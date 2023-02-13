خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بحضور سمّو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومعالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وقع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي و"إينوك" في دراسة جدوى لإنشاء وتطوير وتشغيل مشروع تجريبي متكامل مشترك لاستخدام الهيدروجين في التنقل بالاستفادة من منشأة إنتاج الهيدروجين الأخضر الحالية لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومعرفة اينوك بسوق الوقود والوصول للمتعاملين.

تم توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023، بحضور عدد من مسؤولي المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي وإينوك.

تدعم مذكرة التفاهم استضافة دولة الامارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) أواخر العام الحالي. ويشتمل المشروع على دراسة جدوى لبناء محطة لتوفير خدمة التزويد بوقود الهيدروجين، بما يسهم في تحقيق أهداف مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدام، ويدعم النظام الوطني للمركبات الهيدروجينية الذي يهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات وفتح الأسواق المحلية أمام المركبات الهيدروجينية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "ترتبط هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة اينوك بشراكة استراتيجية تدعم رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في الاستدامة والتحوّل الأخضر، حيث يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة "إينوك" لاستخدام الهيدروجين الأخضر الذي يعد من بين مصادر الطاقة الصديقة للبيئة ويمثل أحد ركائز مستقبل مستدام يعتمد على تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050."

وأضاف معالي الطاير: "يدعم مشروع "الهيدروجين الأخضر" استضافة الدولة للدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، وينسجم مع التزام دبي الراسخ بالاستدامة ودعمها الحثيث لقضايا الطاقة وتغير المناخ، ورؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث نسير بخطى حثيثة لإعداد ملامح خارطة طريق لاستراتيجية الهيدروجين الأخضر يتم تنفيذها على مراحل، وكذلك استراتيجيتنا لتنويع مصادر الطاقة وزيادة حجم الاستثمار بها، عبر دعم الابتكار والبحوث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة ومن بينها الهيدروجين الأخضر الذي يصفه البعض بأنه "وقود المستقبل"، وسيلعب دوراً مهماً ليس فقط في مزيج الطاقة العالمي، ولكن أيضاً في التخفيف من آثار الاحتباس الحراري."

ومن جانبه قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي يأتي استجابةً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ’حفظه الله‘ العام 2023 "عام الاستدامة " في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي’ رعاه الله‘، إضافةً إلى انسجام الاتفاقية مع جهود مجموعة اينوك للتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وذلك بهدف ترسيخ قواعد الاقتصاد الأخضر وتقديم نموذج عالمي يحتذى به في استحداث وتبنّي حلول وبدائل الطاقة الصديقة للبيئة".

وأضاف سعادة الفلاسي: "يسعدنا تعزيز الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال هذه الاتفاقية نظراً للجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في مجال الاستدامة وتوفير حلول الطاقة الصديقة للبيئة، ونؤكد أن مجموعة اينوك ماضية قدماً في دعم جهود التحوّل في مجال الطاقة في دولة الإمارات، مع الالتزام في الوقت ذاته بتوفير إمدادات مستمرة للطاقة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي مساهمة مجموعة اينوك في هذه الاتفاقية لتأسيس محطات تزويد لوقود الهيدروجين إنطلاقاً من الدور الحيوي والفاعل الذي تساهم به اينوك في مجال تزويد الوقود في الدولة وخبرتها الواسعة في هذا المجال."

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