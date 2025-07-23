نمو الرحلات في رأس الخيمة بنسبة 11.3% والمستخدمين 15%

250 مركبة جديدة تنضم إلى أسطول «هلا» في النصف الأول وخطط لإضافة 600 مركبة

المركبات الهجينة تشكّل 90% من الأسطول، والرحلات الكهربائية تقلّص الانبعاثات بنحو 272.61 طناً مترياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربو

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجلت «هلا»، خدمة حجز سيارات الأجرة الإلكترونية الرائدة والمشروع المشترك بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وتطبيق كريم، أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، بفضل زيادة كبيرة في عدد الرحلات، وتحسين جودة الخدمة، ومواصلة التقدّم في مسارات الاستدامة والكفاءة التشغيلية.

النمو والأداء

ووفقاً للبيانات التشغيلية لـ«هلا»، ارتفع عدد الرحلات خلال أشهر الذروة في دبي بنسبة 12%، إلى جانب زيادة عدد المستخدمين النشطين بـ10%، كما شهدت رأس الخيمة زيادة مقاربة، حيث ارتفع عدد الرحلات بنسبة 11.3% والمستخدمين بـ15%، ما يعكس الطلب المتنامي على وسائل النقل الموثوقة.

ويواكب هذا النمو توجهات قطاع التنقل في دولة الإمارات، في ظل استمرار انتعاش السياحة وزيادة حركة التنقل المحلية، واعتماد السكان المتزايد على خدمات حجز السيارات لتعزيز خيارات النقل المتوفرة.

ومع تطور البنية التحتية للمدن لمواكبة هذا الزخم، تؤكد «هلا» مكانتها كشريك أساسي في منظومة النقل الحضري في الدولة، نتيجة قدرتها على توسيع نطاق خدماتها دون التأثير على الأداء أو ثقة المستخدمين، إذ إن هذا النمو لم يؤثر سلباً على جودة الخدمة، بل حافظت الشركة على معدل رضا المتعاملين عند مستوى مرتفع يبلغ 4.9 من 5، وتم تصنيف 98% من الرحلات المُقيّمة بأنها «جيدة» فما فوق، وهو ما يعكس احترافية كباتن «هلا» ولباقتهم وخبرتهم بالطرق. وحافظت «هلا» على وقت وصول تقديري يقل عن 3 دقائق في المناطق الحيوية حتى في فترات الذروة، وبلغ معدل إتمام الرحلات 93%.

جهود التوسع والاستدامة

وسّعت «هلا» أسطولها خلال النصف الأول من العام الجاري بإضافة 250 مركبة، مع خطط لإدخال 600 مركبة أخرى خلال الأشهر المقبلة، وأضافت 4 مركبات كهربائية جديدة، لتصبح نسبة المركبات الهجينة في الأسطول 90% كجزء من توجهها نحو وسائل التنقل الصديقة للبيئة.

وأسهمت الرحلات المنفّذة عبر المركبات الكهربائية في خفض الانبعاثات بنحو 272.61 طناً مترياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ما يعني أن «هلا» تتيح خيارات نقل أكثر استدامة ودعماً للبيئة.

تحسين الكفاءة التشغيلية

أظهرت البيانات التشغيلية تحسناً واضحاً في الأداء، حيث انخفضت نسبة تواصل العملاء مع خدمة الدعم بنسبة 13%، ونسبة الرحلات ذات التقييم المنخفض (من نجمة إلى ثلاث نجوم) بنسبة 25%، كما تراجعت حالات الإلغاء بنسبة 17%.

ويُعزى هذا التحسّن إلى إجراءات عدة، منها زيادة المعروض من مركبات الأجرة، وتعزيز التنسيق مع الشركاء من الشركات المرخصة، وتحسين تجربة العملاء، بما في ذلك معايير النظافة والعطور المخصصة داخل المركبات بالتعاون مع علامة «ريتشوالز».

وتواصل «هلا» الاستثمار في تدريب السائقين لضمان استمرار هذا الأداء، فاستقطبت نحو 2,600 كابتن جديد في النصف الأول لتدريبهم ضمن برامج تشغيلية وخدمية شاملة، فيما أكمل أكثر من 6,000 كابتن حالي دورات تدريبية لإبقائهم على اطلاع بآخر المستجدات، وقد ركزت هذه البرامج على تحسين تجربة المتعاملين وجودة الرحلة، ما أسهم أيضاً في رفع التقييمات وتقليل الإلغاءات.

وقال خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة «هلا»، تعليقاً على نتائج النصف الأول: «نفخر بالأرقام التي حققناها في النصف الأول من العام الجاري، لكن الأهم أننا نواصل التركيز على التطوير المستمر»، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس الالتزام برفع مستوى التنقل في كل مدينة تخدمها «هلا».

وأضاف نسيبه، : «تنمو الشركة على نحو مستدام ومرن ومسؤول، ويبرهن على ذلك التزامنا الراسخ برعاية الكباتن، والاهتمام بالركاب، والاستثمار في حلول التنقل الأخضر».

رفاهية الكباتن

تضع هلا رفاهية الكباتن في صميم استراتيجيتها للنمو، حيث توفر لهم فرص تطوير مستمرة تشمل تدريبات منتظمة في مجالات السلامة والتكنولوجيا ومعايير الخدمة، إلى جانب برامج دعم تهتم بصحتهم الجسدية والنفسية. كما تحرص هلا على تكريم الكباتن المتميزين ومكافأتهم بانتظام، مع توفير خيارات مرنة للدوام وبرامج دعم مالي تساعدهم على تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية. ومع تزايد الطلب على وسائل النقل الذكية والموثوقة، تواصل هلا تركيزها على إحداث تأثير ملموس في مجالات الراحة وجودة الخدمة والاستدامة البيئية. كما تلعب هلا، من خلال شراكتها مع تطبيق كريم، دورًا محوريًا في تعزيز خدمات النقل في دبي ورأس الخيمة، مما يسهم في توفير تجربة تنقّل أكثر كفاءة وموثوقية.

نبذة عن شركة هلا

شركة هلا هي الشركة المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة ميسورة التكلفة إلكترونيًا في دبي عبر تطبيق كريم. نظرًا لشراكتها مع شركة كريم وهيئة الطرق والمواصلات أر تي إيه، توظّف هلا تقنيات كريم المتخصّصة بحجز سيارات الأجرة إلكترونيًا، وكذلك معلومات هيئة الطرق والمواصلات بالمناطق المحلية، بهدف ضمان رحلات موثوقة وملائمة في جميع أرجاء دبي ورأس الخيمة. مع الدافع للارتقاء المستمر بتجربة العملاء في وسائل النقل العام، حيث تعمل هلا على إبقاء دبي في أعلى مستويات التواصل والحركة في المنطقة.www.halaride.com

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