدرات تحليلات البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبنية التحتية الآمنة والقابلة للتطوير من "جوجل كلاود"، بهدف تطوير ونشر حلول جديدة ومبتكرة لمنتجي المرافق الكهربائية والطاقة المتجددة. ويأتي الاستمرار في توفير حلول "هيتاشي إنرجي" لدى سوق "جوجل كلاود" الإلكتروني مدفوعاً بهدف مشترك في صناعة الطاقة يتمثل في السعي لتحقيق نتائج تسهم في زيادة الايرادات، والاستفادة من الفرص في الأسواق، وتقليل التكاليف والمخاطر.

ويشكّل حل "فيلوسيتي سويت باور برايسيس" Velocity Suite Power Prices من "هيتاشي إنرجي" الثمرة الأولى لهذه العلاقة القيّمة بين الجانبين، والذي سيتوفر لدى سوق "جوجل كلاود" الإلكتروني. حيث يمكن للمطورين ومشغلي أنظمة توليد الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS)، إلى جانب شركات توليد الطاقة التقليدية والتجار والجهات المشاركة في أسواق الطاقة، استخدام البيانات التي يوفرها حل Velocity Suite Power Prices لصنع قرارات بشكل أفضل وأسرع حول المشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة.

وقال "ماسيمو دانيلي"، العضو المنتدب لقطاع أتمتة الشبكة في "هيتاشي إنرجي": "تأتي البيانات والتحليلات في صلب تحول الطاقة وتلعب دوراً حاسماً في تطور الشبكة. يطلب عملاؤنا حول العالم حلول تساعدهم على تحقيق أهداف الاستدامة والنتائج التجارية بشكل سريع وعلى نطاق واسع. ومن شأن توفير تطبيق Velocity Suite Power Prices عبر شراكتنا مع "جوجل كلاود" أن يساعد العملاء الدوليين في تسريع وتيرة صنع القرارات، وتحسين الاستثمارات، وتعزيز التحول الرقمي لأعمالهم الخاصة".

وبدوره، قال "روي تافور"، العضو المنتدب في شركة "جوجل كلاود": "من خلال توفير تطبيق Velocity Suite على "جوجل كلاود"، تعمل "هيتاشي إنرجي" على تمكين العملاء من نشر منصتها على بنية تحتية موثوقة ومستدامة ومساعدتهم على الاستفادة بشكل أفضل من الكميات الهائلة من البيانات خلال رحلتهم لتعزيز ربحية واستدامة أعمالهم"، مؤكداً أن "الاستدامة هي قوة دافعة وراء عمليات التحول الرقمي التي تنفذها العديد من المؤسسات، ونحن فخورون بالشراكة مع "هيتاشي إنرجي" لدعم جهود الشركات العالمية في إدارة أنشطتها التجارية على نحو مسؤول ومستدام".

ويعد حل Velocity Suite Power Prices، المستمد من تطبيق Velocity Suite الرائد على مستوى الصناعة من "هيتاشي إنرجي"، بمثابة تطبيق جديد يعتمد على واجهة برمجة تطبيقات API، ويمنح العملاء العالميين وصولاً سهلاً إلى استخبارات سوق الطاقة. حيث يعمل التطبيق على الإبلاغ وتوجيه وتسريع عمليات التخطيط وتحليلات الايرادات للشبكة التحويلية ومشاريع الطاقة المتجددة. وتؤدي القوة الحاسوبية لتكنولوجيا "جوجل كلاود" دوراً فعالاً في أتمتة وتعزيز مجموعة البيانات الواسعة لتطبيق Velocity Suite Power Prices.

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نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

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حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.