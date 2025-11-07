الرياض– من 15 إلى 17 ديسمبر 2025، ستتجه أنظار عالم الضيافة إلى العاصمة الرياض حيث ينطلق معرض "هوست العربية"، الذي تنظمه شركة "فييرا ميلانو" بالتعاون مع "سيمارك"، ليجلُب إلى المملكة منظومة "هوست ميلانو" الشهيرة، أكبر معرض عالمي للضيافة الاحترافية، بصيغة جديدة تهدف إلى ربط العلامات التجارية الإيطالية والدولية بالمشترين وصنّاع القرار في المنطقة.

يُقام المعرض في إطار الاستراتيجية الوطنية للضيافة التي تندرج ضمن رؤية السعودية 2030، ليشكّل منصة تجمع بين أبرز العلامات العالمية وقادة القطاع المساهمين في تطوير مجالات الفنادق والمطاعم والمشاريع الفاخرة في عالم الطهو.كما أنّ "هوست العربية" ينعقد بالتزامن مع النسخة الرابعة عشرة من معرض "هوريكا السعودية" في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ليشكّل الحدثان معًا منصة موحدة تجمع بين الابتكار والتواصل المهني، وترتقي بمعايير قطاع الضيافة في المنطقة إلى آفاق جديدة.

تحالف استراتيجي لرؤية جديدة في عالم الضيافة

يأتي التعاون بين "هوست العربية" و"هوريكا السعودية" ليؤسس لمنظومة متكاملة تمنح الزوار تجربة شاملة تغطي مختلف جوانب قطاع الضيافة، في بيئة يلتقي فيها التميز العالمي بالطموح الإقليمي.

وسيشكل المعرض جزءًا من منصة دولية تجمع بين خبرة "هوست ميلانو" العالمية ومكانة "هوريكا السعودية" الراسخة محليًا، لتضع معيارًا جديدًا لمستقبل الضيافة في المنطقة.

ويهدف هذا التعاون إلى استقطاب نخبة من المتخصصين في القطاع، من مشترين وطهاة وموزعين واستشاريين ومستثمرين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، في بيئة أعمال نابضة تتيح فرصًا واعدة وتدعم نمو أحد أكثر الأسواق العالمية تطورًا وحيوية.

تجربة متكاملة تجمع بين الأعمال والمعرفة والإبداع

يقدّم "هوست العربية" للمملكة رؤية مبتكرة وروحًا عالمية وخبرة ريادية مماثلة لتلك التي جعلت من ميلانو وجهة مرجعية في عالم الضيافة.

ويتيح المعرض تجربة شاملة ومنظمة تمتد عبر قطاعات متخصصة تركّز على الآلات والمعدات الاحترافية، وتشمل مجالات الخدمات الغذائية، المقاهي والقهوة، المخابز والبيتزا، المثلجات والحلويات، وأنظمة البيع الذاتي، بالإضافة إلى الأثاث وأدوات المائدة.

ويمثل كل قطاع محورًا تفاعليًا يستعرض أحدث التقنيات والمواد المستدامة والحلول الرقمية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الضيافة وتطوير معاييره عالميًا.

أما معرض "هوريكا السعودية"، الذي تنظمه شركة "سيمارك"، فسيُركّز على إبراز المنتجات النهائية من خلال عروض تذوّق ومسابقات مباشرة واستعراضات تفاعلية وتجارب غامرة تحتفي بثقافة الطهو وفنون الضيافة، بما في ذلك فعالية "معرض الشوكولاتة والحلويات".

يشكّل كلٌّ من "هوست العربية" و"هوريكا السعودية" أكثر من مجرد حدثين تجاريين، إذ يقدّمان منصة متكاملة للتطوّر والتفاعل في عالم الضيافة العالمي، تتيح للمشاركين استكشاف الرحلة الكاملة للقطاع — من الفكرة والإنتاج إلى التوريد والعرض النهائي — في تجربة تجمع بين الفرص التجارية، وبناء العلاقات المهنية، والتطبيق العملي المباشر.

سيُقام معرض "هوست العربية" خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025 في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بالتزامن مع معرض "هوريكا السعودية" في الرياض.

نبذة عن هوست العربية

يُعد "هوست العربية" النسخة الدولية المنبثقة عن معرض "هوست ميلانو"، المعرض العالمي الرائد في مجال الضيافة الاحترافية الذي تنظمه شركة فييرا ميلانو. وبالاستناد إلى السمعة العريقة لمعرض "هوست ميلانو" في مجالي التميّز والابتكار، ينقل "هوست العربية" خبراته وشبكته الدولية إلى المملكة العربية السعودية، ليشكّل بوابة جديدة إلى سوق الضيافة سريع النمو في المنطقة.

يتمتّع "هوست العربية" بموقع استراتيجي يتيح له الاستفادة من طموحات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة عالمية رائدة في مجالات السياحة والضيافة والبنية التحتية. ومع الاستثمارات الضخمة التي يشهدها قطاعا السياحة والضيافة، توفّر المملكة فرصًا واعدة للشركات الطامحة إلى التوسّع في أسواق الخليج والمنطقة بأسرها.

ولا يقتصر هذا الحدث المميّز على كونه منصة استثنائية لعرض منتجات وخدمات وابتكارات العلامات العالمية، بل يقدّم أيضًا فرص تواصل حصرية ومصمّمة بعناية تجمع قادة القطاع والمستثمرين وأبرز المشترين والمؤثرين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم.

-انتهى-

#بياناتشركات