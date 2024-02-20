الرياض، المملكة العربية السعودية: أظهرت هنكل التزامها بالابتكار في مجال المستهلكين وتجارة التجزئة في النسخة العاشرة من قمة دائرة قادة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت في الرياض. وشارك باسل الشابوري، نائب الرئيس في أفريقيا ورئيس قسم التسويق للمناطق ذات النمو المرتفع في هنكل، في جلسة نقاش بعنوان "مستقبل التبضع".

وقدم الشابوري خلال المناقشة، رؤى قيمة حول الطبيعة المتنوعة للمتسوقين والتقسيم المتطور في دول الخليج فيما يتعلق بعادات التسوق. وسلط الضوء على التأثير المتزايد لنهج القناة الشاملة، وتأثيرها على أجيال مثل الجيل زد وجيل ألفا، وشدد على الدور المحوري الذي ستلعبه العلامات التجارية في تشكيل المشهد الرقمي لمساحة البيع بالتجزئة في الغد.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال باسل الشابوري: "أصبح المستهلكون في الشرق الأوسط ودول الخليج أكثر تنوعًا من أي وقت مضى، مما يمثل تحديًا مثيرًا ومعقدًا لتجار التجزئة والمصنعين. وفي الوقت نفسه، فإن الفرص المتاحة في هذا السوق المتطور كبيرة، ونحن على استعداد لاغتنامها."

وانضم إلى الشابوري مجموعة متميزة من قادة الصناعة، بما في ذلك أدريانو أروجو، رئيس شركة "أوكادو سوليوشنز" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، وفريدريك ليفي بيرولت، الرئيس التنفيذي لأسواق الراية، وشهيم محمد، المدير الاقليمي في متاجر لولو هايبر ماركت في السعودية.

أدار الجلسة سيريل فابر، الشريك الأول في شركة "بين آند كومباني الشرق الأوسط"، وبحثت اللجنة التطورات المعقدة للاتجاهات الناشئة في تجارة التجزئة للبقالة، وسلطت الضوء على الابتكارات المتطورة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة، وتجارب التسوق الغامرة، وتقديم المحتوى المخصص. واستكشفت الجلسة الدوافع الرئيسية للتغيير والابتكارات الرائدة التي تعيد تعريف تجربة تسوق البضاعة.

واختتمت اليوم النسخة العاشرة من قمة دائرة قادة التجزئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي عقدت تحت شعار "الابتكار الجريء: التخطيط للمراحل التالية"، لتضع علامة فارقة جديدة للمملكة العربية السعودية وقطاع التجزئة الاستهلاكية في المنطقة وسعيها المستمر نحو النمو المستدام وتعزيز النمو الاقتصادي.

تفتخر هنكل في دول الخليج بمحفظة متنوعة من العلامات التجارية الاستهلاكية تشمل منتجات وعلامات تجارية مشهورة وجدت صدى لدى المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك شوارزكوف، وباليت، وبرسيل. وبعد دمج وحدتي أعمال الغسيل والعناية المنزلية مع العناية بالجمال التابعتين لهنكل في عام 2022 تحت أسم هنكل منتجات المستهلك، استثمرت الشركة بشكل استراتيجي في دول الخليج، مع التركيز على القدرات والاستدامة والتحول الرقمي لتعزيز مكانتها كشركة رائدة مبتكرة في تجارة التجزئة في الشرق الأوسط. والصناعة الاستهلاكية.

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نبذه عن هنكل

تحتل هنكل بفضل علاماتها التجارية وابتكاراتها وتقنياتها، مكانة رائدة في الاسواق العالمية في قطاعات الأعمال الصناعية والاستهلاكية. وتعد وحدة أعمال تقنيات المواد اللاصقة، الشركة الرائدة عالميًا في سوق المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب والطلاءات الوظيفية. ومن خلال منتجات المستهلك، تحتل الشركة دور الريادة خاصة في مجال العناية بالشعر وغسيل الملابس والعناية المنزلية في العديد من الأسواق والفئات حول العالم. ويأتي كل من لوكتايت، وبرسيل، وشوارزكوف كأقوى ثلاث علامات تجارية للشركة.

وفي السنة المالية لعام 2022، أعلنت هنكل عن مبيعات تزيد عن 22 مليار يورو وأرباح تشغيلية معدلة تبلغ حوالي 2.3 مليار يورو. إذ يتم إدراج أسهم هنكل المفضل في مؤشر الأسهم الألماني داكس. ولهنكل باع طويل في مجال الاستدامة، ويتجسد ذلك من خلال استراتيجية الاستدامة الواضحة والتي تأتي بأهداف محددة. تأسست شركة هنكل عام 1876 وحاليًا توظف فريقًا متنوعًا يضم حوالي 50 ألف شخص حول العالم - توحدهم ثقافة مؤسسية قوية وقيم وأهداف مشتركة تحت شعار: "رواد في الجوهر لخير الأجيال". لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: www.henkel.com

تأسست هنكل في دول الخليج العربي في عام 1998 وحققت نموًا سريعًا منذ ذلك الحين مع أكثر من ألف موظف يمثلون أكثر من 50 جنسية مختلفة ويقومون ببناء قوة بشرية محلية ومتعددة الجنسيات ذات كفاءة ومهارة عاليتين. ففي دبي (الإمارات العربية المتحدة)، تدير هنكل مقرها الرئيسي بالإضافة إلى مركزين للابتكار في المنطقة ومصنعًا واحدًا لتقنيات المواد اللاصقة في أم القيوين. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تدير الشركة مصنعًا واحدًا لمواد الغسيل والعناية المنزلية في الرياض، ومصنعين لتقنيات المواد اللاصقة في الدمام.

موقع الويب: http://www.henkel-gcc.com

تويتر: @HenkelGCC

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SEC Newgate Middle East

Ihab Yousef

Ihab.Yousef@secnewgate.ae

