الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت هواوي كلاود عن انضمامها رسمياً للاتفاقية الإطارية الموحدة للخدمات السحابية مع هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية. وتتيح هذه الخطوة الاستراتيجية فرصة غنية لدعم مسارات التحول الرقمي وتوفير أساس تنافسي قوي لمختلف الجهات الحكومية في المملكة من خلال تقديم حلول متطورة وفق مفهومي "البنية التحتية كخدمة" (IaaS) و"المنصة كخدمة" (PaaS).

تعزز الاتفاقية الإطارية التي تم الإعلان عنها في منتدى كفاءة الإنفاق في الرياض بحضور هواوي كلاود كمزود رئيس للخدمات السحابية للجهات الحكومية في المملكة. ومن خلال "سوق اعتماد الإلكتروني"، ستوفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات السحابية الذكية التي تساعد الجهات الحكومية على دعم البنية التحتية السحابية وتبني تقنياتها المتطورة بالتماشي مع أعلى معايير سيادة البيانات داخل المملكة.

وبهذه المناسبة، قال لورانس ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كلاود السعودية: "تمثل الاتفاقية الإطارية الموحدة للخدمات السحابية نقطة تحول نوعية في رحلة التحول الرقمي للمملكة، حيث تتيح للجهات الحكومية إمكانية الوصول إلى أحدث تقنيات الحوسبة السحابية وفق إجراءات سلسة، مما يساهم في بناء قطاع عام أكثر كفاءة وتطوراً من الناحية التكنولوجية".

ومن خلال هذه الاتفاقية الإطارية، تقدم هواوي كلاود أساساً تنافسياً للجهات الحكومية لتسريع مسارات تحولها الرقمي. وتؤكد الاتفاقية الالتزام بالحفاظ على سيادة البيانات وضمان أعلى مستويات أمن المعلومات داخل المملكة، بالتوازي مع تحقيق كفاءة الإنفاق لتكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية من خلال نماذج مبتكرة ومرنة للاشتراك في الخدمة.

ويشكّل انضمام هواوي للاتفاقية الإطارية الموحدة للخدمات السحابية فرصة مهمة لها في السوق السعودي من خلال حصولها على حقوق تقديم خدمات الحوسبة السحابية بالتعاون مع مزودين مختارين للجهات الحكومية في المملكة عبر منصة "سوق اعتماد الإلكتروني".

الجدير بالذكر أن تصميم هواوي كلاود للخدمات السحابية لسوق المملكة يركز على أولوية تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع جهود التحول الرقمي في القطاع العام. ومن خلال الاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية، يمكن للجهات الحكومية تقليل تكاليف تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير مع الحفاظ على أعلى معايير الأداء والأمان. وتتمتع الاتفاقية بأهمية استراتيجية كونها أحد المحاور الهامة الداعمة لتحقيق مكانة ريادية للمملكة في مجال التحول الرقمي الحكومي ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق رؤية الحكومة لبناء قطاع عام أكثر كفاءة مرونة من خلال تبني تقنيات متطورة تمكنه من خدمة المواطنين بشكل أفضل بالتوازي مع كفاءة الإنفاق.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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