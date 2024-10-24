دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت هواوي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سلام موبايل، والتي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء لدى كلا الشركتين في السوق السعودي. تم توقيع الاتفاقية في حفل رسمي حضره السيد كيث لي، نائب رئيس شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية والمهندس أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة سلام، وبحضور عمرو الدسوقي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في سلام.

وتركّز مذكرة التفاهم على العديد من المبادرات التي ستنعكس إيجاباً على عملاء هواوي وسلام موبايل، بما في ذلك العروض الحصرية والخدمات المميزة التي ستتوفر من خلال متجر هواوي الرئيسي في واجهة روشن، الرياض. وستقدم سلام موبايل عروضًا حصرية لمستخدمي هواوي، مدعومة بمواد تسويقية متنوعة.

وقال السيد السيد كيث لي، نائب رئيس شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية: "تمثل هذه الاتفاقية فرصة للعمل مع سلام موبايل لتقديم تجارب رقمية متطورة للعملاء، ونحن سعداء بدعم هذا التعاون وتوفير المزيد من الخدمات الحصرية لمستخدمي هواوي من خلال سلام."

وقال المهندس أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة سلام: "تعكس هذه الشراكة مع هواوي التزامنا المشترك بالارتقاء بتجربة العملاء من خلال تقديم عروض وحلول مخصصة للارتقاء بتجاربهم الاتصالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم قيمة أكبر وراحة لعملائنا، مما يعزز من التزامنا بالتميز في كل ما نقدمّه."

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم سلام موبايل بطاقات قسائم لعملاء هواوي من خلال مجتمع My Huawei، لتعزيز التفاعل مع العملاء وتقديم قيمة مضافة للمستخدمين لدى الشركتين. ولتحسين تجربة العملاء بشكل أكبر، ستقوم هواوي بتركيب جهاز خدمة ذاتية خاص بسلام موبايل في المتجر الرئيسي لتوفير سهولة الوصول إلى خدمات سلام.

ومن الجوانب المهمة والمشوقة لهذا التعاون، تنظيم هواوي لبطولات رياضات إلكترونية في صالة عرض سلام موبايل بالرياض، مما يعكس تركيز الشركتين على تقديم تجارب مبتكرة وجذابة للعملاء.

حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تُعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاثة مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والشاشات الذكية وأجهزة انترنت الأشياء وغيرها.

في عام 2023، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي أكثر من 23 مليار دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 23.4% من إجمالي عائدات الشركة السنوية، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي على مدار العشر سنوات الماضية إلى أكثر من 154 مليار دولار أمريكي.

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