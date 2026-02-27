المنامة، البحرين: أعلنت شركة همبل، بالتعاون مع شركة الكرار، رسمياً عن إطلاق مفهوم جديد لتجزئة الدهانات يركز على تلبية احتياجات العملاء في البحرين، مما يعيد صياغة الطريقة التي يختبر بها المستهلكون تجربة تسوق الدهانات.

ويعد هذا الافتتاح محطة رئيسية وهامة في مسيرة الشراكة التي تمتد لأكثر من 20 عاماً. وتعتبر شركة الكرار، أكبر شريك تجاري لهمبل في البحرين، الموزع الرائد لمواد البناء والدهانات في المملكة، حيث تمتلك خبرة واسعة في هذا القطاع تتجاوز 35 عاماً.

تم تصميم المتجر الجديد مع وضع العميل في عين الاعتبار، حيث يقدم بيئة تسويقية تفاعلية. تُمكن العملاء من اكتشاف عينات الدهان المطبقة فعلياً، وتجربة مزيج الألوان واللمسات النهائية في إعدادات واقعية، بالإضافة إلى الوصول إلى مواد رقمية ومطبوعة في كافة أنحاء المتجر. كما يشتمل المفهوم الجديد على منطقة مخصصة للاستشارات، حيث يمكن للزوار الجلوس براحة مع الخبراء لمناقشة احتياجاتهم أثناء الاستمتاع بالقهوة، مما يعزز من مستويات الراحة وتجربة العملاء بشكل عام.

وفي تعليق له، صرّح أحمد عبدالرؤوف، مدير التسويق — الشرق الأوسط لشركة همبل: "إن مفهوم التجزئة الجديد هذا يجعل العملاء أكثر قرباً من منتجاتنا، مما يمكنهم من الرؤية والمقارنة والاختيار بثقة أكبر. نحن نواصل التزامنا، جنباً إلى جنب مع شركة الكرار، بالارتقاء بتجربة الدهانات في مملكة البحرين."

ويأتي افتتاح المتجر ليعزز التعاون العريق بين همبل ومؤسسة الكرار، ويسلط الضوء على التزامهما المشترك بالمعايير العالية، وتميز الخدمة، والابتكار في سوق البحرين.

