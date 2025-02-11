"هواوي كلاود منطقة الرياض" تبرز كمركز استراتيجي لتطوير الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وتخدم أكثر من 1,000 عميل و300 شريك في قطاعات الحكومة والتمويل والإعلام والتجارة الإلكترونية.

الرياض، المملكة العربية السعودية- في الوقت الذي يعيد فيه الذكاء الاصطناعي رسم ملامح الاقتصاد العالمي، أكدت هواوي كلاود خلال مؤتمر "ليب 2025" على التزامها الراسخ في دعم المملكة العربية السعودية في مسيرتها الطموحة نحو تحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي مع حفاظها على سيادة بياناتها. وسلطت الشركة الضوء على الدور المحوري لمركز "هواوي كلاود منطقة الرياض" كمركز استراتيجي لتطوير الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، كما وأكدت على أن بنيتها التحتية المتطورة وقدراتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي تساهم بشكل كبير في تمكين المملكة من تطوير حلول ذكاء اصطناعي محلية تلبي أهدافها التنموية الطموحة في هذا المجال الحيوي.

حققت "هواوي كلاود منطقة الرياض"، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2023، تطوراً متسارعاً لتصبح مركزاً محورياً لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا. وتوفر بنيتها المتطورة في ثلاث مناطق توافر خدمات معدلات زمن استجابة رائدة على مستوى القطاع تبلغ 25 مللي ثانية داخل السعودية و100 مللي ثانية عبر المنطقة الأوسع. وبعد حصولها على ترخيص فئة (ج) من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في عام 2023، عززت هواوي كلاود مكانتها بدخولها الاتفاقية الإطارية الوطنية للحكومة السعودية (NFA V2.0) في ديسمبر 2024، مما يتيح للجهات الحكومية شراء الخدمات السحابية مباشرة من الشركة.

وقال آلان تشي، رئيس هواوي كلاود في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "بصفتها شركة رائدة في مجال التطبيقات الصناعية للذكاء الاصطناعي، تعمل هواوي كلاود على تغيير آلية استفادة المؤسسات من الذكاء الاصطناعي. وتشكل ’هواوي كلاود منطقة الرياض‘ الركيزة الرئيسية لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المحلية التي تعكس احتياجات المملكة وقيمها الفريدة، ذلك أن نموها الكبير وخدمتها لأكثر من 1,000 عميل عبر مختلف القطاعات الحيوية يعكس ريادتنا في تقديم أحدث قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل هذا السوق الديناميكي. ولا شك أن قدرة المؤسسات السعودية على معالجة بياناتها محلياً مع إمكانية وصولها إلى قدرات الذكاء الاصطناعي عالمية المستوى تشكّل اليوم ميزة استراتيجية لها ضمن السوق العالمية المتنامية".

هواوي كلاود تمكّن الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات

استعرضت هواوي في مؤتمر "ليب 2025" مجموعة شاملة من ابتكاراتها التكنولوجية التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وتلتزم هواوي كلاود بمفهوم "الذكاء الاصطناعي للقطاعات" عبر توفيرها سلسلة نماذج Pangu الرائدة ومنها نموذج Pangu 5.0 المخصص لتزويد كافة القطاعات والمؤسسات والأفراد بخبراء مساعدين خاصين بهم، ويمثل هذا النموذج تقدماً كبيراً بفضل بنيته المكونة من ثلاث طبقات "5+N+X". ويتيح التصميم المتكامل للبنية الهرمية المنفصلة لنموذج Pangu 5.0 التكيف السريع مع متطلبات القطاعات المتغيرة، بينما تعمل خصائصه متعددة الوسائط والأحجام على تحسين التوافق بين السيناريوهات والنماذج بما يلبي متطلبات المؤسسات من حيث الكفاءة الاقتصادية والقدرة المهنية.

استكشف زوار المعرض كذلك Huawei Cloud DataArts، وهو خط إنتاج ذكي ومتكامل لإدارة تطوير البيانات. ويشمل هذا الخط قاعدة البيانات المؤسسية الموزعة عالية الكفاءة GaussDB، وخدمة بحيرة بيانات السحابة الأصلية (MRS)، وخدمة استكشاف بحيرة البيانات المدارة بالكامل بدون خادم (DLI)، وخدمة مستودعات البيانات لجميع السيناريوهات GaussDB (DWS)، وخدمة إدارة تطوير البيانات والخدمات الحكومية في مكان واحد DataArts Studio والقائمة على تجربة هواوي في مجال التحول الرقمي.

