تشمل الاتفاقية كامل محفظة حلول شبكات الطاقة من "هيتاشي إنرجي" للوصول إلى نظام طاقة مستدام منخفض الانبعاثات الكربونية

دبي: أعلنت "هيتاشي إنرجي"، وهي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، اليوم، إبرامها اتفاقية تعاون استراتيجية مع "إكوينور" Equinor، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، وذلك للتعاون في مبادرات الكهربة وتوليد الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية حول العالم.

وتؤكد الاتفاقية على التزام الشركتين بجهود تسريع وتيرة تحول الطاقة وتطوير نظام طاقة أكثر استدامة ومرونة وأماناً. وتعتمد الاتفاقية على التعاون الطويل والناجح بين الشركتين على مدى عقود عديدة. حيث زوّدت "هيتاشي إنرجي" شركة "إكوينور"، خلال تلك الفترة، بحلول وتقنيات رائدة خاصة بشبكات الطاقة في العديد من المشاريع، على غرار "دوجر بانك ايه" و"بي" و"سي"، أكبر مزرعة لطاقة الرياح البحرية في العالم، ومشروع "ترول ايه"، أول وصلة تيار مباشر عالي الجهد في العالم لنقل الطاقة من الشبكة البرية.

وتشتمل مجالات التركيز الأولية للتعاون على تطوير تصاميم أساسية قياسية يتم تطبيقها على أنظمة نقل التيار المباشر عالي الجهد والتيار المتناوب عالي الجهد لربط مزارع الرياح البحرية ومرافق انتاج "إكوينور" بشبكات الطاقة البرية.

وبهذه المناسبة، قال "نيكلاس بيرسون"، العضو المنتدب لوحدة أعمال دمج الشبكات في شركة "هيتاشي إنرجي": "نحن سعداء بتعميق علاقتنا طويلة الأمد مع واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة وبمساعدة "إكوينور" على تحقيق طموحها في الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول منتصف هذا القرن"، وأضاف: "من خلال تضافر جهودنا، نشكل فريقاً قوياً لدعم المجتمع في تحقيق هدف اتفاق باريس للمناخ وخلق مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة".

وبدوره، قال "جير تونجسفيك"، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والحفر والشراء في "إكوينور": "تعتبر هيتاشي إنرجي شريكاً موثوقاً لإكوينور لسنوات عديدة. وتعد اتفاقية التعاون الاستراتيجية هذه بمثابة دلالة على الطموحات المشتركة لزيادة قدراتنا التنافسية في التحول الجاري في مجال الطاقة. وسيشكل توحيد الحلول التقنية عاملاً رئيسياً للنجاح، ونتطلع قدماً للارتقاء معاً بإمكاناتنا إلى آفاق جديدة".

ويغطي نطاق الاتفاقية المحفظة الكاملة من تقنيات وحلول شبكات الطاقة من "هيتاشي إنرجي". وهذا يشمل تكنولوجيا IdentiQTM، التوأم الرقمي لحلول التيار المباشر عالي الجهد HVDC وتحسين جودة الطاقة من "هيتاشي إنرجي"، الذي يوفر فوائد ملموسة على امتداد دورة حياة تصميم وبناء وتشغيل الأصول والمحافظة عليها، وتوصيلات شبكات الطاقة

البرية والبحرية النموذجية والجاهزة Grid-eXpandTM، التي تجعل من ربط المرافق بالشبكة عملية أسرع وأكثر بساطة وفعالية، إضافة إلى حلول OceaniQTM مثل المحولات ومنتجات الجهد العالي التي يمكنها العمل بسلاسة على اليابسة وفي البيئة البحرية وتحت سطح البحر، وحلول أتمتة الشبكات التي تحافظ على عمل الأصول الكهربائية البرية والبحرية بطريقة موثوقة وآمنة.

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نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.