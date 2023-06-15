خبراء هواوي يستعرضون رؤاهم حول أحدث المنتجات والتقنيات، وتوجهات القطاع، وتوقعات الأعمال المرتبطة بالشركاء الإقليميين

"شركة بعد للاتصالات" استعرضت دراسة حالة لشراكتها الناجحة مع هواوي في المملكة العربية السعودية وخططها المستقبلية لتطوير الأعمال

ألماتي، كازاخستان: اختتمت هواوي القمة الإقليمية الأولى لشركائها بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والتي أقامتها في مدينة ألماتي الكازاخستانية تحت شعار "النمو معاً للفوز بالمستقبل". وبحضور نخبة من أبرز قادة وخبراء القطاع في المنطقة، استعرض خبراء هواوي رؤى الشركة حول توجهات القطاع وتوقعات الأعمال المرتبطة بالشركاء الإقليميين. كما وناقشت القمة أطر العمل المشترك للارتقاء بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة من خلال الاعتماد على أفضل الخبرات والحلول التي من شأنها تمكين الشركاء على المشاركة بدور فاعل لتلبية الطلب المتزايد على الابتكارات التقنية في المنطقة ودفع عجلة بناء نظام إيكولوجي متنوع ومفتوح .

شهدت الفعالية أيضاً توقيع هواوي مذكرة تعاون استراتيجي مع "أفيكوم"، أحد أبرز مزودي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات في أذربيجان، وذلك لتوفير خدمات وحلول تقنية المعلومات والاتصالات لمؤسسات القطاعين العام والخاص في منطقة آسيا الوسطى. وبموجب الاتفاقية، ستقوم هواوي بإنشاء مركز ابتكار في العاصمة الأذربيجانية باكو لأغراض عرض الحلول التقنية واختبارها والتدريب عليها. ووقع على الاتفاقية كل من ديفيد شو، مدير عام "هواوي أذربيجان"؛ ويالشين نهماتوف، مؤسس شركة "أفيكوم".

عرضت هواوي خلال القمة أيضاً مجموعة متنوعة من منتجاتها وحلولها التقنية. وناقش المشاركون سبل تطوير قنوات الشركاء وفرص السوق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فضلاً عن "سياسة شركاء هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2023".

علاوةً على ذلك، استعرض عدد من أبرز شركاء هواوي دراسات الحالة الخاصة بهم لتبادل المعرفة حول أفضل ممارسات القطاع. وفي هذا السياق، استعرض إبراهيم الخربوش، الرئيس التنفيذي لشركة بعد للاتصالات، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، دراسة حالة حول تعاون شركته مع هواوي في المملكة العربية السعودية وخططها المستقبلية لتطوير الأعمال.

ومن جانبه، قال علاء الشيمي، المدير التنفيذي والنائب الأول لرئيس مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تتشارك هواوي مع شركائها أهدافاً عدة لعل أبرزها التعاون لبناء نظام ايكولوجي متنوع ومزدهر لتقنية المعلومات والاتصالات. وتتيح قمة شركاء هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فرصة مثلى لقياس مستوى التقدم الذي أحرزناه حتى الآن في إنشاء منظومة شركاء مزدهرة تدعم عملاءنا النهائيين بالتوازي مع استكشاف فرص جديدة في الاقتصاد الرقمي. كما أتاحت لنا القمة فرصة مهمة للترحيب بشركائنا من منطقة آسيا الوسطى التي تقع في صميم التوجهات العالمية للتحول الرقمي".

وألقى ديميتري نيكيتوف، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في شركة "مارفل للتوزيع"، كلمة حول "تطوير قنوات الشركاء وفرص التسويق في منطقة آسيا الوسطى" سلط خلالها الضوء على دور هواوي كمورد رئيسي لحلول مشاريع الأعمال لشركة "مارفل للتوزيع". وقال نيكيتوف بهذا الخصوص: "تسعى مارفل إلى تعزيز المنظومات الرقمية في منطقتنا للمساهمة في تطوير وتحويل العالم المعاصر بوتيرة متسارعة عبر تقديم باقة واسعة من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة".

اختتمت قمة شركاء هواوي أعمالها بحفل عشاء تخلله توزيع جوائز على عدد من شركاء هواوي من 19 دولة ضمن 32 فئة. كما وزعت الشركة جوائز على الرابحين في "مسابقة هواوي التقنية لشركاء الأعمال" التي نظمتها مؤخراً. وغطّت هذه المسابقة، التي أقيمت للمرة الأولى في المنطقة، ثلاثة مجالات رئيسية هي: اتصالات البيانات، وتخزين البيانات، والشبكات البصرية؛ وتركز على تسريع وتيرة التحول الرقمي لشركاء هواوي.

تتمتع هواوي بعلاقات متينة مع ما يزيد على 30,000 شريك حول العالم، بما في ذلك شركاء المبيعات، والحلول، والخدمات التشغيلية، والمواهب، والاستثمار والتمويل، ومؤسسات وشركاء القطاع. وعلى صعيد السوق العالمية، تواصل هواوي الاستثمار في برامج تطوير ورعاية وحفز ودعم الشركاء، ولا تدخر جهداً للحفاظ على عمليات تشغيلية صحية ضمن منظومتها. وستعمل مستقبلاً على زيادة الاستثمار في عقد شراكات استراتيجية، والحفاظ على سياسات مستقرة وتبنّي استراتيجيات الحوسبة السحابية بغية تطوير الشركاء ذوي القدرات العالية ورعاية المواهب المحلية في تقنية المعلومات والاتصالات.

يذكر أن "قمة شركاء هواوي" أقيمت خلال "كرنفال هواوي للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، الذي عقد تحت شعار "بنية تحتية رقمية رائدة لتحقيق قيمة جديدة معاً"، وجمع أبرز قادة الرأي في القطاع لاستكشاف إمكانات الرقمنة اللامحدودة. وعرضت هواوي خلال القمة أحدث ابتكاراتها وممارساتها في مجال الشبكات السحابية الذكية، وشبكات الجيل الخامس الثابتة، وتقنيات تخزين البيانات التي تسهم مجتمعةً في إرساء أسس تقنية موثوقة وصديقة للبيئة ترتكز على البيانات وتتيح المجال لازدهار التطبيقات المتنوعة. لمزيد من المعلومات حول "كرنفال هواوي للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023"، الرجاء زيارة: https://e.huawei.com/topic/2023-ae-meca-tech-carnival/ae/.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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