يعمل الحل المعياري على كهربة المحللات الكهربائية ويساهم في صناعة صلب أكثر استدامة

القاهرة: قامت شركة هيتاشي إنرجي بتسليم محطة الطاقة (E-House) لشركة أوفاكو Ovako، الشركة الأوروبية الرائدة في مجال تصنيع الصلب وواحدة من أكبر شركات إعادة تدوير الصلب في بلدان الشمال الأوروبي (البلدان النوردية)، وذلك من أجل توصيل التيار الكهربائي لمحلل ذو قدرة تصل إلى 20 ميجاوات في هوفورس، السويد. ويعد هذا المصنع هو الأول في العالم لتسخين الصلب بالهيدروجين قبل درفلته، حيث يتم استخدام الهيدروجين لتزويد الشاحنات التي تعمل بخلايا الوقود، على أن يتم استخدام الحرارة الزائدة من المصنع في التدفئة المركزية.

ويأتي هذا الإنجاز نتاجًا للتعاون بين كل من شركات هيتاشي إنرجي وأوفاكو، ومجموعة فولفو، وإتش2 جرين ستيل، ونيل هيدروجين، والذي كان قد تم الإعلان عنه في صيف عام 2021. وتحظى المبادرة أيضًا بدعم من وكالة الطاقة السويدية بهدف ترسيخ استخدام الهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي، وزيادة المعرفة حول إمكانيات الوقود وتحقيق إنتاج فعال من حيث التكلفة.

قامت شركة هيتاشي إنرجي بتزويد حل الشبكة إلى المكدس المعياري والمبني في المصنع بمكونات رئيسية مثل المحولات والمقومات ومعدات التحكم ذات الصلة ووصلات التيار العالي المطلوبة من أجل تحويل التيار المتردد من شبكة التوزيع إلى تيار مباشر يستخدم في المحلل الكهربائي.

وفي هذا السياق، صرح السيد/ محمد حسيني العضو المنتدب لشركة "هيتاشي إنرجي" مصر وشمال إفريقيا، قائلاً: "نفتخر بالتعاون مع أوفاكو وبمشاركتنا في رحلة النهوض بصناعة الصلب المستدامة. ويمثل هذا المشروع علامة فارقة لقدرته على تقليل الانبعاثات العالمية بشكل كبير، حيث تستمر الرحلة في السويد والعالم معًا."

وأضاف: "نلتزم بمواصلة دفع حدود الابتكار من خلال تقديم خدمات استشارية وتقنيات رائدة لتسريع تحول الطاقة، كما أن حلولنا لقطاع الهيدروجين تدعم توليد طاقة نظيفة تتسم بالكفاءة والموثوقية."

ومن جانبه، قال السيد/ ماركوس هيدبلوم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوفاكو: "يساهم مصنع الهيدروجين في تعزيز مكانة السويد في مجال الابتكارات المستدامة، فهناك طلبًا متزايدًا على الصلب المحايد كربونيًا، والذي نحتل مكانة رائدة في إنتاجه، كما أن هناك اهتمامًأ كبيرًا بهذه الأنواع من الحلول الجديدة داخل الصناعة. الآن، نحن نرسم الطريق للمضي قدمًا نحو تصنيع حرارة صناعية عالية الجودة خالية تمامًا من الوقود الأحفوري، وليس فقط للصلب."

وتركز شركة هيتاشي إنرجي اهتماماتها على تطوير المنتجات والحلول والخدمات المبتكرة التي من شأنها أن تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة لكل من العملاء والشركاء، بما يتضمن طرقًا لتسخير الهيدروجين الأخضر من أجل مستقبل خالٍ من الكربون. ويعد الهيدروجين الأخضر مكونًا جديدًا ومكملًا في مجال الكهربة. وبفضل خبرتها الواسعة في مجال توصيل الشبكات وحلول جودة الطاقة، يمكن للشركة أن تضيف قيمة كبيرة عن طريق تطوير تقنيات رائدة تساهم في تحقيق التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة وجودة الطاقة العالية وشبكات طاقة تتسم بالموثوقة والمرونة.

وكان قد افتتح كل من رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون والسفير الياباني نوك ماساكي والرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوفاكو ماركوس هيدبلوم وممثلين رئيسيين من شركة هيتاشي إنرجي ومجموعة فولفو وإتش2 جرين ستيل، ونيل هيدروجين مصنع الهيدروجين داخل محطة هوفورس يوم 5 سبتمبر 2023.

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نبذة عن شركة "هيتاشي إينرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

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