يعزز هذا التعاون مكانة خدمات هواوي كلاود كقوة دافعة في رحلة التحول الرقمي في مصر

القاهرة، مصر: أعلنت هواوي كلاود (Huawei Cloud)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بي أم للتمويل الاستهلاكي "سهولة" (Souhoola) لدعم خدمات الدفع الرقمي عبر الاستفادة من أحدث تقنيات هواوي كلاود، وذلك بالتعاون مع شريك الأعمال المعتمد، شركة دو لتكنولوجيا المعلومات (DOIT)، حيث بدأت شركة سهولة في استخدام خدمات هواوي كلاود، مما يُعزِّز قدراتها ويُحسِّن أداءها بشكل ملحوظ، كبداية استباقية وفعالة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تهدف الى تقديم الخدمات السحابية لمعظم شركات القطاع بما يتوافق مع القوانين والمتطلبات المصرية.

وقّع مذكرة التفاهم السيد/ جو فوتشو، الرئيس التنفيذي لهواوي كلاود في مصر، والسيد/ أحمد الشنوانى، الرئيس التنفيذي لشركة بي ام للتمويل الاستهلاكي "سهولة"، وبفضل توظيف تقنيات هواوي كلاود المتطورة وحلولها السحابية الرائدة، ستتمكن "سهولة" من الارتقاء بتجربة العملاء، وتبسيط العمليات، وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء مصر، ومن خلال تطوير منصة رقمية متكاملة، سيتمكن العملاء من إدارة شؤونهم المالية بسهولة وأمان تام، وبفضل رؤيتهما المشتركة للابتكار الرقمي، تسعى الشركتان إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد/ جو فوتشو، الرئيس التنفيذي لهواوي كلاود في مصر: "منذ إطلاق خدمات هواوي كلاود في مصر، ونحن ملتزمون بتمكين الشركات في رحلتها نحو التحول الرقمي. في عصر الحلول السحابية، نهدف إلى تمكين المؤسسات من تعزيز كفاءتها التشغيلية، ومن خلال شراكتنا مع شركة بي أم للتمويل الاستهلاكي "سهولة"، نعمل على تطوير حلول الدفع وتسريع التحول الرقمي في قطاع التكنولوجيا المالية، لنكون الشريك الموثوق الذي تعتمد عليه الشركات لتحقيق التميّز والنجاح في هذا القطاع المتنامي."

من جانبه، صرّح السيد/ أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة بي ام للتمويل الاستهلاكي "سهولة": "نفخر بشراكتنا مع هواوي كلاود، إذ يُمثّل هذا الاتفاق نقطة تحول جوهرية في مسيرة 'سهولة' نحو الابتكار وتوسيع نطاق خدماتنا المالية في مصر. من خلال الاستفادة من تقنيات هواوي السحابية المتطورة والآمنة، نعزز قدرتنا على تقديم حلول تمويلية سهلة وفعّالة للأفراد والشركات الصغيرة. هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في تسريع تحولنا الرقمي، وسيلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي، مما يضمن تمكين جميع المصريين من الوصول إلى الخدمات المالية التي يحتاجونها للارتقاء بحياتهم وتحقيق تطلعاتهم."

وصرح السيد /سامح قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة دو لتكنولوجيا المعلومات (DOIT )، بأن هذه الشراكة هي خطوة هامة في قطاع التكنولوجيا المالية كأول مشروع للشركة في هذا القطاع وبداية لتحقيق إنجازات أكبر مع شركة سهولة وباقي شركات القطاع بفضل المجهود الكبير من قبل فريق العمل ككل خاصاً الفريق التقني الذى حقق خطوات استباقية في توفير احتياجات شركة سهولة على مدار 5 شهور، تم إثبات خلالها الهدف من المشروع وقد كان لفريق العمل من شركة هواوي دورا بارزًا و فعالًا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير على المستوى الفني و تحقيق أهداف الإدارة العليا بكفاءة واحترافية.

من خلال هذه الخطوة الرائدة، تُرسِّخ هواوي كلاود وشركة بي أم للتمويل الاستهلاكي "سهولة" التزامهما الراسخ بالابتكار الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية في مصر، مما يمهد الطريق لازدهار قطاع التكنولوجيا المالية ويفتح آفاقًا جديدة لمستقبل أكثر نموا وكفاءة.

الجدير بالذكر أن هواوي أطلقت منطقتها السحابية في مصر في عام 2024، لتصبح أول شركة تنشئ سحابة عامة في المنطقة، والتي توفر حلول وخدمات هواوي كلاود المبتكرة والذكية، ما يجعلها مركزًا استراتيجيًا في شمال أفريقيا.

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