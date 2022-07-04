دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "هلب أي جي"، ذراع الأمن السيبراني التابع لشركة e& enterprise (المعروفة سابقًا باسم اتصالات ديجيتال) والمستشار الأمني الموثوق به في المنطقة، عن إبرام شراكة مع "كريبل" (Cribl)، الشركة الرائدة في نظم إمكانية المراقبة (observability) وتدفقات البيانات الموحّدة. وستُمكن هذه الشراكة عملاء "هلب أي جي" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من اعتماد أدوات فعالة من حيث التكلفة لإدارة تدفق البيانات وتحقيق كفاءة أعلى في التفسير الآمن للبيانات عبر مختلف الخدمات.

وقد ازدادت الحاجة إلى توصيل البيانات الصحيحة إلى الموقع المناسب وبالنسق الملائم عبر حلول تتوافق مع الغاية المطلوبة منها بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية، ولاسيما في مجال أمن البيانات، إذ تشهد كمية البيانات في مراكز العمليات الأمنية (SOC) نمواً بوتيرة غير مسبوقة وتواجه بالتالي الموازنات المخصصة للبيانات صعوبة في مواكبة ذلك.

وسوف تستفيد الشراكة المبرمة بين "هلب أي جي" و"كريبل" من الخبرة الهائلة التي تتمتّع بها كلتا الشركتين من أجل تحسين دقة البيانات في تعقب التهديدات وتحقيق الامتثال من خلال تكنولوجيا التوجيه الذكية. وعبر مجموعة منتجاتها الأساسية الثلاثة، سوف تدعم "كريبل" المهمة التي أخذتها "هلب أي جي" على عاتقها بالحرص على منح العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الرصد الأسرع لأي خطر أمني عبر تدفق البيانات المُدار، مع منحهم خدمات الأمن المُدارة (MSS) الأكثر كفاءة وفعالية في الوقت عينه.

وسيكون "كريبل ستريم" (Cribl Stream) المكون الأساسي في هذه الشراكة، وهو معالج لتدفق البيانات يعيد تشكيلها ويحسنها ويوجهها بغية إدارة السجلات الآتية من الحلول التي تقدمها "هلب أي جي" في مجالَي إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) والتنسيق والأتمتة والاستجابة الأمنيةSOAR) ) بكفاءة أكبر. فضلاً على ذلك، سيستخدم منتجا "كريبل" الأساسيان الآخران، وهما "كريبل إيدج" (Cribl Edge) و"آب سكوب" (AppScope)، عوامل بموردين غير محددين لإرسال بيانات إمكانية المراقبة إلى أي وجهة والسماح بجمع القياسات والبيانات المتقدمة للأنظمة من نقاط النهاية التابعة لعملاء "هلب أي جي".

تعليقاً على هذه الشراكة، صرّح ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في "هلب أي جي"، قائلاً: "يسعدنا أن نتعاون مع "كريبل" في إطار مهمتنا الآيلة إلى جعل أدوات إدارة تدفق البيانات أكثر كفاءة وبيانات إمكانية المراقبة أكثر أماناً، مع الحد بشكل ملحوظ من التكلفة المترتبة على عملائنا في المنطقة لإدارة هذه البيانات. ومن شأن حلول "كريبل" المعدلة حسب الطلب في مجال تحليلات البيانات الكبيرة أن تمنح عملاءنا المزيد من الرؤية والتحكم مع رفع مستوى القيمة التي تمنحها خدمات "هلب أي جي" الحالية إلى أقصى حد، فتصبح إمكانية المراقبة أكثر نفعاً وربحاً لهم."

في المقابل، قال هاش شودهوري، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "كريبل": "لقد أسسنا "كريبل" إيماناً منا بأن جمع بيانات إمكانية المراقبة وتحليلها وتخزينها لا يجب أن يتطلب تضحيات من الشركات الرقمية. ولهذا السبب سوف تضيف اتفاقيتنا مع "هلب أي جي" قيمة لعروضها الإجمالية عبر جعل بيانات المورد والعميل أكثر أماناً وأسهل تفسيراً بأكثر الطرق كفاءة. ويسرنا من خلال هذه الفرصة أن نقدم خدماتنا لمجموعة متنامية من العملاء والشركات في دولة الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية."

