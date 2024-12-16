أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: التقى معالي رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، السيد فيصل الهيمص، خلال زيارة رسمية إلى أبوظبي، مع الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، السيد عبد الله سالم النعيمي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين سوق العراق للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية. تم التركيز على توقيع اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل في أسواق المال.

كما تم مناقشة آلية دخول سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة "تبادل" الرقمية التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022. تعد منصة "تبادل" أول مركز تبادل رقمي في المنطقة قائم على نموذج الوصول المتبادل إلى الأسواق، والذي يضم حالياً 8 أسواق مالية مشاركة. وأكد السيد الهيمص في هذا السياق على أهمية هذا التعاون في تعزيز دور سوق العراق للأوراق المالية على المستوى الإقليمي، وكذلك في تطوير بيئة الاستثمار في العراق.

من جانبه، أبدى السيد عبد الله النعيمي استعداد سوق أبوظبي للأوراق المالية لدعم هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العراقية سيعزز من تبادل المعرفة والخبرات بين الأسواق المالية الإقليمية، ويعزز دور أسواق المال في النمو الاقتصادي. وقال النعيمي: "نحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية نؤمن بقوة التعاون بين الأسواق المالية، ونتطلع إلى تحقيق نجاحات مشتركة مع هيئة الأوراق المالية العراقية، بما يسهم في تطوير أسواق المال وتعزيز الاستثمار في المنطقة."

وقد شارك السيد الهيمص في مؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" السنوي لعام 2024، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية. حضر المؤتمر أكثر من 800 من القادة والخبراء، بينهم ممثلون عن 150 جهة مصدرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، و33 سوق مالية، إضافة إلى أكثر من 150 من المشاركين في الأسواق المالية المحلية والعالمية.

كما وفر المؤتمر منصة متميزة لتبادل الرؤى والأفكار بين أكثر من 80 خبيرًا من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشوا قضايا مهمة تؤثر في أسواق رأس المال، مثل نمو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الذكاء الاصطناعي في علاقات المستثمرين، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في التمويل الإسلامي.

هذا التعاون المشترك بين هيئة الأوراق المالية العراقية وسوق أبوظبي للأوراق المالية يعكس التزام العراق بتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز دور أسواق المال في دعم النمو الاقتصادي الإقليمي.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

-انتهى-

#بياناتحكومية