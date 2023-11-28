الرياض: أطلقت هواوي التحدي العالمي "أضيء حلقتك لصحة أفضل" على ساعات هواوي الذكية وتطبيق HUAWEI Health كجزء من إطلاق أجهزتها الجديدة القابلة للارتداء الرائدة في الموضة على مستوى العالم لتحفيز المستخدمين نحو صحة أفضل كل يوم. تم إطلاق برنامج "أضيء حلقتك لصحة أفضل" مع سفراء المنتجات القابلة للارتداء من هواوي السير مو فرح وباميلا ريف، مما يجلب تحديات حصرية ومحتوى لياقة بدنية لإلهام المستخدمين لبدء رحلتهم ليكونوا أكثر صحة وأكثر لياقة.

تحديات جديدة لإلهامك لصحة أفضل كل يوم

بدءًا من 16 أكتوبر 2023، دعا تحدي "أضيء حلقتك لصحة أفضل" المستخدمين من 20 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى إكمال حلقات النشاط باستمرار ومشاركة رحلتهم.

يمكن للمستخدمين تحديد أهدافهم اليومية عند وصولهم لأول مرة إلى حلقات النشاط على ساعتهم الذكية من هواوي، مثل أحدث ساعة HUAWEI WATCH GT 4 و HUAWEI Watch Series 4، أو من خلال HUAWEI Health App. يكسبهم إكمال جميع الحلقات الثلاث يومًا مثاليًا، ويكافئهم تحقيق خمسة أيام مثالية في أسبوع بميدالية أسبوع نشط. يمكن بعد ذلك عرض ميدالية الأسبوع النشط على ساعتهم الذكية من هواوي لعرض تفانيهم في الصحة واللياقة البدنية من خلال تحدي أضيء حلقتك لصحة أفضل.

يهدف تحدّي "أضيء حلقتك لصحة أفضل" إلى تحفيز المستخدمين على العيش بأسلوب حياة أكثر صحة من خلال الأهداف الشخصية وعناصر التحدّي مثل نظام الميداليات. من خلال الميزات الصحية الشاملة وخوارزميات البرامج المطورة على ساعات هواوي الذكية، يمكن للمستخدمين متابعة أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم.

حلقات نشاط مطوّرة لتجربة رحلة لياقة بدنية محسّنة

تعزيز الحملة يتم عبر حلقات الأنشطة الجديدة والمطورة، التي تم توفيرها في HUAWEI WATCH GT 4 التي تم إطلاقها مؤخرًا.

تساعد حلقات النشاط المستخدمين على تصور أهداف لياقتهم البدنية وتطوير عادات تمرين صحية من خلال توفير مؤشر واضح ومحفز لتقدمهم من خلال ثلاث حلقات تقدم: التحرك والتمرين والانتظار. تحسب حلقة الحركة عدد السعرات الحرارية المحروقة يوميًا من خلال أنشطة مختلفة مثل المشي أو التدريبات. تتتبع حلقة التمرين مدة التمرين، مما يوضح إجمالي الوقت الذي يقضيه في التمرين. تُظهر حلقة الوقوف المدة التي ظل فيها المستخدم نشطًا خلال اليوم، بما في ذلك الإجراءات البسيطة مثل الوقوف.

تجلب حلقات الأنشطة مزيجًا من الدراسة العلمية الدقيقة مع روح التصميم التي تتمحور حول المستخدم التي تشتهر بها هواوي. وقد تم تطويها بواسطة مركز أبحاث هواوي Huawei Finland، وهي تستخدم خوارزمية حساب مطورة. تضمن هذه الخوارزمية مقاييس متسقة ودقيقة وتقدم للمستخدمين تفصيلاً مفصلاً للسعرات الحرارية المحروقة عبر أنشطة يومية مختلفة، وتتبّع شامل لمدد التمرين، ورؤية شاملة للساعات النشطة للمستخدم، حتى مع مراعاة الإجراءات التي تبدو عادية مثل الوقوف.

تقدّم حلقات الأنشطة أيضًا عنصرًا من التحدّي من خلال الميداليات الجديدة. صمم مركز أبحاث التجميل في هواوي في ميلان هذه الميداليات لتكون رموزًا للإنجاز. تم تصميم كل ميدالية بدقة مع دمج تأثيرات مادية متنوعة مثل المعدن والمينا والسيراميك المنسوج. إنها تفاعلية، مع تصميم ثلاثي الأبعاد يسمح للمستخدمين "بقلبها" تقريبًا.

إلى جانب الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي، يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى حلقات النشاط عبر. HUAWEI Health App

تتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 4 بنسخ متعدّدة في المملكة العربية السعودية ابتداء من سعر 999 ريال وذلك لدى متجر هواوي الالكتروني وتجّار التجزئة المعتمدين.

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حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاثة مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والشاشات الذكية وأجهزة انترنت الأشياء وغيرها.

وقد انعكس النمو السنوي الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي الذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. ففي يناير 2022، كشفت Brand Finance عن قائمة Global 500 2022 لأهم العلامات التجارية في العالم، واحتلت هواوي المرتبة التاسعة، حيث أظهرت نموًا سنويًا بنسبة 28.6٪ في قيمة علامة هواوي التجارية لتصل إلى 71.2 مليار دولار أمريكي.

في عام 2022، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي 23.8 مليار دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 25.1٪ من إجمالي عائدات الشركة السنوية، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي على مدار العشر سنوات الماضية إلى أكثر من 144 مليار دولار أمريكي.