التصنيع المحلي في تركيا يساهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن النقل ويدعم سلاسل التوريد الإقليمية

جزء من أهداف هنكل العالمية لعام 2025 المتمثلة في تقليل استخدام البلاستيك الخام بنسبة 50% و30% في جميع منتجاتها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حازت هنكل منتجات المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على جائزة "صاحب العلامة التجارية المستدامة للعام" الذهبية المرموقة، ضمن جوائز Prime MEA 2025 التي أقيمت في دبي، وذلك تقديرًا لجهودها الرائدة في دعم الاقتصاد الدائري وتطوير حلول تغليف مستدامة في المنطقة.

جاء هذا التكريم بعد إطلاق مبادرة استخدام بلاستيك PET المعاد تدويره في عبوات شامبو Gliss، والتي تضمنت طرح عبوات تحتوي على 50% من البلاستيك المعاد تدويره في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة بارزة نحو تعزيز الاستهلاك المسؤول وبناء بنية تحتية للتغليف الدائري على نطاق واسع.

وفي هذه المناسبة، قالت فالنتينا ريفيرون، رئيسة قسم التغليف في هنكل منتجات المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تواجه الاستدامة في هذه المنطقة تحديات فريدة، بدءًا من اختلاف اللوائح المحلية وصولًا إلى الثغرات في البنية التحتية لإعادة التدوير". وأضافت: "جمعت هذه المبادرة بين الابتكار التقني والتنفيذ العملي الخاص بكل منطقة، وقد أرست معيارًا جديدًا لقطاع التجميل والعناية الشخصية".

ومن المحطات الرئيسية في المشروع، التحول إلى الإنتاج المحلي لعبوات PET المعاد تدويرها في تركيا، مما أتاح تأمين المواد محلياً، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن النقل، ودعم قطاع التصنيع الإقليمي. كما ساهم هذا التحول في تعزيز مرونة سلسلة التوريد، وهو أمر أساسي في منطقة متنوّعة وديناميكية مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتندرج هذه المبادرة ضمن أهداف هنكل العالمية للاستدامة لعام 2025، والتي تشمل تقليل استخدام البلاستيك البكر بنسبة 50%، وضمان قابلية إعادة التدوير أو الاستخدام لكافة مواد التغليف، واستخدام 30% من البلاستيك المعاد تدويره ضمن جميع منتجات قسم العلامات الاستهلاكية.

ومن خلال توسيع نطاق الابتكار المستدام في المنطقة، تؤكد هنكل التزامها بأجندة "النمو الهادف"، مُثبتة أن الأثر البيئي الحقيقي يمكن تحقيقه عندما تلتقي الطموحات العالمية مع العمل الفعّال على المستوى الإقليمي.

نبذة عن هنكل

تحظى شركة هنكل بحضور عالمي بارز عبر محفظة متوازنة ومتنوعة من المنتجات. وتحتل الشركة اليوم مكانة رائدة عبر وحدات أعمالها الثلاثة وذلك بفضل علاماتها التجارية القوية والتزامها بالابتكار والحلول التكنولوجية المتطورة. حيث تعد وحدة أعمال "هنكل لتقنيات المواد اللاصقة" رائدة عالمياً في سوق المواد اللاصقة وتغطي عملياتها جميع القطاعات في جميع أنحاء العالم. وفيما يخص منتجات الغسيل والعناية المنزلية والشخصية، تقدم هنكل مجموعة مميزة من المنتجات التي تحظى بشهرة وانتشار واسعين في العديد من الأسواق والفئات في جميع أنحاء العالم. وتفخر هنكل اليوم بأكثر من 140 عاماً من النجاح منذ تأسيسها في العام 1876. وقد سجلت الشركة في عام 2021، مبيعات قدرها 20 مليار يورو، وبلغت أرباحها التشغيلية المعدلة 2.7 مليار يورو. وتوظف هنكل أكثر من 52 ألف شخص على مستوى العالم، يمثلون فريقاً شديد التنوع توحده ثقافة راسخة وهدف مشترك هو تحقيق قيمة مستدامة، وقيم مشتركة. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الاستدامة، حققت هنكل مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات والتصنيفات العالمية، وهي مدرجة في بورصة داكس الألمانية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.henkel.com

تأسست هنكل الخليج في عام 1998، وشهدت نمواً سريعاً مع أكثر من 1,000 موظف يمثلون فوق 50 جنسية ويشكلون قوة عمل من أكفأ العمالة المحلية والوافدة. تدير هنكل مقرها الرئيسي في دبي بالإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مركزين للابتكار ومصنع لتقنيات المواد اللاصقة في أم القيوين. وفي السعودية، تقوم بإدارة مصنع لمنتجات الغسيل والعناية المنزلية في الرياض، ومصنعين لإنتاج تقنيات المواد اللاصقة في الدمام. الموقع الإلكتروني www.henkel-gcc.com

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