وتعمل حزمة Stack 8.5 التي أصدرتها هواوي كلاود مؤخراً على تعزيز هذه البنية عبر توفير أكثر من 120 خدمة سحابية داخلية. ويعمل هذا الإصدار المحسّن على تحسين الموثوقية والأمان مع تطوير قواعد البيانات وقدرات هندسة الذكاء الاصطناعي، ويتضمن 50 حلًا خاصاً بالسيناريوهات عبر ست قطاعات، ويدعم المبادرات بدءاً من السحابة المضيفة إلى السحابة الوطنية 2.0 وصولاً إلى تطبيقات سحابة الاتصالات.

ريادة ابتكارات "السحابة للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي للسحابة"

أسست هواوي بنية تحتية سحابية شاملة وحلولاً مخصصة لتلبية الاحتياجات الإقليمية. وتدعم هذه البنية التحتية تطوير المدن الذكية من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، بدءاً من الخدمات الحكومية إلى تطبيقات المؤسسات الخاصة. ويؤكد تركيز الشركة على نماذج اللغة العربية وحلول الذكاء الاصطناعي المحلية التزامها بجعل تقنية الذكاء الاصطناعي متاحة وملائمة للسوق السعودية.

ويعتمد نهج الذكاء الاصطناعي الذي تتبعه هواوي كلاود على استراتيجية ابتكار مزدوجة. حيث تستفيد "السحابة للذكاء الاصطناعي" (Cloud for AI) من ابتكارات البنية السحابية لبناء قدرات قوية وفعالة لنماذج الذكاء الاصطناعي وتنقيب البيانات. وفي الوقت نفسه، تجمع "السحابة للذكاء الاصطناعي" (AI for Cloud) بين هذه القدرات لتعزيز عمليات التطوير الخاصة بهواوي كلاود عبر خطوط إنتاج الذكاء الاصطناعي والإعلام والبرمجيات، مما يجعل هذه التطورات متاحة كخدمات خارجية تسرّع من عملية تطوير المؤسسات.

وتتحقق هذه الاستراتيجية من خلال بنية خدمات سحابية شاملة مكونة من ثلاث طبقات، حيث يتم في الطبقة الأولى تقديم البنية التحتية كخدمة للمؤسسات من خلال KooVerse - وهي بنية تحتية سحابية موزعة ذات بنية موحدة تغطي 96 منطقة توافر خدمات عبر 33 منطقة جغرافية، وتخدم العملاء في أكثر من 170 دولة. وتدعم هذه البنية التحتية النشر المرن عبر السحابات العامة والخاصة والسحب الطرفية لتلبية سيناريوهات التطبيقات المتنوعة.

أما الطبقة الثانية "التكنولوجيا كخدمة"، فتتيح توفير تقنيات وأدوات هواوي للمجتمع الأوسع نطاقاً. ومن خلال خطوط إنتاج تطوير الذكاء الاصطناعي مثل ModelArts، يمكن للمؤسسات تسريع رحلة تحديث تطبيقاتها. أما الطبقة الثالثة "التجربة كخدمة" (aPaaS)، فتوفر حلولاً قطاعية جاهزة للاستخدام متيحةً للمطورين الاستفادة من الخبرات المتراكمة في قطاعات الحكومة، والتمويل، والتصنيع، والنقل، والأرصاد الجوية.

وقال لورانس ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كلاود السعودية: "من خلال خطتنا الخمسية الطموحة لبناء قدرات 200,000 مطور، وتطوير الحلول مع 1000 شريك محلي، ودعم 2000 شركة ناشئة في السعودية، نستثمر في مستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة، الأمر الذي يتماشى مع رؤية السعودية 2030 ويؤكد التزامنا ببناء نظام إيكولوجي رقمي قوي يحافظ على سيادة البيانات ويطور قدرات الذكاء الاصطناعي في الوقت ذاته".

التأثير التحويلي عبر القطاعات الرئيسية

يتجلى التأثير التحويلي لحلول هواوي كلاود من خلال قصص النجاح البارزة عبر القطاعات الرئيسية. فقد استفادت منصة StarzPlay، ثاني أكبر منصة لبث المحتوى في المنطقة، من بنية هواوي السحابية الكاملة بدون خادم لتوفير خدمة مدفوعة لأكثر من 3.2 مليون مشترك خلال كأس العالم للكريكيت. وفي مجال التجارة الإلكترونية، حققت شركة "زود" التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، أداءً استثنائياً بزمن استجابة محلي يبلغ 25 مللي ثانية. كما حسّنت شركة "كاشن"، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، زمن استجابتها بنسبة 35% وكفاءتها التشغيلية بنسبة 40% مع خفض التكاليف الإجمالية للملكية بنسبة 30%.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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