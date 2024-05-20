هورايزون مصر للتنمية العمرانية تُوقع اتفاقية مع الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف لتطوير أرض قرية العدالة بالساحل الشمالي على مساحة 125 فداناً

طرح الوحدات المتميزة بمجرد صدور القرار الوزاري وتخصيص الأرض

القاهرة في 20 مايو 2024: وقعت شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، الرائدة في مجال التطوير العقاري، اتفاقية شراكة مع الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف لتطوير وتنمية أرض "قرية العدالة" والذي يقع على مساحة 125 فداناً في الكيلو 183 بأفضل الأماكن بالساحل الشمالي. يتضمن عقد الشراكة إنشاء مجمع سكني ينبض بالحياة من خلال توفير كافة مفردات الحياة العصرية مع الحفاظ على الهوية المصرية تعبيراً عن الفخامة والهدوء والخصوصية.

وقد تم البدء في عملية اختيار أفضل المكاتب الاستشارية العالمية للتخطيط الرئيسي والتصاميم الخاصة بالمشروع، لتطوير واختيار أرقى التصميمات ونماذج البناء، ليمثل المشروع نقلة نوعية في الساحل الشمالي، خاصةً مع تركيزه على توفير وحدات سكنية مبتكرة. ومن المقرر طرح وحداته المتميزة للعملاء بمجرد صدور القرار الوزاري وتخصيص الأرض.

يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية شركة هورايزون مصر التي تهدف إلى تقديم نموذج أعمال متطور عبر بناء مشروعات سكنية استثنائية، ذات بصمة وتصميمات معمارية وانشائية تواكب أحدث الأنماط العالمية، وتلبي احتياجات وتطلعات العملاء والمستثمرين الباحثين عن عقار مبتكر وجديد، خاصة مع ازدياد الطلب على الوحدات السكنية المميزة في الساحل الشمالي.

عبر سمو الشيخ الدكتور ماجد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بإمارة عجمان، ورئيس مجلس إدارة شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، عن سعادته بالشراكة مع الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف لتطوير أرض "قرية العدالة" بالساحل الشمالي. وقال: "يعكس هذا التعاون إيماننا الراسخ بِما يتمتع به السوق العقاري المصري من إمكانيات هائلة وفرص استثمارية واعدة، خاصة مع اهتمام الدولة بهذا القطاع الاستراتيجي."

وأضاف سموه: "الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية التي قامت بها مصر، تُمثل خطوة إيجابية كبيرة من شأنها تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. ونحن نثق بِما تتمتع به مصر من بيئة استثمارية جاذبة تُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصةً القطاع العقاري الذي يشهد طفرة حقيقية على كافة المستويات والاصعدة."

من جانبه صرح المستشار محمود علاء، رئيس الجمعية الاجتماعية لمستشاري الاستئناف، ان المفاوضات استمرت قرابة الأربعة أشهر، وتم اختيار شركة هورايزون مصر كأفضل العروض المتقدمة لريادتها وخبرتها في مجال التطوير العقاري. وقال: "تمتلك هورايزون مصر خبرة واسعة وسمعة طيبة في مجال التطوير العقاري، وهو ما شجعنا على التعاون معهم في تطوير مشروع أرض "قرية العدالة" بالساحل الشمالي، الذي نثق في أنه سيكون إضافة مميزة للمنطقة، وذلك تأكيداً على التزامنا بتقديم أفضل الخدمات للسادة المستشارين، ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم."

وأكد أن هذه الشراكة ترسخ التزام الطرفين بتقديم مشروعات عقارية مميزة تساهم في تنمية الاقتصاد المصري. وثمن حرص الحكومة على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالأرض، وهو ما يعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية، وحرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة المجال العقاري.

تجدر الإشارة إلى أن شركة هورايزون مصر تأسست عام 2021 وتتمتع بضم عدد من الكفاءات والخبرات الإقليمية لتمكين الشركة من المنافسة واحتلال مكانة متميزة في سوق العقارات المصري. وتقدم الشركة مشروع "سعادة" على مسحة 370 فدانا بقلب مدينة القاهرة، ويعد مجمع سكني لا مثيل له في الفخامة والتطور، حيث يمزج بين الاصالة المصرية القديمة وسحر الحياة الحديثة في مكان واحد.

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