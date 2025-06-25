دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "هيبريد"، الشركة الرائدة في مجال توفير تقنيات البث عبر الانترنت المبتكرة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن تعاون استراتيجي مع "علي بابا كلاود" لتقديم خدمات بث وبنية تحتية رقمية شاملة للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويجمع هذا التعاون بين منصة " هيبريد " المتطورة للبث الرقمي وقدرات "علي بابا" القوية في البنية التحتية، بهدف دعم تقديم المحتوى، وتحسين أداء الشبكات، وتوفير حلول قابلة للتطوير ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لسوق الشرق الأوسط. وتهدف الشراكة إلى تمكين الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الإعلام والاتصالات والترفيه، عبر توفير بيئة سلسة للبث عبر الانترنت ودعمها بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الموثوقة.

وقال فيكتور صوما، المؤسس والمدير التقني لشركة هيبريد: "يسعدنا التعاون مع علي بابا كلاود لتقديم أحدث حلول البث والبنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. وسنعمل من خلال هذا التعاون على مساعدة عملائنا في الكشف عن الامكانيات الجديدة المتاحة لهم عبر تقديم خدمات بث عالية الجودة وسريعة الوصول، مدعومة ببنية تحتية قوية ومتقدمة وقابلة للتطوير. وتمثل هذه الشراكة خطوةً مهمةً ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في المنطقة".

بدوره، قال إريك وان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في علي بابا كلاود إنتليجنس: "يسرنا التعاون مع رواد محليين مثل هيبريد لتزويد الشركات في المنطقة بحلول إعلامية متقدمة مدعومة بالبنية التحتية السحابية القوية لـشركة علي بابا كلاود. ومن خلال هذه الشراكة، نلتزم ببناء منظومة مستدامة ومزدهرة تدعم عملاءنا وشركاءنا المحليين لاعتماد الرقمنة والاستفادة منها بشكل كامل في عصر الذكاء الاصطناعي".

وتسهم الخبرة المشتركة لكل من "هيبريد" و"علي بابا كلاود" في تحسين شبكات توصيل المحتوى، وتسريع الوصول، وتسهيل إعداد وإطلاق منصات البث للعملاء من خلال منظومة متكاملة، والارتقاء بالتجربة العامة للمستخدمين. كما تلتزم الشركتان بالابتكار المستمر وتطوير الحلول التي تركز على العملاء، والتي تواكب المشهد الرقمي المتطور بشكل مستمر ومتسارع في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

نبذة عن علي بابا كلاود

تأسست "علي بابا كلاود" في عام 2009، وهي الذراع الرقمي والتكنولوجي لمجموعة علي بابا. توفر الشركة مجموعة كاملة من خدمات الحوسبة السحابية لعملائها حول العالم، بما في ذلك الحوسبة المرنة، قواعد البيانات، التخزين، خدمات الشبكات الافتراضية، الحوسبة واسعة النطاق، الأمن السيبراني، تحليلات البيانات الضخمة، وتعلم الآلة وخدمات الذكاء الاصطناعي. وقد صنفتها "غارتنر" كأكبر مزود للبنية التحتية كخدمة (IaaS) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث الإيرادات بالدولار الأمريكي منذ عام 2018، كما حافظت على مكانتها كأحد أكبر مزودي خدمات الحوسبة السحابية العامة عالميًا منذ العام نفسه، بحسب "IDC"

نبذة عن هيبريد

هيبريد شركة إماراتية متخصصة في تقنيات الأداء المتقدم للبث عبر الانترنت وتلتزم الشركة بتقديم أحدث حلول البث ابتكارا وأعلاها قابلية للتخصيص وللتصعد، لكي تدعم أوسع مجموعة من القطاعات. وتشتهر هيبريد بمنصتها المتطورة والمعتمدة للبث الرقمي العالي الجودة والجاهز للاستثمار عالميا كما تتميز بنهجها الذي يضع العميل في المقام الأول.

-انتهى-

#بياناتشركات