ذلك وستساهم واجهة "كريبل" سهلة الاستخدام في تبسيط عملية إعداد البيانات لمنصات إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) الرائدة في القطاع لعملاء "هلب أي جي"، وستمنح أيضاً قدرة غير تقليدية على التخلص من "الضجيج" من بيانات العميل والحد بشكل لافت من تكلفة الترخيص لمنصات البيانات المختارة.

#بياناتشركات

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نبذة عن هلب أي جي (Help AG)

"هلب أي جي" (Help AG) هي ذراع الأمن السيبراني لشركة "e& المؤسسات" (اتصالات ديجيتال سابقًا)، وتقدم استشارات استراتيجية للشركات الرائدة والجهات الحكومية في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع توفير حلول وخدمات أمن معلومات مصممة خصيصاً لتلبية متطلباتها المتنوّعة، مما يتيح لها التطور بشكل آمن مع اكتساب ميزة تنافسية. بدأت شركة "هلب أي جي" مسيرتها في الشرق الأوسط منذ عام 2004، وبات اسمها معروفاً على أنها شركة الاستشارات الموثوقة في المنطقة. وقد استحوذت شركة "e&" )مجموعة اتصالات سابقًا( على "هلب أي جي" بشكل استراتيجي عام 2020، مما أدى إلى إنشاء قوة لافتة للأمن السيبراني وقيادة التحول الرقمي في المنطقة.

لمزيد من المعلومات عن "هلب أي جي"، يُرجى زيارة www.helpag.com

نبذة عن "كريبل" (Cribl)

تجعل "كريبل" (Cribl) إمكانية المراقبة المفتوحة حقيقة واقعة للمختصين التكنولوجيين في يومنا الحالي. وتقدم مجموعة منتجات "كريبل" مستويات جوهرية في الاختيار والتحكم فيما يتعلق بالبيانات. من أينما تأتي البيانات وحيثما يجب أن تذهب، توفر "كريبل" الحرية والمرونة لاتخاذ الخيارات، وليس التنازلات. ويُمكّن البرنامج المؤسسي التابع للشركة المتخصصين في مجال التكنولوجيا من القيام بما يحتاجون إليه، ويمنحهم القدرة على قول "نعم". مع "كريبل"، تتمتع الشركات بالقدرة على التحكم في بياناتها والاستفادة بشكل أكبر من استثماراتها وتشكيل مستقبل إمكانية المراقبة.

تأسست "كريبل" في عام 2017، وتتبع الشركة مبدأ العمل عن بُعد ويقع مكتبها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.cribl.io أو تواصل معنا عبر LinkedIn أو Twitter أو Slack.

"e& المؤسسات"، من "e&"

"e& المؤسسات"، التابعة لمجموعة "e&"، هي شركة رائدة في التحول الرقمي، وتسريع تبني الأنظمة الرقمية للشركات والحكومات والمؤسسات الكبيرة. وتجمع الشركة بين المرونة والخبرة التي تتمتع بهما شركة خدمات محترفة ومدارة رقمياً من جهة، مع القوة وقدرات الاتصال الكبيرة الذين تتمتع بهما شركة اتصالات من جهة أخرى. وتعمل "e& المؤسسات" على دفع المؤسسات والاقتصادات نحو عالمٍ أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة؛ وذلك من خلال خدمات السحابة، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي وغيرها.

تعمل حالياً "e& المؤسسات" في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتقدم حلولاً رقمية مبتكرة لتمكين المشروعات المستدامة، والمدن الأكثر أماناً، والرعاية الصحية الرقمية، والخدمات المصرفية الرقمية، والصناعات شبه الأوتوماتيكية، والتصنيع والخدمات اللوجستية.

ومن خلال سجلها الحافل بالنجاح في تصميم وتقديم وتشغيل المشروعات الكبيرة والحلول الرقمية باستخدام منصات سحابية ذكية وآمنة، تقدم "e& المؤسسات" خدمات شاملة في الاستشارات، ونماذج الأعمال، وتصميم الحلول، وإدارة البرامج، والتنفيذ والتسليم، وتقديم الدعم بعد التنفيذ.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: https://eandenterprise.com/en/index.jsp

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سوزانا سعود

مديرة للعلاقات العامة

جامبت للعلاقات العامة

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